Tips chọn chồng đang lên xu hướng: Đừng chỉ rủ đi ăn sang, kéo nhau ra sân cầu lông, pickleball... nhiều thứ lộ nhanh gấp 10 lần

Muốn biết một người có tính cách thế nào, cứ rủ đi chơi thể thao sẽ có câu trả lời.

Mới đây, một bài đăng trên Threads bất ngờ thu hút hơn 650k lượt xem khi chia sẻ về quan điểm trong việc chọn bạn đời. Theo chủ nhân bài đăng, muốn hiểu rõ tính cách của một người đàn ông, hãy thử rủ người ấy tham gia những môn thể thao đối kháng nhưng cần sự phối hợp như cầu lông, pickleball,...

Bởi chủ post cho rằng, cách một người phản ứng khi đồng đội mắc lỗi, khi đội nhà thua điểm hay khi trận đấu không diễn ra như mong muốn có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách hơn những gì họ thể hiện trong các cuộc trò chuyện thông thường.

Người nhẫn nhịn hay mất bình tĩnh đều bộc lộ rõ khi chơi thể thao

“Bà nào muốn chọn chồng đúng hơn thì rủ đi chơi mấy môn thể thao như cầu lông, pickleball, hay mấy môn phối hợp đồng đội. Ông nào tính hay cáu cáu và lèm bèm trách móc partner (đồng đội - PV) khi đánh hỏng thì bỏ đi, không mai sau về bị nghe nói suốt ngày đấy. Còn ông nào hay động viên khuyến khích đồng đội thì ok đó. Vào thể thao là lộ bản chất ra nhanh hơn đó”, chủ nhân bài đăng bày tỏ.

Quan điểm này nhanh chóng nhận được nhiều sự hưởng ứng từ hội chị em. Phía dưới phần bình luận, không ít người cho biết họ từng thay đổi cách nhìn về một người sau khi cùng tham gia một hoạt động thể thao.

Bài đăng trên Threads đang thu hút hơn 650k lượt xem

Nhiều ý kiến cho rằng môi trường thi đấu hoặc vận động tập thể thường bộc lộ khá rõ cách mỗi người kiểm soát cảm xúc, ứng xử với áp lực và đối diện với những sai sót của người khác. Thậm chí, có người còn đùa rằng một trận pickleball đôi khi mang lại nhiều thông tin hơn vài buổi dating ở nhà hàng hay quán cafe.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Cái này đúng nha. Bên ngoài xây dựng hình tượng cỡ nào vào sân chơi thể thao là lộ hết tính cách thật. Sợ nhất là mấy anh cọc tính, nóng tính, chơi thua thì đập phá đồ đạc, quát mắng đối phương xa xả”.

- “Mình công nhận vì đã từng trải qua. Không chỉ nóng tính, nhiều anh còn thể hiện sự gia trưởng, chỉ đạo partner và lúc nào cũng mang tâm lý mình đang ‘gánh’ nữ, thắng do mình, thua do đồng đội”.

- “Đúng thật, bình thường mình hay chơi cùng 1 team có anh này thường ngày hiền lành lắm. Nhưng vào chơi thì bị thua, anh cay cú, ném vợt ném chai,... Ai nhìn cũng lắc đầu luôn”.

- “Ngoài thể thao thì cũng có thể rủ chơi game nha. Nhiều bạn nam miệng nói chơi vui thôi nhưng vào trận tính hơn thua cao lên là cũng lộ nhiều tính xấu”.

- “Nhìn chung mấy môn mà cần sự phối hợp đồng đội hoặc thể hiện kỹ năng mềm như kiểu cùng nhau đi leo núi, đi du lịch, chơi thể thao,... là dễ để nhìn thấy tính cách của một ai đó nhất”.

Song bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng “bài test” này không chỉ dành cho đàn ông mà ngay cả phái nữ cũng có “người this người that”.

Theo họ, môi trường thể thao đơn giản là nơi bộc lộ cách ứng xử của mỗi cá nhân, bất kể nam hay nữ. Không ít người chia sẻ từng gặp cả những người chơi rất văn minh, biết hỗ trợ đồng đội lẫn những trường hợp dễ mất bình tĩnh, thích đổ lỗi hoặc trách móc người khác khi thi đấu. Vì vậy, điều đáng chú ý không nằm ở giới tính, mà ở cách mỗi người phản ứng trước áp lực, cạnh tranh và những tình huống không diễn ra theo ý muốn.

Vì sao thể thao lại thường được xem là môi trường dễ bộc lộ những nét tính cách chân thật của mỗi người?

Theo các nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học thể thao, hành vi của con người trong môi trường thi đấu có mối liên hệ chặt chẽ với các đặc điểm tính cách. Một bài nghiên cứu đăng trên Frontiers in Psychology năm 2020 cho rằng thể thao là môi trường giúp bộc lộ những đặc điểm như khả năng kiểm soát cảm xúc, mức độ cạnh tranh, tính kiên trì, khả năng hợp tác hay cách ứng xử trước áp lực. Các nhà nghiên cứu gọi đây là những "sport personality traits" - những nét tính cách được thể hiện rất rõ trong bối cảnh thể thao.

Nói cách khác, khi một người liên tục nổi nóng vì đồng đội mắc lỗi, đó không đơn thuần là phản ứng nhất thời với một cú đánh hỏng. Nó có thể phản ánh cách họ đối diện với những tình huống không như ý trong cuộc sống nói chung.

Ngược lại, những người có xu hướng động viên, hỗ trợ đồng đội thường sở hữu khả năng điều tiết cảm xúc và tinh thần hợp tác tốt hơn. Nghiên cứu về tính cách trong thể thao đồng đội cũng cho thấy các đặc điểm như sự ổn định cảm xúc, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp với người khác đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả làm việc nhóm.

Một điểm thú vị khác là thể thao tạo ra những tình huống rất giống cuộc sống thực. Không ai chơi hoàn hảo mãi, sẽ có lúc đánh trượt, phán đoán sai hoặc mắc lỗi khiến cả đội mất điểm. Cách một người phản ứng với những sai sót đó thường nói lên nhiều điều hơn cách họ cư xử khi mọi thứ đang thuận lợi.

Ảnh minh hoạ

Trong tâm lý học, đây được gọi là phản ứng dưới áp lực. Khi đối mặt với cảm giác thất vọng hoặc cạnh tranh, lớp "vỏ xã giao" mà chúng ta thường xây dựng trong các cuộc gặp gỡ có xu hướng mỏng đi. Thay vào đó là những phản ứng mang tính bản năng hơn.

Đó cũng là lý do nhiều người đồng tình với quan điểm trong bài đăng. Không phải vì một trận pickleball, cầu lông có thể quyết định một cuộc hôn nhân, mà bởi sân thể thao vô tình trở thành nơi giúp quan sát những chi tiết rất đời thường: Người đó có đổ lỗi cho người khác không? Có biết nhận trách nhiệm khi mình mắc sai lầm không? Có giữ được bình tĩnh khi thua cuộc không? Có tôn trọng những người chơi kém hơn mình không?

Đương nhiên không ai nên đánh giá toàn bộ nhân cách của một con người chỉ qua một trận đấu kéo dài một tiếng đồng hồ. Ai cũng có những ngày tâm trạng không tốt hoặc những khoảnh khắc mất bình tĩnh. Nhưng nếu một kiểu hành vi liên tục lặp lại trong nhiều tình huống khác nhau, nó thường phản ánh phần nào cách người đó tương tác với thế giới xung quanh.