Tọa đàm trực tuyến: Đã có nhiều khác biệt so với cuộc khủng hoảng 2008 - 2009

Đã 18 tháng Việt Nam biết đến, chịu tác động và ứng phó với đại dịch Covid-19. Song, với những gì đã và đang trải qua, đại dịch cho thấy những ảnh hưởng phức tạp, sâu rộng và có thể còn kéo dài. Điểm kết thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước hiện nay tạm thời vẫn chưa thể xác định.

Bên ngoài Việt Nam, nhiều nền kinh tế lớn cho thấy đà hồi phục nửa đầu năm 2021 nhưng tính bền vững còn những hoài nghi. Một số ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã manh nha hướng hạn chế chính sách nới lỏng. Áp lực lạm phát nổi lên với giá cả nhiều loại hàng hóa, nguyên vật liệu, xăng dầu, chi phí vận tải… trở thành vấn đề của toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, sự vận động của thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường chứng khoán , thị trường bất động sản … nằm trong tổng hòa những tác động bên trong và bên ngoài đó.

Bối cảnh với những tác động phức tạp khiến triển vọng kinh tế Việt Nam trở nên khó dự báo hơn, dù chỉ ngắn hạn đến cuối năm 2021. Và hơn hết là ứng xử của chính sách, của doanh nghiệp và nhà đầu tư nên và cần như thế nào?

Nhằm tạo ra một diễn đàn chia sẻ những góc nhìn và phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia, những trải nghiệm và ứng xử thực tiễn từ đại diện các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, tương tác với cộng đồng nhà đầu tư… xoay quanh những vấn đề trên, BizLIVE tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Điểm đến kinh tế Việt Nam nửa cuối năm 2021”.

Các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp tham dự:

- TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế

- TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia tài chính - ngân hàng

- Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- Ông Nguyễn Xuân Lộc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MSH Group

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng giám đốc Đại Phúc Land

- Ông Lý Hoài Văn, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB)

- Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán - Ngân hàng HSBC Việt Nam

- Bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc điều hành Khối Đầu tư chứng khoán và trái phiếu - VinaCapital

- Bà Nguyễn Thị Phương Lam, Giám đốc Phân tích - Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

- Ông Nguyễn Chánh Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long

Mở đầu tọa đàm, TS. Võ Trí Thành nhìn nhận kinh tế thế giới đang có quá nhiều vấn đề, có những yếu tố bất trắc rủi ro đã qua và ở phía trước còn rất nhiều. Trong nước, chính sách kinh tế vĩ mô, triển vọng phục hồi tiếp theo ra sao trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bức tranh của các thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán đang là mối quan tâm lớn hiện nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhưng trước hết cần nhìn lại diễn biến kinh tế nửa đầu năm nay, và hôm qua (29/7), tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cũng vừa được Tổng cục Thống kê cập nhật.

TS. Võ Trí Thành

Tháng 8 mới có thể kiểm soát được dịch bệnh, đến quý 4 kinh tế sẽ có phục hồi

TS. Cấn Văn Lực:

Kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm cũng có một số điểm sáng và điểm tối.

Thứ nhất, mặc dù dịch bệnh thế giới và Việt Nam diễn biến rất phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Chúng ta không trong bối cảnh như Indonesia, Ấn Độ hay nhiều nước khác. Chính sách tiêm vắc xin Covid-19 được Chính phủ và Quốc hội quan tâm nhiều hơn và đang đẩy mạnh triển khai.

Thứ hai, về vấn đề lạm phát, trong bối cảnh thế giới, giá cả hàng hóa tăng tương đối nhanh nhưng lạm phát vẫn được kiềm chế tốt so với trước. 6 tháng đầu năm tăng 1,64% so với cùng kỳ. Theo đà này, chúng tôi dự báo cả năm nay, lạm phát bình quân sẽ ở mức khoảng 3%. Giá cả thế giới tăng nhanh nhưng lực cầu yếu, vòng quay đồng tiền còn tương đối chậm.

Về thương mại, xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng tương đối tốt. Xuất khẩu tháng 7 giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng tính 7 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng 26%, nhập khẩu tăng 35%.

