Tọa đàm “Nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên”

Chương trình có sự tham dự của TS. Nguyễn Xuân Cường – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cố vấn cao cấp của Học viện; ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Geleximco; ông Tống Viết Trung – Giám đốc Dự án Công nghệ cao, Tập đoàn Geleximco; ông Đinh Thế Cường – Cố vấn Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco; TS. Nguyễn Công Tiệp – Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa, ban chức năng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và hơn 1.300 tân sinh viên tiêu biểu.

Toàn cảnh chương trình Toạ đàm

Phát biểu tại chương trình, TS. Nguyễn Công Tiệp nhấn mạnh Học viện luôn coi trọng việc tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi, đồng thời mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn. Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên với 10 chuyên đề được thiết kế nhằm giúp tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập, kết nối với các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nhân, từ đó khơi dậy tinh thần học hỏi và khởi nghiệp sáng tạo.

Trong phần chia sẻ, TS. Nguyễn Xuân Cường mang đến bức tranh toàn cảnh về nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới và hội nhập, cũng như vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong việc xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.

Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco – truyền cảm hứng bằng những câu chuyện khởi nghiệp thực tiễn, khẳng định rằng cơ hội đổi mới sáng tạo luôn rộng mở với những người dám nghĩ, dám làm và quyết tâm theo đuổi khát vọng.

Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco chia sẻ tại sự kiện

Không khí tọa đàm trở nên sôi nổi khi tân sinh viên đặt nhiều câu hỏi về định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm và con đường khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Các diễn giả đã giải đáp thẳng thắn, đưa ra nhiều gợi mở thiết thực, giúp các em có thêm niềm tin, động lực và định hướng rõ ràng cho chặng đường phía trước.

Không khí thảo luận sôi nổi của sinh viên tại Toạ đàm

Buổi tọa đàm đã mang lại cho tân sinh viên cái nhìn sâu sắc về nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và tinh thần đổi mới sáng tạo – hành trang quan trọng để các em tự tin bước vào hành trình học tập và cống hiến.