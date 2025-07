Tô Hữu Bằng ôm Phương Mỹ Chi gật gù khen ngợi, nam giám khảo quyết không vote có thái độ né tránh?

Chiều tối ngày 18/7, Tập 9 Sing! Asia 2025 đã chính thức lên sóng, khép lại đêm Bán kết 2 với 4 thí sinh cuối cùng bước vào vòng Chung kết: Phương Mỹ Chi, Miyuna, Khả Lâu và Chu Phi Ca. Tại đây, đại diện Việt Nam đã “đốt cháy” sân khấu quốc tế với bản hit Vũ Trụ Có Anh, được phối lại với nhiều lớp âm thanh của live band, kèn saxophone, điện tử mà vẫn giữ được âm hưởng ca trù độc đáo.

Phương Mỹ Chi x DTAP x INUS - Vũ Trụ Có Anh - Live Performance - Sing!Asia

“Chị Bảy” không chỉ bắn nốt cao chót vót mà còn trổ tài bắn rap - được Pháo đặc biệt chắp bút cho cô bạn thân tại Sing! Asia. Cứ ngỡ là xong rồi thì Phương Mỹ Chi còn bung lụa với pha múa bụng “bánh dẻo”, càng xem càng cuốn, cùng với màn popping ngẫu hứng bên cạnh nghệ sĩ chơi kèn saxophone. Gỡ bỏ hình ảnh dân ca trong trẻo, dịu dàng, “con tướng” Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh với phong cách tự tin, tràn đầy sức trẻ cùng độ slay ngút ngát.

Màn trình diễn lần này đã giúp Phương Mỹ Chi ghi điểm trong mắt Tô Hữu Bằng và Trương Lương Dĩnh, giúp cô thắng áp đảo Ái Tân Giác La Mị với số phiếu 17 - 7. Vài ngày sau khi Bán kết 2 diễn ra, trong lúc cộng đồng mạng Việt Nam vẫn chưa hết bàn tán thì 1 đoạn video hậu trường ghi lại khoảnh khắc tương tác giữa “Chị Bảy” và các giám khảo, thí sinh, đã thu hút sự chú ý lớn.

Cô nàng chạy ra chào hỏi lễ phép Tô Hữu Bằng - đáp lại là cái ôm từ “quý ông độc thân được khao khát nhất Cbiz”. Nam nghệ sĩ còn gật gù nhắn nhủ tới Phương Mỹ Chi - dù không nghe được nội dung là gì nhưng nhìn vào biểu cảm tự hào của ngôi sao họ Tô, dân tình có thể khẳng định nam giám khảo tấm tắc khen ngợi Phương Mỹ Chi đã có 1 màn thể hiện xuất sắc. “Na Tra” không quên trao cái ôm cho Trương Lương Dĩnh ở bên cạnh, cả 2 có giây phút trò chuyện vui vẻ ngắn rồi bắt đầu di chuyển đội hình để chụp ảnh toàn ekip.

Phương Mỹ Chi chào tạm biệt Tô Hữu Bằng sau Bán kết 2

Nữ ca sĩ trẻ vui vẻ trò truyện với các giám khảo

Trong đó, 1 cảnh tượng lọt vào mắt biệt đội thám tử mạng là Lee Seung Hyun - vị giám khảo còn lại - có thái độ lạ đối với Phương Mỹ Chi. Đứng đằng sau Tô Hữu Bằng, anh chàng bị bắt gặp nhìn lén “Chị Bảy” 2 - 3 lần trong lúc giao lưu với Tô Hữu Bằng và Trương Lương Dĩnh. Một số netizne còn tin rằng anh chàng có biểu hiện né tránh giao tiếp với Phương Mỹ Chi.

Lee Seung Hyun được cho là né tránh giao tiếp với Phương Mỹ Chi

Nhớ lại, khoảnh khắc quyết định tấm vé vào chung kết giữa Phương Mỹ Chi và Ái Tân Giác La Mị diễn ra vô cùng căng thẳng khi cả 2 được đánh giá ngang tài ngang sức. Ở phần bình chọn trực tiếp, Phương Mỹ Chi nhận được 1 phiếu từ Trương Lương Dĩnh, nhưng cán cân đã trở về thế cân bằng khi Lee Seung Hyun bỏ phiếu cho Ái Tân Giác La Mị. Tô Hữu Bằng ra lựa chọn mang tính quyết định, vote cho Phương Mỹ Chi giúp cô có lợi thế chiến thắng hơn. 15 lá phiếu từ hội đồng giám khảo online đã nâng tổng số phiếu của Phương Mỹ Chi là 17, áp đảo, trong khi Ái Tân Giác La Mị chỉ có 7.

Lee Seung Hyun quyết không vote cho Phương Mỹ Chi

Quyết định không bình chọn cho Phương Mỹ Chi của Lee Seung Hyun gây tranh cãi trên MXH, bởi trước đó nam diễn viên liên tục dành lời khen cho cô trong suốt phần trình diễn. Ở vòng Bán kết 1, Lee Seung Hyun cũng từng khiến fan khó hiểu khi chấm tiết mục mashup Túy Âm - Lộc Hải Vương Vi với số điểm thấp bất ngờ - 8,7. Trong khi đó, Tô Hữu Bằng và Trương Lương Dĩnh lần lượt cho 9,2 và 9,5 điểm.

Lee Seung Hyun cũng từng khiến fan khó hiểu khi chấm tiết mục mashup Túy Âm - Lộc Hải Vương Vi với số điểm thấp bất ngờ - 8,7

Lee Seung Hyun là người Hàn Quốc 100%, từng là thành viên nhóm nhạc T.A.K.E., nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng nên đã tan rã nhanh chóng Sau đó, anh quyết định chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc nhằm tìm kiếm lối đi mới. Lee Seung Hyun chuyển sang đóng phim và từng đảm nhận vai chính trong một số bộ phim truyền hình như An Angel Will Love You For Me, The Legend of Yang Guifei, Nana's Rose War, Rhapsody Of Marriage, Love is Leaving… Tuy nhiên, tên tuổi anh vẫn chỉ dừng lại ở mức tầm trung, không thực sự bứt phá.

Tên tuổi anh vẫn chỉ dừng lại ở mức tầm trung, không thực sự bứt phá.

Ngoài vai trò ca sĩ và diễn viên, Lee Seung Hyun còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và MC, góp mặt ở một số chương trình truyền hình thực tế như Sáng Tạo Doanh 2021 hay Call Me By Fire, đồng thời đang đảm nhận vai trò giám khảo tại Sing! Asia. Có thể nói, mảng show thực tế chính là “cứu cánh” giúp anh duy trì tên tuổi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nhìn chung, sự nghiệp Lee Seung Hyun khá lận đận: không thể bứt phá ở Hàn Quốc, sang Trung Quốc tuy có tiến triển hơn nhưng vẫn chưa thể vươn lên hàng sao hạng B. Anh được biết đến nhiều nhất với vai trò là chồng của nữ diễn viên Thích Vy.