Về vấn đề tỷ giá và lãi suất, tỷ giá rất ổn định, lãi suất đang trên đà giảm tương đối tích cực; tuy nhiên không thể nới lỏng quá mức vì còn liên quan đến dịch chuyển kênh đầu tư và kiềm chế lạm phát.

Cuối cùng, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, trong 6 tháng đầu năm, 3 tổ chức quốc tế nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ tiêu cực lên ổn định, tích cực.

Ngoài ra, qua kênh ngoại giao chúng ta đang có những bước tiến tích cực về vắc xin Covid-19.

Tuy nhiên cùng lúc đó, chúng ta vẫn đương đầu với nhiều thách thức.

Thách thức về dịch bệnh, chiến tranh thương mại, rủi ro về thiên tai, lũ lụt. ngoài ra là rủi ro về bong bóng tài sản, bất ổn tài chính toàn cầu. Có thể nói là những rủi ro bên ngoài cần nhận diện để kiểm soát.

Trong nước có những thách thức: dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, chưa biết đỉnh dịch khi nào sẽ đến. Một kịch bản cơ sở mà chúng tôi đưa ra là may ra trong tháng 8 mới có thể kiểm soát được dịch bệnh.

Trong nội bộ, lĩnh vực tiêu dùng bị ảnh hưởng vô cùng tiêu cực. Tiêu dùng tháng 7 giảm 8,3% so với tháng trước, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ chỉ tăng 0,7%. Trước dịch, tổng mức bán lẻ tăng từ 8-10% bởi sức cầu rất yếu. Sản xuất công ngiệp tăng trưởng rất chậm, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng chỉ 2,2% so với cùng kỳ. Trước đây, mức này thông thường tăng 9-10%.

Mô hình sản xuất “3 tại chỗ” đang gặp rất nhiều trục trặc và trở ngại.

Về vốn FDI, chúng ta hy vọng về dịch chuyển vốn đầu tư, nhưng vốn FDI 7 tháng của chúng ta đăng ký giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vốn thực hiện tăng gần 4%. Nhìn vào số liệu dịch chuyển từ Trung Quốc, Hồng Kông sang Việt Nam, năm ngoái tăng nhưng sang đến năm nay sự dịch chuyển dòng vốn này đang giảm gần 50%.

Trong khi đó, giải ngân đầu tư công chậm rất rõ rệt. Số lượng doanh nghiệp mới tháng 7 chỉ tăng 0,7%, còn số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động rất đáng chú ý.

Và vì dịch bệnh nên tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế rất chậm chạp, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tăng lên.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi cũng đã xây dựng kịch bản: GDP nay đến cuối năm có thể tăng trưởng 5,3-5,5%, lạm phát được dự báo ở mức đâu đó khoảng 3%, lực cầu của chúng ta còn rất yếu.

Từ đó chúng tôi đưa ra một số đề xuất: Chúng ta cần phải nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh và đẩy nhanh quá trình tiêm vắc xin Covid-19. Nghị quyết 52 của chính phủ về giãn hoãn thuế, ngoài ra cần nghiên cứu về gói hỗ trợ mới. Trong lĩnh vực hàng không, cũng cần phải hỗ trợ cho Bamboo hay Vietjet. Ngoài ra, không thể chủ quan với lạm phát nhưng cùng lúc không nên bóp nghẹt quá.

Cuối cùng cũng cần phải lưu ý đến bong bóng. Các hiện tượng nóng gần đây liên quan đến bất động sản chứng khoán và vẫn theo dõi các động thái của quốc tế về các gói nới lỏng định lượng, nâng lãi suất.

Từ nay đến cuối năm, điểm sáng là thế giới phục hồi tương đối tốt chính vì vậy xuất khẩu của Việt Nam mới tăng trưởng được gần 30%. Trong nước, nếu tiến trình tiêm vắc xin Covid-19 được đẩy nhanh hơn trong quý 3 thì đến quý 4 sẽ có sự phục hồi.

