Tiqui-taca mãn nhãn, đội bóng Việt Nam thắng thuyết phục ngay trên sân của đối thủ Thái Lan

Ở trận ra quân giải U17 Quốc tế New Generation Cup 2025 (tổ chức tại Thái Lan), U17 PVF giành chiến thắng 3-0 trước U17 Iwaki FC (Nhật Bản). Lượt đấu thứ hai, đối thủ của đại diện Việt Nam là U17 Rajnavy (Thái Lan).

Với lợi thế sân nhà, U17 Rajnavy tự tin chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng Thái Lan duy trì được sức ép khá lớn, khiến U17 PVF có những phút tương đối vất vả. Nhưng đội bóng Việt Nam đã vượt qua được khó khăn và tìm được bàn mở tỉ số ở phút 15.

Bắt đầu từ thủ môn, U17 PVF triển khai bóng dọc theo biên trái. Cầu thủ Thái Lan cố gắng cắt bóng nhưng đội khách vẫn lập tức giành lại quyền kiểm soát và tiếp tục pha tấn công. Một loạt những tình huống đập nhả mãn nhãn được thực hiện trước khi Nguyễn Đức Nhật chuyền bóng tinh tế cho Lê Tuấn Anh thoát xuống.

Bàn thắng sau tình huống đập nhả đẹp mắt của U17 PVF

Ở thế đối mặt với thủ môn, Lê Tuấn Anh bình tĩnh quan sát trước khi dứt điểm vào góc xa. Trái bóng vượt ngoài tầm với của thủ môn và đi vào lưới trong sự bất lực đến từ các cầu thủ Thái Lan.

Bị dẫn bàn, U17 Rajnavy buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công mạnh hơn. Nhưng U17 PVF đã dựng nên “bức tường thép” với nhiều tầng phòng ngự chắc chắn trước khung thành. Mỗi khi có bóng, đại diện Việt Nam cũng không vội vàng phá lên mà thực hiện những tình huống phối hợp có ý đồ rõ ràng.

Hi vọng lật ngược tình thế của U17 Rajnavy chấm hết ở phút 65. Bùi Vương Gia Bảo bắt bài đối thủ để cướp bóng ở giữa sân rồi bứt tốc cực nhanh xâm nhập vòng cấm địa trước khi thực hiện đường chuyền như đặt vào trung lộ. Nguyễn Du có mặt đúng lúc để đệm bóng vào khung thành bỏ trống, ấn định tỉ số 2-0 cho U17 PVF.

U17 PVF thắng thuyết phục trước đại diện Thái Lan

Sau 2 lượt trận, U17 PVF đang sở hữu thành tích toàn thắng tại giải U17 Quốc tế New Generation Cup 2025. Thầy trò HLV Trương Mạnh Đại có 6 điểm, ghi được 5 bàn thắng và chưa phải nhận bàn thua nào. Lượt thứ ba, U17 PVF sẽ chạm trán U17 Assumption United (Thái Lan) vào ngày 1/11.