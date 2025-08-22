Việc xây dựng cơ sở này được các nhà nghiên cứu từ dự án Tochnyi.info phát hiện.

Lần đầu tiên cơ sở trên xuất hiện trong các tài liệu tình báo là vào năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ ràng một mô hình các vòng tròn đồng tâm, được sắp xếp theo hướng xuyên tâm và một hệ thống đường dẫn vào khu vực trung tâm. Ngày nay, khu vực này có hàng rào bao quanh kiên cố và một trạm kiểm soát.

Mặc dù vẫn đang trong quá trình xây dựng, cơ sở này khác biệt so với những căn cứ tình báo hoặc các trạm radar thông thường. Không có nền móng cho các ăng ten chảo lớn hoặc công trình bảo vệ bên trong chu vi, ngoại trừ một khu vực trung tâm được san phẳng.

Thay vào đó, có thể thấy ít nhất 6 vòng tròn đồng tâm. Trên vòng ngoài và dọc theo toàn bộ khuôn viên, có những chỗ trũng đều trên mặt đất trông giống như nơi lắp đặt cột ăng ten.

Tính đối xứng hoàn hảo, các khoảng lặp lại cho ăng ten là khả thi, một vài đường xuyên tâm và một khu vực xây dựng tiềm năng duy nhất ở trung tâm đều gợi ý về một mảng ăng ten được bố trí theo hình tròn (CDAA).

Quá trình xây dựng CDAA ở khu vực Kaliningrad.

CDAA là một mảng ăng ten đơn cực thẳng đứng quy mô lớn được sắp xếp thành nhiều hàng đồng tâm. Hệ thống này được thiết kế để phát hiện và xác định hướng của tín hiệu tần số vô tuyến đến. Chúng được sử dụng rộng rãi trong thời Chiến tranh Lạnh để định hướng, trinh sát điện tử và liên lạc dưới nước.

Đường kính của vòng tròn quyết định trực tiếp tần số hoạt động của hệ thống, đó là bước sóng mà nó có thể thu được. Thông thường, một CDAA bao gồm một số vòng đồng tâm, mỗi vòng được điều chỉnh theo một phần cụ thể của phổ tần số vô tuyến - từ vài MHz đến khoảng 28 MHz.

Nhờ kiến trúc này, hệ thống cung cấp khả năng định hướng vô tuyến tầm cực xa: vùng phát hiện của trạm ăng ten có thể đạt tới 7.400 km, cho phép theo dõi tín hiệu liên lạc ở khoảng cách liên lục địa.

Một hệ thống như vậy sẽ cho phép Nga giám sát hiệu quả đối với liên lạc điện tử của NATO ở Đông Âu và khu vực Baltic. Việc sử dụng băng tần cực thấp (VLF) và tần số thấp (LF) có thể cung cấp liên lạc liên tục với tàu ngầm đang hoạt động ở Biển Baltic và Bắc Đại Tây Dương.

Trước đây có thông tin cho rằng chiến lược của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ở Đông Âu đó là sẽ nhanh chóng phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga đặt tại Kaliningrad trong trường hợp xảy ra chiến tranh.