Phần không mong muốn đang diễn ra nhiều hơn

TS. Võ Trí Thành:

Tôi xin khái quát một số điều như thế này.

Như anh Lực đã nói, tiến trình phục hồi vẫn đang diễn ra nhưng tốc độ có vẻ chậm lại ở tất cả các chỉ số bao gồm: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, tiêu dùng, tổng mức bán lẻ, đầu tư trực tiếp nước ngoài, câu chuyện gia nhập, rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp. Chúng ta thấy nền kinh tế đang đi xuống theo nghĩa phần tiêu cực, phần không mong muốn đang diễn ra nhiều hơn.

Một điểm nữa, rất nhiều dự báo và cả dự báo ngày hôm nay của anh Cấn Văn Lực cho thấy quá trình phục hồi yếu đi. Vào đầu năm, phần lớn các tổ chức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam theo kịch bản cơ sở ở mức trên 6%. Đến thời điểm này, kịch bản cơ sở mà các tổ chức này đưa ra đa phần tăng trưởng GDP đều ở mức 5 đến 5,5%.

Với kịch bản tiêu cực, trước kia các tổ chức dự báo xấu nhất tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn phải trên 5% nhưng giờ xấu nhất chỉ trên 4%.

Dù vậy, chúng ta vẫn hy vọng vào kịch bản lạc quan sẽ diễn ra.

Tuy nhiên, chuẩn bị cho kịch bản xấu cũng là một cách tốt để gắn liền với 4 kiến nghị mà chuyên gia Cấn Văn Lực đưa ra.

Trong đó, muốn thoát “xấu” nhanh thì phải chống dịch tốt.

Hai là phải có cách thức hỗ trợ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.

Ba là kiểm soát kinh tế vĩ mô phải gắn với chính sách vĩ mô một cách khéo léo, vừa ổn định kinh tế vĩ mô, vừa giúp thị trường, doanh nghiệp vượt khó.

Số liệu 7 tháng và riêng tháng 7/2021 đều cho thấy sức khoẻ của doanh nghiệp yếu đi, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp ra nhập và rút đi khỏi thị trường.

Nhân chuyện này, chúng tôi muốn hỏi anh Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho bức tranh cụ thể hơn về doanh nghiệp trong những tháng còn lại của năm 2021.

Khách hàng, đối tác không thể chờ đợi doanh nghiệp…

Nhìn nhận về bức tranh của doanh nghiệp Việt Nam những tháng đầu năm, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, doanh nghiệp tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi dịch bùng phát tại các khu công nghiệp, trung tâm kinh tế quan trọng của đất nước.

Có thể dùng một từ để mô tả về lực lượng chống dịch đó là “quá tải”. Chính quyền phải căng mình chống dịch, nhiều cán bộ, lãnh đạo nhà nước cấp cơ sở thời gian ngủ chỉ 3-4 tiếng/ngày. Doanh nghiệp cũng kiệt sức để đối phó với dịch.

Tại kỳ họp Quốc hội này nhiều đại biểu cũng đã đại diện nói lên những khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Ông Tuấn cũng đồng tình với ông Cấn Văn Lực về dự báo thời gian tới hoạt động kinh tế - xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng vẫn phụ thuộc vào công tác chống dịch.

Ông cho biết, 7 tháng đầu năm nay khác với năm 2020. Nếu như năm 2020 tác động của dịch đến các doanh nghiệp cũng rất lớn nhưng chủ yếu là doanh nghiệp du lịch, hàng không, dịch vụ, ăn uống… Khảo sát của VCCI cho thấy, 87% doanh nghiệp cho rằng dịch đã tác động tiêu cực, hoặc rất tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp, tình trạng sa thải người lao động cũng khá phổ biến.

Dịch bệnh sang năm 2021 tác động lại càng nghiêm trọng hơn, lan rộng sang nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, TP.HCM, Long An… Mức độ lan rộng của dịch bệnh tại các khu công nghiệp hiện rất lớn.

Con số thống kê thường trễ hơn so với thực tế nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến doanh nghiệp, xuất khẩu, sản xuất, lao động thực tế chắc chắn sẽ tăng cao hơn trong những tháng còn lại.

