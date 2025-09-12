“Tổ quốc trong tim”: Phía sau ánh sáng sân khấu là dấu ấn Sun Bright

Đưa tinh thần dân tộc lên sân khấu đại chúng

Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn được xem là "đòn bẩy" để nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. "Tổ quốc trong tim" chính là ví dụ sống động cho sự kết hợp giữa nghệ thuật và tinh thần dân tộc.

Từ khâu lên ý tưởng, thiết kế sân khấu đến lựa chọn nghệ sĩ, Sun Bright đảm nhận vai trò tổng đạo diễn sáng tạo. Điều khiến ê-kíp trăn trở nhiều nhất, theo bà Phạm Thị Hằng – Chủ tịch Sun Bright, là làm thế nào để "biểu tượng cộng cảm" về tình yêu Tổ quốc không trở thành khẩu hiệu khô cứng, mà thực sự chạm tới trái tim hàng chục nghìn con người ở nhiều thế hệ khác nhau.

"Chúng tôi không muốn khán giả chỉ đến xem một concert, rồi ra về với vài tấm hình đẹp. Thông điệp phải đủ mạnh để gợi lại niềm tự hào dân tộc, nhưng cũng đủ gần gũi để mỗi người trẻ thấy ‘Tổ quốc trong tim’ là của mình", bà Phạm Thị Hằng chia sẻ.

Đội ngũ thầm lặng phía sau sân khấu

Concert quy mô hàng vạn người đòi hỏi sự chuẩn bị khổng lồ. Sun Bright không chỉ làm việc với nghệ sĩ tên tuổi, mà còn phải kết nối nhiều lớp nghệ sĩ trẻ, các dàn hợp xướng, nhóm múa và đội ngũ kỹ thuật.

Đằng sau ánh sáng lung linh là hàng nghìn giờ dựng sân khấu, thử âm thanh, chạy kịch bản. Có những buổi tập xuyên đêm, ê-kíp chỉ kịp ăn nhanh hộp cơm rồi lại lao vào chỉnh từng chi tiết. Bà Phạm Thị Hằng thừa nhận: "Áp lực là khủng khiếp. Nhưng chính áp lực đó mới tạo ra thứ năng lượng đặc biệt, để cả đội ngũ cùng hướng về một mục tiêu duy nhất: Làm sao cho khán giả ngồi từ hàng ghế đầu đến cuối cùng đều cảm thấy xúc động".

Sun Bright và tham vọng lớn hơn một concert

Trước "Tổ quốc trong tim", Sun Bright đã từng đứng sau nhiều sự kiện giải trí, nhưng với quy mô quốc gia và ý nghĩa lịch sử như lần này, đây được coi là "phép thử" của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo.

Điều đáng chú ý là Sun Bright không đi theo lối mòn sản xuất sự kiện "đặt hàng – thực hiện", mà muốn biến mỗi chương trình thành một "dấu ấn thương hiệu" để khẳng định vị thế. "Chúng tôi nhìn sự kiện văn hóa như một sản phẩm sáng tạo có đời sống dài lâu, chứ không chỉ là một đêm diễn", bà Phạm Thị Hằng nói.

Sự kiện này cũng cho thấy khả năng của các doanh nghiệp Việt trong việc bắt kịp xu hướng sản xuất sự kiện quốc tế: Kết hợp âm nhạc với công nghệ trình chiếu hiện đại, ánh sáng 3D mapping, sân khấu đa tầng. Tất cả nhằm tạo ra trải nghiệm nhập vai, khiến khán giả không chỉ nghe – nhìn mà còn "sống" cùng từng khoảnh khắc.

Hướng tới công nghiệp văn hóa Việt Nam 2030

Thành công của "Tổ quốc trong tim" được xem là bước tiến quan trọng, không chỉ với Sun Bright mà còn với tham vọng phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Khi nghệ thuật trình diễn được đầu tư bài bản, có chiến lược thương hiệu và chạm tới số đông, nó có thể trở thành "sản phẩm quốc gia", vừa tạo giá trị tinh thần vừa đóng góp kinh tế.

Bà Phạm Thị Hằng tại buổi họp về "Concert Quốc gia" Tổ quốc trong tim

"Muốn công nghiệp văn hóa Việt Nam thực sự cất cánh, cần những doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, và dám đặt tiêu chuẩn quốc tế cho từng sản phẩm. Sun Bright đang cố gắng đi trên con đường đó, nhưng chắc chắn không thể một mình. Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều bàn tay, từ nghệ sĩ, nhà quản lý đến khán giả, để tạo nên sức mạnh cộng hưởng", bà Phạm Thị Hằng nhấn mạnh.

Sau ánh sáng, là trách nhiệm

Khi khán giả rời sân vận động trong dư âm tự hào, với lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên tay, Sun Bright mới thật sự bắt đầu một hành trình khác: Làm thế nào để giữ được năng lượng đó, biến nó thành động lực cho những dự án tiếp theo.

"Chúng tôi hiểu rằng khán giả ngày nay có quá nhiều lựa chọn giải trí. Nếu không sáng tạo và không giữ được chất lượng, sự kiện văn hóa dù lớn đến mấy cũng chỉ tồn tại một ngày rồi bị lãng quên. Trách nhiệm của Sun Bright là phải làm sao để mỗi dấu ấn đều có đời sống lâu dài", bà Phạm Thị Hằng nói.

"Tổ quốc trong tim" khép lại, nhưng những gì Sun Bright để lại không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là một thông điệp: Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ những chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia, xứng tầm quốc tế, khi phía sau ánh đèn sân khấu có những bàn tay âm thầm nhưng kiên định.