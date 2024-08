Liên quan đến vấn đề bà Nguyễn Thị Ngọc Châm, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hoa Mai phản ánh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai thường xuyên yêu cầu giáo viên phải luân phiên ra ngoài lao động, bê gạch đá ngay trong giờ học, có những từ ngữ thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng giáo viên như VOV.VN đã phản ánh trong bài viết “Giáo viên mầm non phải bỏ học sinh để đi bê gạch, lao động ngay trong giờ dạy?”

Trao đổi với VOV.VN, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Phòng GD-ĐT huyện Bình Xuyên cho biết, việc bà Nguyễn Thị Ngọc Châm có đơn thư gửi các cơ quan chức năng phản ánh những vấn đề trong công tác điều hành của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, Phòng GD-ĐT đã nắm được và vào cuộc giải quyết.

Ông Sơn cho biết, sau khi vào cuộc xác minh nội dung đơn thư của bà Nguyễn Thị Ngọc Châm, UBND huyện Bình Xuyên đã có kết luận nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Trường mầm non Hoa Mai, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Theo đó, Kết luận của UBND huyện Bình Xuyên nêu rõ, về việc tổ chức cho giáo viên ra lao động ngoài giờ học là không đúng với quy định quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại điểm d khoản 1 điều 10 thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD-ĐT. Thiếu sót này thuộc về trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường và tập thể ban giám hiệu.

Bên cạnh đó, việc bà Nguyễn Thị Ngọc Châm phản ánh hiệu trưởng có những phát ngôn không chuẩn mực, cụ thể, quá trình thanh tra cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng có nói “chúng ta là con người, chúng ta phải có não suy nghĩ…” trong cuộc họp là sử dụng từ ngữ chưa chuẩn mực, vi phạm quy chế văn hóa ứng xử của trường mầm non Hoa Mai.

Văn bản kết luận cũng cho rằng, việc hiệu trưởng xưng hô “mày - tao” là cuộc đối thoại giữa bà Tâm và và Châm diễn ra ngoài cuộc họp, ngoài giờ hành chính.

“Việc bà Tâm nói “Giáo viên mới không biết thì phải hỏi người trên, lâu năm, đừng có lơ ngơ… “ Theo từ điển Tiếng Việt của Nhà xuất bản Đà Nẵng, xuất bản năm 1997, trang 564, từ này không có ý xúc phạm”, kết luận của UBND huyện Bình Xuyên nêu rõ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, bà Nguyễn Thị Ngọc Châm có phản ánh một số vấn đề khác liên quan đến tài chính thiếu minh bạch, hay bị hiệu trưởng trù dập chưa có đủ căn cứ, kết luận đưa ra là bà Châm tố cáo sai những nội dung này.

Theo đó, kết luận thanh tra yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức cho giáo viên lao động trong giờ học, sử dụng từ ngữ chưa chuẩn mực trong cuộc họp và trong giao tiếp với đồng nghiệp ngoài cuộc họp. Không tổ chức cho giáo viên lao động trong giờ học nhằm đảm bảo quyền của giáo viên cũng như chăm sóc trẻ đúng quy định. Trường hợp cần thiết thì báo cáo cấp ủy chi bộ và lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện cho ý kiến với tổ chức thực hiện.

UBND huyện cũng yêu cầu Phòng GD-ĐT phối hợp với Phòng Nội vụ huyện, Liên đoàn lao động huyện, Đảng ủy thị trấn Hương Canh tham mưu UBND huyện ban hành văn bản để xem xét trách nhiệm viên chức Nguyễn Thị Ngọc Châm theo quy định của Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp đến mức phải kỷ luật thì tham mưu UBND huyện xem xét quy định của pháp luật hiện hành.

Lý giải về việc Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai sai phạm nhưng chỉ phải làm bản kiểm điểm, trong khi người tố cáo lại bị xem xét để kỷ luật (nếu có), ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: “ UBND huyện giao cho Phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Đảng ủy thị trấn, Liên đoàn lao động huyện kiểm tra việc bà Nguyễn Thị Ngọc Châm có vi phạm điều lệ công đoàn, vi phạm những điều Đảng viên không được làm hay không. Sau khi có kết quả nếu sai mới tiến hành kỷ luật. Điều này xuất phát từ việc trong tâm thư và đơn thư gửi từ 29/1/2024-26/2/2024, bà Nguyễn Thị Ngọc Châm đều thay mặt công đoàn, tuy nhiên khi đoàn kiểm tra về trường làm việc, những người được hỏi đều trả lời việc này BCH công đoàn, công đoàn viên của trường đều không biết, chứng tỏ bà Châm mạo danh, không phải thay mặt công đoàn”.

Phó trưởng Phòng GD-ĐT khẳng định, Phòng GD-ĐT không “bênh ai” và nói thêm rằng bà Nguyễn Thị Ngọc Châm gửi tâm thư nhưng nội dung phần lớn là tố cáo lên Bộ GD-ĐT, Sở GD- ĐT là “vượt cấp”.

Trao đổi với VOV.VN về những nội dung trong kết luận của UBND huyện Bình Xuyên, bà Nguyễn Thị Ngọc Châm bức xúc cho rằng, nhiều nội dung kết luận chưa thỏa đáng: “Từ chỗ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên, tôi lại bị xem xét để kỷ luật. Còn trước mắt nhà trường đã yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm”.

Về việc bị cho rằng “mạo danh công đoàn” để khiếu nại hiệu trưởng, bà Nguyễn Thị Ngọc Châm khẳng định đều đã gửi nội dung tâm thư, đơn khiếu nại trong nhóm chat trên zalo có toàn bộ công đoàn viên của Trường Mầm non Hoa Mai, bao gồm cả công đoàn viên là Ban Giám hiệu nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châm cho biết đã công khai thông tin khiếu nại, tố cáo đến toàn thể công đoàn viên. Tuy nhiên việc những công đoàn viên nào tham gia viết đơn cần giữ bí mật để an toàn cho giáo viên

“Trong biên bản họp công đoàn, cũng đã nêu rõ về nội dung này, không ai có ý kiến khác, hoàn toàn đồng ý về việc khiếu nại đòi quyền lợi cho công đoàn viên. Nên nếu nói tôi đưa đơn thư khiếu nại mà không công đoàn viên nào biết, mạo danh là không chính xác. Các cuộc họp công đoàn đều giao 1 đồng chí làm nghị quyết. Tuy nhiên khi Phòng GD-ĐT về kiểm tra sổ nghị quyết các cuộc họp, tôi không được có mặt ở đó, sổ nghị quyết được mang đi để xác minh thông tin nhưng khi trả về cũng không đủ như số tờ ban đầu”, bà Châm khẳng định.

Liên quan đến việc “gửi đơn thư vượt cấp”, bà Châm nói rằng mình gửi “tâm thư” đến Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT, trong văn bản không hề ghi là khiếu nại hay tố cáo. “Còn khi bày tỏ tâm tư nguyện vọng, việc tôi nêu ra những vấn đề mình cảm thấy đang còn bất cập là điều đương nhiên. Nếu tâm thư mà không nêu những nội dung muốn bày tỏ, bức xúc thì nêu nội dung gì? Tôi cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là tâm thư, nhưng Phòng GD-ĐT lại cho rằng tôi gửi đơn thư khiếu nại vượt cấp. Trong khi trước đó tôi đã gửi tâm thư cho Hiệu trưởng nhà trường, không được giải quyết, tôi mới tiếp tục gửi văn bản đến Phòng GD-ĐT, Liên đoàn lao động huyện và các cấp cơ quan khác với mong muốn được đảm bảo những quyền lợi cơ bản nhất của người lao động”.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN một giáo viên trường Mầm non Hoa Mai cho biết, sau khi Chủ tịch công đoàn là bà Nguyễn Thị Ngọc Châm phản ánh qua đơn thư, nhiều quyền lợi của giáo viên được đảm bảo.

“Thời gian qua giáo viên trong trường đều biết việc Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Ngọc Châm gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng đòi quyền lợi cho giáo viên. Trước đây, giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè không được nghỉ bù, cũng không được nhận tiền nếu không được nghỉ theo quy định. Tuy nhiên sau khi Chủ tịch công đoàn phản ánh, đòi quyền lợi, mới đây đã có giáo viên được nghỉ bù khi nghỉ thai sản trùng hè”.

Giáo viên này cho biết, sau khi đơn thư của Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Ngọc Châm gửi đến các cấp, giáo viên không phải lao động như trước đây. Vị này cũng nói rằng, trong nhiều năm qua, Hiệu trưởng không lấy ý kiến của giáo viên trước khi cử đi lao động trong giờ chuyên môn mà chỉ thông báo và phân công nhiệm vụ trực tiếp cho giáo viên.

Một giáo viên khác cũng thừa nhận nội dung bà Nguyễn Thị Ngọc Châm phản ánh việc giáo viên phải tự bỏ tiền túi để mua đồ dùng trang trí lớp học là có thật trong nhiều năm nay. Sau phản ánh của bà Nguyễn Thị Ngọc Châm, đến nay giáo viên các lớp đã được nhận 500.000/lớp/năm để mua vật dụng trang trí, thiết kế lớp học.

Một giáo viên khác trong Trường Mầm non Hoa Mai cho biết, trong một số cuộc họp toàn trường, Hiệu trưởng nhà trường có yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Châm nói rõ đơn thư là ý kiến riêng của một mình bà Châm hay tập thể nhiều giáo viên và chỉ rõ những giáo viên đó là ai: “Khi đó cô Châm có nói rằng sẽ không nêu tên giáo viên để đảm bảo an toàn cho họ. Bản thân cô Châm đại diện công đoàn và chịu toàn bộ trách nhiệm với đơn thư gửi các cơ quan liên quan. Thực tế nhiều giáo viên bất bình, bức xúc nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trù dập”, giáo viên này nói và cho biết thêm, bà Nguyễn Thị Ngọc Châm đã từng gửi đơn tâm thư và đơn thư tố cáo trong nhóm zalo cho toàn bộ công đoàn viên nắm nội dung.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này.