Con số 7 tháng chưa phản ánh hết thực tế nên những tháng tới cần có giải pháp quyết liệt hơn để hỗ trợ doanh nghiệp.

VCCI nhận thấy quá nhiều doanh nghiệp phản ánh gặp khó khăn, bất lực. Đặc biệt gần đây nhiều doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Việc tắc nghẽn lưu thông như tắc mạch máu trong cơ thể, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất cũng như lưu thông, xuất khẩu hang hóa,…

Hôm qua (29/7), Chính phủ đã có văn bản để tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông. Hy vọng điều này sẽ giúp giải tỏa tắc nghẽn trong lưu thông hang hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sản xuất đang lúng túng trong duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Họ không chỉ phải duy trì sản xuất, cái quan trọng nhất với họ là khách hàng. Một doanh nghiệp ở Bình Dương có khách hàng ở thế giới, tắc nghẽn xuất khẩu thì sẽ dẫn đến mất bạn hàng, khách hàng có thể tìm nơi cung cấp ở các quốc gia khác chứ không chờ đợi doanh nghiệp.

“Sức chịu đựng của doanh nghiệp năm nay đã cao hơn”

Ông Võ Trí Thành: Khảo sát của VCCI tiến hành năm ngoái cho thấy 85-87% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, con số này sang năm nay chắc cũng tương đương. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là sức chịu đựng của doanh nghiệp năm nay đã cao hơn.

Đối với vấn đề logistics, thị trường rất mở nên đơn đặt hàng của đối tác quan trọng, chỉ số PMI tháng 6 của Việt Nam đã xuống rất thấp, 44 điểm, tháng 7 chưa có số liệu nhưng cũng khó trên 50 được. Logistics là khó khăn chung của kinh tế thế giới và Việt Nam còn khó khăn hơn do dịch đang bao vây các trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp.

Đó là câu chuyện chung, còn bây giờ chúng ta sẽ đến những câu chuyện cụ thể, của Tập đoàn Tân Long.

Ông Nguyễn Chánh Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Long:

Tất cả chúng ta đều biết, từ cuối tháng 4 đến nay dịch bệnh bùng lên và tới giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy đỉnh dịch. Theo đó, 6 tháng cuối năm chúng tôi cho rằng tình hình sẽ rất khó khăn.

Tập đoàn Tân Long của chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 20 năm và đã có những chuyển dịch nhất định. Năm 2015 chúng tôi đã giữ vị trí số 1 về nhập khẩu nông sản đầu vào cho ngành thức ăn chăn nuôi, chúng tôi cũng xây dựng hệ thống nhà máy hiện đại, chuyên nghiệp, 6 tháng đầu năm mặc dù chi phí logistics rất cao, chúng tôi cũng đã nhập khẩu gần 1,8 triệu tấn lúa mì, ngô, khô đậu.

Từ 2015 chúng tôi cũng đã đầu tư sâu vào lúa gạo, đầu vào ngay vùng trồng, hiện nhà máy gạo Hạnh Phúc cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động. Chúng tôi cũng đã xây dựng kênh phân phối, phát triển nhãn hiệu gạo A An.

Hồi tháng 3/2020, sau cuộc họp với Bộ Công thương, chúng tôi đã quyết định tạm dựng xuất khẩu để ổn định thị trường trong nước do tắc cục bộ nguồn cung trong khi nhu cầu tăng cao. Chúng tôi ý thức được phải xây dựng được các kênh phân phối, cân bằng giữa xuất khẩu và phục vụ trong nước. Đến nay ngành gạo của công ty đã gặt hái được những thành công nhất định, dù vậy vẫn gặp nhiều khó khăn do dịch.

Chúng tôi đã điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu, không tự tin tăng trưởng 50% như kế hoạch ban đầu mà chuyển hướng sang xây dựng nội lực, xây dựng các kênh phân phối phục vụ thị trường nội địa. Hiện Tân Long đang có 8 nhà máy quy mô lớn tại Đồng Tháp, cần Thơ, An Giang, ngoài ra còn có các kho trung chuyển ở các tỉnh.

