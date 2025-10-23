Tờ vé số trúng độc đắc bị rách ở Quảng Ngãi: Tổng số tiền công ty xổ số vừa trả thưởng

Ngày 23/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai chính thức trả thưởng cho ông P.D.L (45 tuổi, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) - người sở hữu tờ vé số trúng giải độc đắc nhưng bị rách, sau khi xác minh đủ điều kiện nhận thưởng.

Trưa cùng ngày, thông tin trên báo Lao Động, ông L. cho biết, đã nhận thưởng hơn 1,8 tỉ đồng sau khi trừ thuế. Đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác nhận đã chi trả cho ông L - chủ nhân tờ vé số mang ký hiệu K39-25 - trúng giải đặc biệt xổ số miền Trung kỳ mở thưởng ngày 26/9.

Vé số trúng độc đắc bị rách.

Như đã thông tin trước đó thì vào ngày 25/9, P.D.L (45 tuổi, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) có mua một tờ vé số, rồi gấp lại bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá, gặp lúc trời mưa. Hôm sau, ông L. dò kết quả, phát hiện tờ vé số của mình trúng độc đắc và mang đến đại lý của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng.

Thời điểm đó, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cho rằng tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa, phần rách rời đó đã bị mất nên xác định tờ vé số của ông L. không đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định.

Ngày 1/10, ông L. đã viết đơn yêu cầu Công ty xổ số tỉnh Gia Lai trả thưởng. Ngày 8/10, ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Xổ số tỉnh Gia Lai đã chủ trì làm việc với ông L. liên quan đến việc đề nghị trả thưởng tờ vé số 996946C trúng giải đặc biệt nhưng bị rách, thủng.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cho rằng tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác định tờ vé số của ông L. không đủ điều kiện nhận thưởng căn cứ theo Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4.6.2013 của Bộ Tài chính.

Cũng trong ngày 8/10, ông Huỳnh Tấn Minh, Trưởng văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi, đã lập biên bản và trả lại tờ vé số trúng thưởng cho ông L.

Vì vậy, ông L. quyết định cùng với người được ủy quyền của mình ra Huế gặp luật sư để được tư vấn pháp lý. Đồng thời cử luật sư tham gia làm việc với Công ty xổ số tỉnh Gia Lai, nộp đơn khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân khu vực 7 Gia Lai và tòa các cấp có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông L. nếu ông quyết định khởi kiện đòi trả thưởng.

Đến trưa nay 21/10, anh P.V.T (36 tuổi, ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), đại diện của ông P.D.L (người có tờ vé số trúng độc đắc bị rách), cho biết sáng cùng ngày đã cùng ông L. làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, phía Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai yêu cầu người trúng thưởng cung cấp thông tin liên quan như: Xác nhận nhân thân, cung cấp thông tin người bán tờ vé số trúng thưởng, thời gian mua tờ vé số, lý do vì sao tờ vé số bị rách…

Ngay sau buổi làm việc, phía ông L. và đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi đã đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định tờ vé số trúng giải độc đắc.