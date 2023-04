Tổ chức tiêu hủy 'hàng nóng' của các băng nhóm tội phạm

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hằng năm đơn vị đều kiểm tra, thu giữ và tiêu hủy số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ. Việc tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.