Hiện chúng tôi đang áp dụng “3 tại chỗ”, tuy nhiên, có một số khó khăn do một số khâu có nhân công không thuộc biên chế công ty như khâu bốc vác, vẫn chuyển…

Ở kênh phân phối, khi đưa hàng về các kho trung chuyển thì có ca dương tính nên hàng hóa bị kẹt, cũng may là chúng tôi đã xây dựng chuỗi 40 cửa hàng nên vẫn hoạt động bình thường. Mõi ngày chúng tôi vẫn đảm bảo đáp ứng từ 2,5-3 ngàn đơn hàng. Chỉ thị 16 kèm Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM, quy định thắt chặt về quy định giao hàng nên chúng tôi chỉ làm việc đến 4 - 5h chiều nên cũng gặp khá nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Hoài Thu

“Kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng phải giảm kỳ vọng”

TS. Võ Trí Thành: Chứng khoán cả năm 2020 và tính đến cuối tháng 6 năm nay có tương quan giữa tình hình kinh tế chung, số lượng tài khoản mở mới cao, đặc biệt là F0 tăng mạnh. Sang đến tháng 7 năm nay, câu chuyện có vẻ khác. Câu chuyện hiện nay không chỉ là cái dùng dằng của thị trường lên xuống mà còn liên quan đến nhiều câu chuyện khác. Các chuyên gia chứng khoán có ý kiến gì về diễn biến này?

Bà Nguyễn Hoài Thu:

Như chúng ta đã biết, thị trường chứng khoán là sự phản ánh lại kỳ vọng của nhà đầu tư về nền kinh tế nên thị trường chứng khoán nửa đầu năm đã có nhiều diễn biến rất tốt vì kỳ vọng vào nền kinh tế và chứng khoán trước làn sóng bùng dịch thứ 4 vô cùng tích cực.

Ở thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi mới bùng dịch thứ 4 chưa có nhiều thay đổi, kỳ vọng khi đó rất tốt. Ngoài ra, họ sử dụng kinh nghiệm từ các đợt bùng dịch trước, thị trường có giảm nhưng chỉ trong ngắn hạn. Còn vào cuối tháng 1, sự sụt giảm của thị trường khoảng 16% trong 10 ngày và sau đó phục hồi nhanh.

Khi thị trường mới xảy ra, nhà đầu tư phản ứng tích cực bởi họ tin dịch bệnh lần này sẽ không quá lớn. Tuy nhiên sau nhiều tuần, nhìn thấy diễn biến dịch bệnh khó lường, còn thị trường đã lập đỉnh trên 1.400 điểm, cộng thêm kỳ vọng nền kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng, tăng trưởng kinh tế chắc chắn đi xuống.

Đầu năm các công ty chứng khoán, quản lý quỹ đều kỳ vọng tăng trưởng doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán có thể lên đến 40% nhưng cho đến giờ những người tham gia vào thị trường kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp như chúng tôi cũng phải giảm kỳ vọng.

Ở hiện tại, thị trường đang phân vân, đang cố gắng để cân bằng, một mặt, nửa đầu năm thị trường đi lên, tất cả công ty trong các lĩnh vực đều đi lên, lên nhiều nhất vẫn là ngân hàng, chứng khoán, thép, IT. Còn nửa sau của năm, thị trường sẽ phân hóa mạnh hơn, công ty có lợi nhuận của cả năm không chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì giá cổ phiếu sẽ có tăng trưởng tốt hơn.

Những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều rất lớn trong thị trường ví như hàng không hay du lịch dịch vụ. Ngoài ra những công ty làm trong bán hàng bán lẻ chịu tác động khá nhiều. Thị trường chứng khoán tuy nhiên lại là leading indicator của nền kinh tế. Nhiều người tin kinh tế phục hồi và quý 4 và cuối năm sau, thì thị trường chứng khoán cũng có những lý do để bắt đầu phục hồi lớn hơn.

