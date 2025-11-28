"Tình yêu" kém 12 tuổi của Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội là ai?

Đó chính là NSND Tự Long - gương mặt không còn xa lạ với công chúng. Ở tuổi 50, NSND Tự Long hiện là Đại tá Quân đội, giữ chức Giám đốc nhà hát Chèo Quân đội; đồng thời vẫn là gương mặt giải trí quen thuộc suốt hơn hai thập kỷ.

Khoảng vài năm trở lại đây, với sự góp mặt trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai càng khiến cho tên tuổi của nam NSND này phủ sóng rộng khắp. Từ đó, những câu chuyện xoay quanh NSND Tự Long từ hôn nhân đến gia đình càng được quan tâm, ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc, viên mãn bên người vợ xinh đẹp cùng 3 con đủ nếp, đủ tẻ.

Nhiều người tò mò hậu phương của Anh trai này là ai?

Tự Long và vợ - Minh Nguyệt.

Đó là Trần Minh Nguyệt, người vợ kém anh 12 tuổi và cũng là nhân vật được nhắc tới nhiều mỗi khi Tự Long nói về gia đình. Cặp đôi quen nhau qua công việc, kết hôn vào năm 2015, có với 3 người con đủ nếp đủ tẻ. Hiện, chị là giảng viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Quan sát trang cá nhân của Minh Nguyệt có thể thấy chị là người đảm đang, khéo léo: thường xuyên đăng cách nấu ăn cho con, chia sẻ bí quyết chế biến đồ uống tốt cho sức khỏe, hay những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Trong khi đó, lịch làm việc của Tự Long lại dày đặc. Nhiều thời điểm anh phải liên tục di chuyển vào TP.HCM ghi hình, vắng nhà dài ngày.

Minh Nguyệt kém chồng 12 tuổi.

Trong cuộc trò chuyện vào đầu tháng 11 với Dân trí, Tự Long cũng cho biết vợ là "nóc nhà" cũng là hậu phương vững chắc, quán xuyến việc gia đình đồng thời cũng là người giữ thẻ ATM của chồng. "Làm con của nghệ sĩ đã vất vả, làm vợ của nghệ sĩ còn vất vả gấp nhiều lần. Mình có thể không bắt con chịu đựng, nhưng vợ phải chịu đựng mình - những lúc bực dọc, mệt mỏi, cả khi mình không thể chia sẻ ra ngoài - mà chỉ biết “xả” trong nhà.

Bà xã yêu nghệ thuật và luôn chia sẻ với tôi mọi thứ trong cuộc sống. Cô ấy cũng hiểu tôi lắm, bản thân có chuyện gì là cô ấy biết ngay.

Tôi không quen giấu cảm xúc, mà nếu giữ trong lòng đến lúc bùng phát sẽ thành “đám cháy lớn”. Vì thế, tôi chọn cách nói thẳng. Có gì không vui, cứ chia sẻ luôn để vợ chồng cùng tháo gỡ.

Tôi cảm thấy may mắn và tự tin vì có một hậu phương rất vững chắc - người vợ không chỉ yêu thương mà còn hết lòng vì chồng con và gia đình", Tự Long chia sẻ trên Dân trí.

Trên trang Facebook cá nhân, Tự Long cũng nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm với vợ, ngoài hình ảnh thì còn có những status mùi mẫn vào các dịp đặc biệt. Tháng 10/2024, anh viết: “Có người bảo là khoe. Có người bảo là sợ. Có ông bảo chắc mắc lỗi (kệ tôi). Nói thật không có vợ thì không có ngày hôm nay đâu. Cảm ơn em đã vất vả vì anh và gia đình nhỏ".

Đính kèm status chia sẻ là hình ảnh Tự Long và vợ ôm chặt nhau cười viên mãn, hạnh phúc.

Về phần Minh Nguyệt, vào kỷ niệm 10 năm ngày cưới cô từng chia sẻ bức thư tay mà Tự Long viết cho mình năm 2014. Trong thư, anh bày tỏ mong muốn vợ luôn nắm tay mình, cả lúc vinh quang và khi gục ngã. Những chia sẻ này cho thấy tình cảm sâu sắc và sự gắn bó bền chặt giữa hai vợ chồng.

Hôn nhân hạnh phúc của Tự Long.

Nhìn vào cuộc sống của NSND Tự Long và Minh Nguyệt, có thể thấy đó là minh chứng cho một tình yêu trưởng thành - không ồn ào, không phô trương nhưng bền bỉ và sâu sắc. Ở phía sau người nghệ sĩ tài năng là một người vợ âm thầm, kiên nhẫn và luôn sẵn sàng san sẻ mọi thăng trầm.

Chính hậu phương đó giúp Tự Long giữ được phong độ, bản lĩnh và sự vững vàng trong cả đời sống nghệ thuật lẫn gia đình, một điều khiến công chúng không ngừng dành cho anh sự trân trọng.

Ảnh: FBNV.