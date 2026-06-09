Tổ hợp tiêm kích Su-30SM2 vừa đặt mua từ Nga còn vượt trội hơn cả Su-35?

Ở khía cạnh chỉ huy - kiểm soát và oanh tạc, Su-30SM2 còn tỏ ra ưu việt hơn người anh em của mình.

Sau khi Bộ Quốc phòng Iran chính thức xác nhận đặt mua 12 tiêm kích đa năng Su-30SM2 từ Nga, giới quan sát quân sự quốc tế bắt đầu mổ xẻ về việc liệu biên đội này – dự kiến bàn giao vào giữa năm 2027 – sẽ thay đổi cán cân sức mạnh của Tehran như thế nào.

Mặc dù chưa rõ số tiêm kích này sẽ được phân bổ cho Hải quân hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) — đơn vị vốn đang vận hành các máy bay cường kích Su-22M4 cũ kỹ cần thay thế — nhưng giới chuyên gia nhận định điểm đến khả dĩ nhất vẫn là Không quân Iran.

Chính thức đưa vào biên chế từ đầu năm 2022 trong lực lượng Không quân Vũ trụ, Hải quân Nga và Không quân Belarus, Su-30SM2 sở hữu năng lực tác chiến của một chiến đấu cơ "thế hệ 4+" đúng nghĩa. Biến thể này tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với các phiên bản Su-30 đời đầu được phát triển từ những năm 1990.

"Bộ não" chỉ huy và chất nhân bội sức mạnh

Su-30SM2 được thiết kế với cấu hình hai chỗ ngồi, cho phép cả phi công lẫn sĩ quan điều khiển vũ khí ngồi sau cùng tham gia tác chiến một cách độc lập và nhịp nhàng. Đây là một nền tảng cực kỳ cân bằng, vừa tối ưu cho các nhiệm vụ oanh tạc, vừa làm chủ không chiến chiếm ưu thế trên không, đồng thời đóng vai trò như một trạm chỉ huy và quản lý vùng chiến sự.

Ngay từ cuối thập niên 1980, ý tưởng cốt lõi của dòng Su-30 là trở thành một máy bay chỉ huy - kiểm soát, có khả năng điều phối các phi đội tác chiến từ khoảng cách rất xa. Trong khi phi công tập trung điều khiển máy bay, thành viên thứ hai sẽ chịu trách nhiệm vận hành các hệ thống cảm biến, khí tài vũ khí và mạng lưới thông tin liên lạc.

Năng lực này vốn được tiên phong bởi dòng tiêm kích đánh chặn MiG-31 từ đầu những năm 1980. Với bán kính tác chiến khổng lồ và bộ khí tài cảm biến cực mạnh, Su-30SM2 hoàn toàn lý tưởng để kế thừa vai trò đó.

Đối với một quốc gia đang sở hữu phi đội tiêm kích hạng nhẹ đã lỗi thời, chủ yếu dựa vào các công nghệ cảm biến đời cũ như Iran, thì dù chỉ một số lượng nhỏ Su-30SM2 cũng có thể hoạt động như một "chất nhân bội sức mạnh" cho toàn quân — với điều kiện hệ thống chia sẻ dữ liệu chiến thuật giữa các máy bay được kết nối thông suốt.

Mang "linh hồn" của Su-35

Su-30SM2 là một bước hiện đại hóa toàn diện giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách công nghệ với dòng tiêm kích chuyên chiếm ưu thế trên không Su-35. Nâng cấp cốt lõi nằm ở việc tích hợp khối động cơ AL-41F-1S tương tự như trên Su-35. Động cơ mới không chỉ cải thiện vượt trội về lực đẩy, khả năng gia tốc, tầm tầm quét của hệ thống dò tìm mà còn tối ưu hóa chi phí vận hành lẫn chu kỳ bảo dưỡng.

Công suất dồi dào từ khối động cơ này cho phép máy bay tích hợp các hệ thống điện tử hàng không, cảm biến và tổ hợp tác chiến điện tử ngốn nhiều năng lượng hơn. Đồng thời, nó mở ra dư địa nâng cấp rất lớn cho các phân hệ khí tài tương lai, chẳng hạn như vũ khí năng lượng định hướng.

