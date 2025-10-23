Tòa án Thái Lan gỡ rào cản để dẫn độ trùm lừa đảo về Trung Quốc

Phán quyết của tòa đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của Xà nhằm chống lại việc dẫn độ về nước, sau khi hắn bị bắt tại Bangkok năm 2022. Năm 2014, Xà bị một tòa án Trung Quốc buộc tội lừa đảo người Trung Quốc bằng chương trình xổ số bất hợp pháp từ Philippines. Trong số các đồng phạm, 8 đối tượng đã bị kết án tù.

Nhiều chuyên gia về tội phạm có tổ chức cho biết, tập đoàn tội phạm kiếm hàng tỷ đô la của đối tượng này hoạt động trên khắp lãnh thổ Philippines, Campuchia và Myanmar, thực hiện các hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, lừa đảo trên mạng và buôn bán người. Xà nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2017.

Mạng lưới của Xà tiếp tục mở rộng trong khi hắn ta ở trong tù, vươn tới các khu vực tội phạm mới như vùng biên giới Myanmar - Thái Lan.

"Hắn ta là trùm của Tập đoàn Yatai. Công ty của hắn vẫn mở rộng hoạt động tại Myanmar trong những năm hắn ngồi tù. Hắn có thể tiếp tục điều hành các hoạt động tội phạm ngay cả khi ở trong tù", ông Jason Tower, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Sáng kiến Toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nói với Nikkei Asia .

"Thái Lan nhận thức được tầm quan trọng của vụ án dẫn độ Xà Trí Giang”, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết.

Xà gây chú ý trở lại trong những ngày gần đây sau khi tên ông ta nằm trong danh sách các cá nhân và tổ chức bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt. Washington nêu tên 9 mạng lưới hoạt động tại thành phố Shwe Kokko của Myanmar và 10 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ở Campuchia.

Chính phủ Mỹ xác định khu kinh tế Yatai New City của Xà là "một khu phức hợp nổi bật trong các trung tâm lừa đảo ở Shwe Kokko”, do Xà Trí Giang và một nhân vật ở địa phương tạo ra.

Theo Chính phủ Mỹ, trong 8 năm, hai người này đã biến ngôi làng hẻo lánh bên bờ sông Moei ở vùng biên giới Thái Lan - Myanmar trở thành một thành phố dành riêng cho cờ bạc, ma túy, mại dâm và lừa đảo nhắm vào người dân trên khắp thế giới.

Chính phủ Mỹ cho biết thêm, những kẻ lừa đảo tại Yatai New City đã "dụ dỗ người mới từ khắp nơi trên thế giới bằng những chiêu trò giả dối, để giam giữ và ngược đãi họ, ép buộc họ làm việc cho các tổ chức tội phạm để lừa đảo trực tuyến".

Một số nạn nhân trốn thoát cho biết họ bị giam giữ cho đến khi gia đình họ trả tiền chuộc, bị đánh đập vì không đạt chỉ tiêu và bị ép tham gia hoạt động mại dâm.

Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia kiếm được 27 - 36 tỷ USD mỗi năm tại Đông Nam Á trong những năm gần đây, từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến và các hoạt động liên quan. Các chuyên gia cảnh báo loại hình tội phạm này ngày càng phát triển nhanh ở Đông Nam Á.