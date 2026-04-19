Tô Hữu Bằng bật khóc nức nở: 'Tôi không muốn che giấu sự thật này nữa'

Theo Sina , Tô Hữu Bằng tham gia chương trình Hậu trường , chia sẻ lại những câu chuyện đằng sau sự nổi tiếng của các ngôi sao. Nam diễn viên tiết lộ quá khứ phải trưởng thành sớm để gánh vác cả gia đình, "làm cha khi chưa tới 15 tuổi", nỗi ám ảnh phải hoàn hảo khiến anh kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí nam diễn viên đã bật khóc nức nở khiến buổi phỏng vấn phải tạm dừng.

Tô Hữu Bằng chia sẻ do từ nhỏ đã ưu tú, môn Toán luôn đạt được 100 điểm nên anh đã trở thành "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Cha mẹ luôn yêu cầu nghiêm khắc khiến nam nghệ sĩ cho rằng mình phải thật xuất sắc mới nhận được tình yêu của họ.

Tô Hữu Bằng luôn nỗ lực học tập và cũng tự lập hơn em trai, nhưng cũng vì vậy anh bị gia đình không quan tâm vì cho rằng anh có thể tự lo cho chính mình: "Dù tôi có làm tốt đến đâu, thì mẹ cũng sẽ không quan tâm, cũng sẽ không nhìn thấy tôi".

Mẹ Tô Hữu Bằng tự đăng ký cho anh thi tuyển để anh bước chân vào giới giải trí, biến nam nghệ sĩ thành "Hổ ngoan ngoãn" trong nhóm Những Chú Hổ Con khi mới 15 tuổi. Dưới áp lực của vai trò thần tượng, Tô Hữu Bằng vừa phải hoàn thành tốt việc học, vừa phải học nhảy múa, kiếm tiền nuôi gia đình.

Khi nam diễn viên thi đại học, có hàng chục phóng viên đứng ngoài phòng thi truyền hình trực tiếp buổi thi của Tô Hữu Bằng, dưới sức ép đó nam diễn viên vẫn thi đỗ vào đại học tốt của Đài Loan, Trung Quốc với vị trí thứ 5 trong tổng số các thí sinh.

Vì sự vắng mặt thường xuyên của cha, kinh tế gia đình khó khăn do cha đầu tư thua lỗ, Tô Hữu Bằng đảm nhận nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình, đồng thời chăm sóc mẹ và em trai. Tô Hữu Bằng trở thành "phao cứu sinh" của cả nhà. MC Trương Linh Tuyền hỏi: "Là từ 15 tuổi anh đã trở thành người cha rồi sao", Tô Hữu Bằng trả lời: "Không, còn sớm hơn".

Gánh vác trách nhiệm nặng nề, Tô Hữu Bằng không dám dừng lại trong sự nghiệp, nam diễn viên liên tục thử thách mình trong các vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, nghệ sĩ giải trí để không bị lãng quên trong giới giải trí. Tô Hữu Bằng không dám nghỉ ngơi nhưng sâu trong thâm tâm luôn cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, "kể cả người nhà cũng bỏ qua cảm xúc của tôi", Tô Hữu Bằng bật khóc và chia sẻ về những cảm xúc tổn thương chôn giấu trong lòng.

Ở tuổi 52, Tô Hữu Bằng lựa chọn không kết hôn, không sinh con vì vẫn mang những tổn thương của quá khứ. Anh từng là đứa trẻ hoàn hảo nhưng không được lựa chọn hướng đi của cuộc đời mà chịu sự chi phối từ gia đình, phải gánh trách nhiệm nặng nề từ khi còn niên thiếu. Nam diễn viên nghẹn ngào nói: "Tôi thậm chí còn không có tư cách để nổi loạn tuổi dậy thì".

Từ khoảnh khắc bước chân vào giới giải trí, Tô Hữu Bằng đã đánh mất quyền được làm một đứa trẻ bình thường.

Nỗ lực làm việc hết tuổi thanh xuân, khi bước sang tuổi 40, Tô Hữu Bằng mới nhận ra "không nên dành cả cuộc đời để làm việc". Vì vậy, có quãng thời gian nam diễn viên gần như biến mất khỏi giới giải trí. Mỗi năm anh chỉ tham gia 1-2 show truyền hình, thời gian còn lại để tập trung vào tu tập, lên núi học các khóa thiền.

Hiện tại, khi đã đi qua nửa đời người, nam diễn viên khẳng định: "Tôi không còn muốn làm một người hoàn hảo nữa".