Xét một cách tổng thể, Su-30SM2 có thể coi là phiên bản hai chỗ ngồi của Su-35. Nó kết hợp hoàn hảo giữa tầm bay xa, tải trọng vũ khí khổng lồ, cảm biến tinh vi, khả năng siêu cơ động và hiệu suất xử lý thông tin phân cực cao của tổ bay — một tổ hợp năng lực mà rất ít dòng chiến đấu cơ nào trên thế giới hiện nay có thể sánh bằng. Thậm chí, công suất radar, bán kính hoạt động và độ cơ động của dòng tiêm kích này còn được đánh giá là nhỉnh hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc từ phương Tây.

"Pháo đài không trung" làm khó phương Tây và Israel

Cấu trúc của Su-30SM2 đã làm mờ ranh giới giữa một tiêm kích thuần túy, một máy bay cường kích oanh tạc và một trung tâm chỉ huy trên không mini. Trong các chiến dịch tầm xa, sĩ quan vũ khí ở buồng lái sau có thể bao quát toàn bộ cục diện chiến thuật, quản lý các đường truyền dữ liệu chiến trường, phối hợp chặt chẽ với các đài điều khiển mặt đất và chỉ thị mục tiêu cho các máy bay đồng đội.

Năng lực này đặc biệt phát huy giá trị tối đa khi tác chiến tại các không vực rộng lớn như khu vực Trung Đông hay Ấn Độ Dương. Tầm bay của Su-30SM2 hoàn toàn không có đối thủ tại Trung Đông hiện nay, vượt qua cả những chiếc F-14 Tomcat huyền thoại nhưng đã quá già cỗi của Iran — loại tiêm kích từng nắm giữ kỷ lục về tầm bay xa nhất thế giới trong nhiều thập kỷ.

Đặc biệt, khoang treo vũ khí tải trọng lớn của Su-30SM2 cho phép nó mang theo các dòng tên lửa không đối không "quá khổ" như R-37M. Với tầm bắn lên tới 350 km, R-37M là mối đe dọa trực diện đối với các mục tiêu chiến lược của đối phương như máy bay tiếp dầu trên không hay máy bay ném bom chiến lược. Yếu tố này chắc chắn sẽ làm đảo lộn và phức tạp hóa mọi kịch bản không kích vào Iran mà phương Tây hoặc Israel đang vạch sẵn.

So sánh với Su-35 và các dòng tiêm kích thế hệ mới

Do được thiết kế muộn hơn hàng thập kỷ, Su-35 sở hữu lợi thế lớn khi các hệ thống tối tân được tối ưu hóa ngay từ đầu trong bộ khung nguyên bản, thay vì phải cấy ghép thông qua các gói nâng cấp như Su-30SM2.

Điều này giúp Su-35 có trọng lượng nhẹ hơn, cấu trúc ít phức tạp hơn và hiệu suất khí động học tổng thể nhỉnh hơn một chút. Toàn bộ thiết kế buồng lái, hệ thống điều khiển trung tâm và tổ hợp tác chiến điện tử của Su-35 tuân theo một triết lý đồng bộ nhất quán, thay vì chắp vá qua nhiều thế hệ cải tiến.

Dù vậy, Su-30SM2 vẫn tái hiện được khoảng 85–95% năng lực tác chiến của Su-35, trong khi lại có thêm lợi thế từ phi công thứ hai, đi kèm chi phí mua sắm và vận hành "mềm" hơn đáng kể. Do đó, đây được xem là một phương án đầu tư cực kỳ kinh tế, thậm chí ở khía cạnh chỉ huy - kiểm soát và oanh tạc, Su-30SM2 còn tỏ ra ưu việt hơn người anh em của mình.

Tất nhiên, nếu đặt lên bàn cân với các dòng chiến đấu cơ "thế hệ 4+" nâng cao hoặc thế hệ thứ 5 của Trung Quốc như J-16 hay J-20, cả hai đại diện của Nga đều lép vế hơn về mặt công nghệ cảm biến, điện tử hàng không, hệ thống vũ khí hay tỷ lệ vật liệu composite trong khung thân.

Mặc dù vậy, việc đưa cả Su-30SM2 và Su-35 vào biên chế vẫn là một bước nhảy vọt mang tính chiến lược đối với lực lượng hàng không quân sự Iran, đủ sức làm thay đổi căn bản cán cân quyền lực trên bầu trời Trung Đông theo hướng có lợi cho Tehran.