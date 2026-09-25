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Tòa tháp đôi cao hơn Landmark 72 đã dựng xong một nửa, vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

Khánh Linh
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Hai tòa tháp được kỳ vọng trở thành "cửa ngõ mới" của thành phố.

Taipei Twins, hay Đài Bắc Song Tinh, là một trong những dự án cao tầng đáng chú ý đang được xây dựng tại Đài Loan (Trung Quốc). Hai tòa nhà nằm ngay khu vực ga trung tâm Đài Bắc, trên hai khu đất C1 và D1 thuộc kế hoạch phát triển cửa ngõ phía Tây. Khu vực cũng là đầu mối giao thông đặc biệt quan trọng khi ga Đài Bắc phục vụ hơn 500.000 lượt khách mỗi ngày.

Dự án do Taipei Twin Towers Co., Ltd. làm chủ đầu tư. Theo dữ liệu đấu thầu công khai của chính quyền thành phố Đài Bắc, hợp đồng phát triển khu đất C1/D1 được ký với doanh nghiệp này vào tháng 12/2019. Chủ đầu tư sau đó thuê hãng kiến trúc Mỹ SOM thiết kế lại tổ hợp.

Taipei Twins gồm tháp C1 cao khoảng 280 m với 53 tầng và tháp D1 cao khoảng 360 m với 70 tầng. Hai công trình là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn và các đài quan sát thành phố. Chính quyền Đài Bắc cho biết tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 60,6 tỷ Đài tệ (gần 50.000 tỷ VNĐ). Khi hoàn thành, tháp D1 dự kiến trở thành tòa nhà cao thứ hai Đài Loan, chỉ sau Taipei 101 cao 508 m.

Nếu so với Việt Nam, D1 cũng cao hơn đáng kể tòa Landmark 72. Chiều cao kiến trúc của Landmark 72 là 328,6 m, như vậy D1 cao hơn khoảng 31 m.

Dự án chính thức khởi công vào tháng 4/2023. Theo kế hoạch, toàn bộ quá trình xây dựng kéo dài khoảng 4 năm 9 tháng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Theo Taiwan News, ciệc xây dựng khung thép cho cả hai tòa nhà đang hoàn thành một nửa. Trong khi đó, các tầng dưới đang được lắp đặt tường kính và đổ bê tông sàn.

Khi hoàn thành, Taipei Twins không chỉ là một tòa nhà chọc trời. Chính quyền địa phương kỳ vọng tổ hợp này sẽ tạo khoảng 16.000 việc làm, đồng thời trở thành điểm nhấn của kế hoạch tái phát triển cửa ngõ phía Tây Đài Bắc.

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