TS. Võ Trí Thành: Quay lại câu chuyện vĩ mô liên quan đến thị trường tài chính. Khác với cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, các ngân hàng đã vững vàng hơn trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh. Trong bối cảnh khó khăn, nhiều ngân hàng vẫn tăng trưởng tốt.

Nhiều khác biệt so với cuộc khủng hoảng trước

TS. Võ Trí Thành đặt câu hỏi cho các diễn giả về mức độ lành mạnh của hệ thống tài chính nói chung, đặc biệt là ngành ngân hàng hiện nay. Rủi ro nợ xấu phía trước đối với ngành ngân hàng như thế nào trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn?

Ông Ngô Đăng Khoa – HSBC Việt Nam:

Các tổ chức tín dụng (TCTD) đã nâng cao năng lực quản trị đặc biệt về vốn qua đó tăng hệ số an toàn vốn (CAR) và đáp ứng Basel II. Các ngân hàng đã tập trung đầu tư công nghệ, kỹ thuật số, thanh toán online. Không chỉ cá nhân mà các doanh nghiệp cũng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng nhiều hơn. Tiền trong tài khoản của doanh nghiệp nhiều hơn giúp tăng tiền gửi không kỳ hạn (CASA), nguồn vốn chi phí rẻ giúp thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, phần lớn các doanh nghiệp không đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh thay vào đó để tiền trong tài khoản phòng ngừa. CASA tăng dẫn đến chi phí vốn giảm, hỗ trợ thu nhập từ lãi tăng do lãi biên (NIM) giãn ra. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng tăng nguồn thu ngoài lãi như thu phí bảo hiểm, bảo lãnh, thu xếp hợp vốn, giấy từ có giá,...

Ngoài ra, việc xử lý nợ xấu hiệu quả những năm vừa qua đã tạo luân chuyển vốn, tăng lãi bất thường cho các ngân hàng. Thêm nữa, Thông tư 01 về việc giãn trích lập nợ xấu do ảnh hưởng bởi Covid góp phần giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Ông Ngô Đăng Khoa

Ông Ngô Đăng Khoa – HSBC Việt Nam:

Về thị trường tiền tệ, thanh khoản thị trường liên ngân hàng rất tốt, 6 tháng đầu năm lãi suất overnight chỉ 0,12-0.2% và hiện giờ chỉ tầm 0,6-0,7%. Do đó, khi chúng ta giảm lãi suất thì thị trường 2 cũng không thay đổi quá nhiều.

Bên cạnh đó, gần đây Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các ngân hàng đã bắt đầu thanh toán cho nhau những khoản mà NHNN mua ngoại tệ khoảng vài tỷ đô tương ứng tiền đồng sẽ được bơm thêm vào hệ thống. Các ngân hàng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động cho vay.

Về chính sách tiền tệ, Việt Nam luôn nhất quán về vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô bao gồm 2 yếu tố chính là lạm phát và tỷ giá.

Về lạm phát, chúng ta có những áp lực nhất định tuy nhiên HSBC dự đoán lạm phát khoảng 2,8%, năm sau 3,4-3,5% thấp hơn mục tiêu Chính phủ đặt ra là 4%. Do đó không đáng lo ngại nhiều nhưng vẫn cần phải lưu ý đặc biệt trong bối cảnh tình lạm phát hàng hóa trên thế giới.

Việt Nam là nước nhận được ngoại tệ do đó tiền đồng sẽ tăng giá từ 0,5-0,6% từ đầu năm. Tỷ giá do thị trường quyết định và trong biên độ giao dịch như vậy được đánh giá là ổn đỉnh. Tỷ giá tiền đồng giao động trong khoảng 23.100 trong năm nay và năm sau.

Đối với các NHTW thế giới, Fed khả năng sẽ tăng lãi suất vào 2023 trong 2 lần tháng 6 và tháng 12 mỗi lần 0,25 điểm. Với tình hình biến chủng Delta lây lan nhanh gần đây tại Mỹ và Châu Âu có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Nhưng nhìn chung kinh tế của các nước phát triển như Mỹ, Châu Âu vẫn sẽ tăng trưởng khả quan.

