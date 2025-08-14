Tòa án thụ lý vụ ca sĩ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An

Ngày 14/8, TAND khu vực 2 TPHCM (TAND TP Thủ Đức trước đây) cho biết đơn vị này đã phát thông báo về việc thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về việc "Tranh chấp xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn ( ca sĩ Jack-J97 ) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM).

TAND khu vực 2 cũng cho biết thêm, trước đó phía nguyên đơn đã nộp đơn khởi kiện đến TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 16 TPHCM).

TAND TP Thuận An sau khi thẩm định đã có Quyết định chuyển vụ án số 06/2025/QĐST-HNGĐ vào ngày 30/6 cho TAND khu vực 2 thụ lý theo thẩm quyền, vì qua xác minh từ công an, xác định bị đơn thực tế đang cư trú tại địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND khu vực 2.

TAND khu vực 2 thông tin thêm rằng tại đơn khởi kiện ngày 28/3, nguyên đơn ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết: Xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của ông Tuấn; bị đơn không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ..