Tờ giấy khen gây "sóng gió" nhất lúc này: 1 phép thử lọc được bao nhiêu người kém tinh tế

Mùa bế giảng là khoảng thời gian để học trò tự hào về thành quả sau một năm nỗ lực. Thế nhưng, câu chuyện về tờ giấy khen Học sinh Xuất sắc của một cô bé tiểu học vừa qua đã trở thành một "phép thử" bộc lộ sự toxic đến đáng sợ của một bộ phận cư dân mạng.

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh tờ giấy khen đạt danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" năm học 2025 - 2026 của một bé gái đã nhanh chóng "gây bão" trên nền tảng mạng xã hội. Đoạn clip đính kèm dòng chú thích đầy hài hước và đáng yêu của người thân: "Mẹ bảo lấy giùm mẹ trái tắc mà nghe nhầm là lấy học sinh xuất sắc về cho mẹ".

Niềm vui giản dị, mang tính hài hước gia đình tưởng chừng sẽ nhận được những lời chúc mừng ấm áp. Nhưng không, ngay dưới phần bình luận, một làn sóng chỉ trích, mỉa mai vô cớ bất ngờ đổ dồn vào thành tích của đứa trẻ.

Khi sự "xấu tính" núp bóng dưới những cái mác "Cấp 1 thôi mà..."

Lướt qua phần bình luận của đoạn video, không ít người phải ngỡ ngàng trước những lời lẽ đầy tính sát thương từ những tài khoản lạ mặt. Những câu từ như: "Chịu, cấp 1 cũng khoe", "Cấp 1 làm như cấp 2, nực cười", hay "Có vậy cũng khoe" xuất hiện nhan nhản với lượng tương tác không hề nhỏ.

Câu hỏi đặt ra là: Từ bao giờ thành tích học tập của một đứa trẻ cấp 1 lại bị coi nhẹ và trở thành chủ đề để người lớn miệt thị?

Nhiều người có tâm lý "bề trên" cho rằng chương trình tiểu học hiện nay quá dễ dàng, việc đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc là điều hiển nhiên và "ai chẳng làm được". Họ dùng tiêu chuẩn của bậc học lớn hơn, dùng sự trải đời đầy gai góc của người lớn để áp đặt và dập tắt niềm tự hào chính đáng của một đứa trẻ 7, 8 tuổi. Sự khắt khe, có phần ích kỷ này vô tình biến không gian mạng thành một bộ lọc, phơi bày rõ nét sự "ghen ăn tức ở" và tính xấu của không ít người.

Bất kỳ nỗ lực nào cũng xứng đáng được trân trọng

May mắn thay, giữa làn sóng tiêu cực, vẫn có rất nhiều cư dân mạng tỉnh táo và thấu hiểu lên tiếng bảo vệ cô bé. 1 tài khoản bình luận: "Ủa lớp mấy cũng là học, cũng là thành tích của con người ta chứ". Nhiều phụ huynh khác cũng đồng tình rằng, đối với một đứa trẻ, dù là lớp 1 hay lớp 5, việc mỗi ngày thức dậy đúng giờ, hoàn thành bài tập, ngồi ngay ngắn trên lớp suốt 9 tháng trời để đổi lại một tờ giấy khen đã là cả một sự nỗ lực phi thường.

Trẻ con vốn như một tờ giấy trắng, chúng chưa thể hiểu được những định kiến phức tạp của xã hội. Thứ duy nhất chúng nhìn thấy ở tờ giấy khen là sự công nhận của thầy cô và nụ cười tự hào của cha mẹ. Việc đem danh hiệu cấp 1 ra để cân đo đong đếm, rồi buông lời chê bai không giúp người bình luận trông "thông thái" hơn, mà chỉ cho thấy sự thiếu thấu cảm của họ đối với hành trình trưởng thành của trẻ nhỏ.

Tờ giấy khen "sóng gió" này vô tình trở thành một bài học lớn về cách ứng xử trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng dường như đang quên mất rằng, đằng sau màn hình điện thoại kia là tâm hồn non nớt của một đứa trẻ. Những lời mỉa mai "vô thưởng vô phạt" của người lớn có thể trở thành bóng ma tâm lý, khiến đứa trẻ hoài nghi về năng lực của bản thân, thậm chí sợ hãi không dám tự hào về những điều mình đã đạt được.

Thay vì hà khắc và buông lời cay đắng, việc gửi một lời chúc mừng hay đơn giản là lướt qua nếu không vừa mắt có lẽ không quá khó khăn. Hãy để những tờ giấy khen cuối năm giữ nguyên giá trị nguyên bản của nó: Là phần thưởng cho sự cố gắng, là nụ cười trọn vẹn của con trẻ khi kết thúc một năm học, chứ không phải là nơi để người lớn trút bỏ những năng lượng tiêu cực.