Tòa án cảnh báo khẩn, AFC "né" trách nhiệm, bóng đá Malaysia đối mặt án phạt mở rộng

Ngay sau khi được FIFA tạm hoãn án treo giò, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đội tuyển Malaysia bao gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel đã trở lại với các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp. Trong đó, Facundo Garcés, João Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel đã ra sân trong các trận đấu cấp CLB.

Dư luận Malaysia kêu gọi HLV Peter Cklamovski sớm gọi 7 cầu thủ nói trên trở lại ĐTQG Malaysia. Tuy nhiên, đại diện của Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) Vanessa Tracey đã lên tiếng cảnh báo: "Trong trường hợp này, CAS đã đưa ra các biện pháp tạm thời liên quan đến việc đình chỉ thi đấu của các cầu thủ. Án treo giò được tạm hoãn cho đến khi có quyết định cuối cùng".

Cả 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đều tham dự trận đấu gặp tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025

Phía CAS nhấn mạnh, trong thời gian tạm hoãn án, các cầu thủ có thể thi đấu trở lại. Nhưng các đội bóng sử dụng nhóm 7 cầu thủ nói trên có thể đối mặt với những rủi ro pháp lý nếu phán quyết cuối cùng của CAS là bất lợi.

Trang New Straits Times (Malaysia) phân tích những rủi ro pháp lý và chỉ ra rằng theo luật FIFA, việc sử dụng các cầu thủ có hồ sơ hợp lệ có thể khiến đội bóng bị xử thua 0-3 và nhận thêm những án phạt bổ sung.

Về phần LĐBĐ châu Á (AFC), Tổng Thư ký Windsor Paul John cho rằng các đội bóng phải tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra rủi ro khi sử dụng các cầu thủ nhập tịch Malaysia: "Họ có thể thi đấu theo quyết định của CAS, nhưng chúng tôi không biết các chi tiết khác, vì vậy luôn có rủi ro về cách diễn giải quyết định cuối cùng. Trách nhiệm luôn thuộc về đội bóng và các cầu thủ. Ban tổ chức không phải gánh chịu rủi ro".

New Straits Times đánh giá, với phát biểu của ông Windsor Paul John, đội tuyển Malaysia sẽ đứng trước nguy cơ bị xử thua nếu mạo hiểm dùng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch trong cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới (lượt về vòng loại Asian Cup 2027).

Ngoài ra, Johor Darul Ta'zim - CLB chủ quản của 3 trong 7 cầu thủ nhập tịch (João Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel) - cũng có thể chịu án phạt. Bởi một số giải đấu mà Johor Darul Ta'zim tham dự có giới hạn số lượng ngoại binh.

Ban đầu, họ đăng ký João Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel với tư cách cầu thủ Malaysia. Nhưng nếu CAS xác định bộ ba này không đủ giấy tờ hợp lệ, việc Johor Darul Ta'zim sử dụng họ với tư cách nội binh là trái luật. Và đội bóng này có thể bị xử thua 0-3 trong các trận đấu liên quan.