Hé lộ tài liệu gốc được FIFA lấy từ Argentina, LĐBĐ Malaysia hết cơ hội kháng cáo vụ “nhập tịch lậu”?

Trang Capital de Nioticias (Argentina) tiết lộ về tài liệu gốc mà FIFA thu thập được khi điều tra vụ việc nhập tịch của LĐBĐ Malaysia: “Vào ngày 6/10, FIFA đã công bố báo cáo chi tiết về cuộc điều tra LĐBĐ Malaysia, dẫn đến việc đình chỉ thi đấu 7 cầu thủ nhập tịch.

Trong số đó có 3 cầu thủ người Argentina, 2 trong số họ đã trưởng thành từ các câu lạc bộ ở thành phố Santa Fe: Facundo Garces và Imanol Machuca. Theo trang web chính thức của FIFA, các giấy tờ bị làm giả là giấy khai sinh của ông bà của các cầu thủ liên quan.

Trong trường hợp của Facundo Garces, hồ sơ của LĐBĐ Malaysia cho biết ông của Facundo Garces là Carlos Rogelio Garces Fernández sinh ra tại Malaysia. Tuy nhiên, báo cáo của FIFA khẳng định rằng giấy khai sinh gốc đã bị làm giả và ông của Facundo Garces không sinh ra ở Malaysia. Capital de Nioticias đã tiếp cận được tài liệu gốc do FIFA thu thập”.

Tài liệu gốc liên quan đến gia đình cầu thủ Facundo Garces được hé lộ.

Capital de Nioticias giải thích thêm về các tài liệu: “LĐBĐ Malaysia tuyên bố ông Carlos Rogelio Fernández sinh ngày 29/5/1930 tại Penang, Malaysia. Tuy nhiên, giấy khai sinh do Cơ quan Đăng ký Hộ tịch Santa Fe (Argentina) nắm giữ, chứng minh rằng ông của Facundo Garces không phải là người Malaysia. Ông là người gốc Santa Fe, sinh ra cách Malaysia khoảng 14.613 km.

Hồ sơ ghi chi tiết rằng: "Bà Sebastiana Justa Fernández, 26 tuổi, độc thân, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa María Selva (Santa Fe), đã xuất hiện và đăng ký với chính quyền rằng tại nhà riêng của bà trên phố 22, vào ngày 29/5 năm ngoái (1930), lúc 6h40 chiều, một đứa trẻ da trắng đã chào đời, chính là con trai ruột của bà".

Điều đó có nghĩa là, mẹ của ông Carlos Rogelio Fernández và cụ của Facundo Garces là người Argentina. Phố 22, nơi ông nội của Facundo Garces sinh ra, nay là phố Gorostiaga (Santa Fe, Argentina)".

Hình ảnh tài liệu về ông của cầu thủ Facundo Garces do trang Capital de Nioticias đăng tải

Dựa trên tài liệu trên, rõ ràng ông của cầu thủ Facundo Garces không sinh ra ở Malaysia. Vì lẽ đó, Facundo Garces không thể nhập tịch và thi đấu cho ĐTQG Malaysia theo dạng cầu thủ có ông hoặc bà sinh ra tại Malaysia. Ngoài ra, cầu thủ này cũng chưa sinh sống ở Malaysia đủ 5 năm để nhập tịch theo diện tương tự như Nguyễn Xuân Son. Như vậy, việc trung vệ 26 tuổi ra sân trong trận gặp tuyển Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027 là trái phép.

Facundo Garces trong màu áo đội tuyển Malaysia

Hiện tại, Facundo Garces đang chịu án treo giò 12 tháng từ FIFA. Cầu thủ này cũng đã bị đội bóng chủ quản Alaves tạm xóa tên khỏi danh sách đăng ký. Còn LĐBĐ Malaysia vẫn tiếp tục các nỗ lực kháng cáo. Truyền thông Malaysia cho biết nếu kháng cáo lên FIFA không thành công, LĐBĐ nước này sẵn sàng đệ đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang chờ đợi kết quả kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia. Cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á xác nhận nếu có hồ sơ chuyển từ FIFA, AFC sẽ đưa ra án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia. Án phạt này có thể bao gồm cả việc xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.