Lạm phát của Mỹ khoảng tầm 3,4% trong năm nay, cao hơn mức Fed đặt ra 2% nhưng năm sau sẽ giảm xuống còn 1,6%. Châu Âu khoảng tầm 4% và Trung Quốc khoảng 8,5%. Những nền kinh tế đó tăng trưởng nhanh sẽ hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu.

Về chính sách ngân hàng hỗ trợ của ngân hàng với các doanh nghiệp, HSBC cũng cố gắng giảm lãi suất và đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian khó khăn của dịch bệnh Covid-19.

Ông Lý Hoài Văn

Ông Lý Hoài Văn, Phó Tổng giám đốc OCB:

Về hệ thống tài chính, các ngân hàng trong 2 năm vừa qua hoạt động tốt nhờ 4 yếu tố:

Thứ nhất, là sự khác nhau giữa khủng hoảng dịch bệnh với khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Mức tác động là khác nhau. Trong cuộc khủng hoảng cách đây hơn 1 thập kỷ, thị trường gần như mất thanh khoản, rủi ro về đối tác ảnh hưởng lớn đến thanh khoản toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên trong cuộc khủng hoảng lần này, hệ thống tài chính vẫn đang hoạt động tốt nhờ chính sách của NHTW can thiệp kịp thời hỗ trợ nền kinh tế đặc biệt là doanh nghiệp.

Thứ hai, trong 2 năm vừa qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng khả quan với GDP trên 6%, lạm phát và lãi suất được duy trì ổn định giúp ngành ngân hàng hoạt động tốt.

Thứ ba, sau cuộc khủng hoảng 2008-2009, Chính phủ đã đi qua giai đoạn cơ cấu 5 năm lần thứ nhất và ngân hàng đã đáp ứng được năng lực tài chính, đặc biệt về vốn. Bên cạnh đó, việc xử lý nợ xấu được đẩy nhanh, phần lớn các ngân hàng đã xử lý được nợ xấu bán cho VAMC giúp nâng cao nền tảng của ngân hàng tốt hơn.

Thứ tư, các ngân hàng đã mở rộng các sản phẩm dịch vụ, đa dạng hóa nguồn thu. Trước đây, thu tín dụng trên 90% thì đến nay các ngân hàng đã giảm được sự phụ thuộc vào tín dụng. Đây là nền tảng giúp ngân hàng hoạt động tốt.

Yếu tố tiền rẻ là động lực hỗ trợ dòng tiền chảy vào chứng khoán

Nhìn nhận về thị trường chứng khoán thời gian qua, bà Nguyễn Thị Phương Lam, Giám đốc Phân tích - Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, thống kê của Chứng khoán Rồng Việt cho thấy cổ phiếu của nhiều nhóm ngành có tăng trưởng đã chứng kiến sự tăng giá khá mạnh.

Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán thời gian tới phụ thuộc khá nhiều vào dòng tiền. Yếu tố tiền rẻ như hiện tại sẽ là động lực hỗ trợ dòng tiền chảy vào chứng khoán. Lãi suất ngân hàng thấp sẽ kích thích dòng tiền đổ vào các kênh sinh lời cao hơn. Với tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán như hiện tại, dòng tiền sẽ đổ vào đầu tư như một kênh sinh lời khả dĩ.

Tổng số tài khoản mở mới 6 tháng đầu năm đến nay lên tới gần 620.000 tài khoản, tăng 58% so với số lượng của cả năm 2020, năm thị trường đã lập kỷ lục lịch sử về số tài khoản cá nhân mới.

Tổng tiền đầu tư của các nhà đầu tư trong nước cũng đã cân hết được lượng tiền rút ra của khối ngoại. Do đó, sự phát triển dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai sẽ phụ thuộc vào nhà đầu tư trong nước và nội lực trong nước nhiều hơn.

Tóm lược về thị trường chứng khoán những tháng sắp tới, TS. Võ Trí Thành cho rằng có hai đểm quan trọng cần chú ý. Thứ nhất là khả năng chống dịch của Việt Nam và thứ hai là tình hình kinh tế vĩ mô vì trong một năm qua thị trường chứng khoán có vẻ thuận chiều hơn với những biến động của kinh tế vĩ mô chứ không thay đổi liên tục như những năm trước.

Bà Nguyễn Thị Phương Lam

Nhiều chủ đầu tư chờ tung hàng, bất động sản chờ sóng cuối năm

Chuyển sang thị trường bất động sản, ông Võ Trí Thành cho rằng xuyên suốt cuộc khủng hoảng Covid-19 trong năm 2020 đến nay, một thực tế là giá bất động sản tăng lên, đi cùng với các cơn sốt. Ông đề nghị các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra những nhận định về thị trường bất động sản thời gian qua và dự báo về xu hướng sắp tới.

Ông Nguyễn Xuân Lộc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MSH Group:

MSH Group đã thành lập được hơn 6 năm. Trước đây chúng tôi chuyên về phân khúc nghỉ dưỡng, và hiện đã mở rộng quy mô sang cả phát triển bất động sản khu công nghiệp, căn hộ.

Như chúng ta đều biết, 6 tháng đầu 2021 có nhiều biến động, thị trường bất động sản có sự tăng trưởng tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, hai tuần trở lại đây khi có Chỉ thị 16 thì lượng giao dịch bị ảnh hưởng một chút.

Tôi cho rằng, từ giờ tới cuối năm, việc phòng chống dịch bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn tới giao dịch thị trường vì với ngành bất động sản, việc giao dịch online rất khó, khi khách hàng muốn đến thăm dự án, rồi phải tiến hành các thủ tục… Trong thời gian giãn cách này, khách hàng sẽ tìm hiểu thông tin, chờ dịch bệnh kết thúc.

Theo đó, nếu tháng 8 chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh thì tôi tin rằng, cuối năm thị trường sẽ giao dịch tốt, nhiều chủ đầu tư đang chờ tung hàng ra, thị trường bất động sản cuối năm có thể có đợt sóng mới.

Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay vô cùng cấp thiết

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng giám đốc Đại Phúc Land:

Chúng tôi có dự án ở thành phố mới Thủ Đức. Trước khi có ảnh hưởng dịch bệnh, đã có một số khó khăn nhất định liên quan đến điểm nghẽn về pháp lý, lệch pha cung cầu.

Khi dịch bệnh ập tới, khó khăn nhân đôi. Năm 2020 chúng ta kiểm soát dịch bệnh tốt nên thị trường có sức bật nhất định. Năm 2020 cũng có một số đợt điều chỉnh giá, sang đầu năm 2021 có đợt dịch ngắn nhưng kiểm soát tốt nên chúng ta đã chứng kiến một đợt sốt đất nền hồi tháng 3, tháng 4.

Tuy nhiên, đến đợt dịch thứ 2 này, dịch bệnh trở nên nghiêm trọng và kéo dài hơn dự kiến. Trong Nam, tình hình dịch đang nóng, là yếu tố bất khả kháng tác động, buộc tất cả các doanh nghiệp bất động sản gần như dừng hoạt động.

Dịch bệnh nhiều khả năng vẫn sẽ kéo dài, và nhiều khả năng đến quý 4 doanh nghiệp mới được hoạt động trở lại. Thị trường bất động sản theo đó sẽ có cơ hội phục hồi. Hiện chúng tôi đang trong tâm thế cố gắng duy trì bộ máy hoạt động và chuẩn bị cho quý 4 tới khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trong ngành bất động sản có một số nhóm doanh nghiệp lớn bao gồm các doanh nghiệp chủ đầu tư, là các doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư lớn, có các nguồn vay đảm bảo triển khai các hoạt động đầu tư dài hạn. Khi dịch bệnh tới sẽ tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp này. Nhóm 2 là các doanh nghiệp môi giới, chiếm 60-70%, là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động dựa trên sản phẩm của chủ đầu tư, họ có thể gồng được một thời gian ngắn nhưng dài hạn là khó khăn.

Do đó, hiện các doanh nghiệp đang rất cần sự trợ lực từ phía các cơ quan Chính phủ, việc đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cấp thiết.