Tình yêu đặc biệt của Tân Thủ tướng trẻ nhất Hà Lan: Chuyện tình đồng tính bước ra từ phim cùng vị hôn phu là vận động viên Olympic

“Đệ nhất phu quân” tương lai đầu tiên của Hà Lan

Ngày 24/2, Rob Jetten chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Hà Lan sau quá trình đàm phán liên minh giữa các đảng trung dung, trong bối cảnh chính trường nước này trải qua nhiều biến động.

Ở tuổi 38, ông trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Hà Lan, đồng thời là người đồng tính công khai đầu tiên giữ cương vị lãnh đạo chính phủ. Với dấu mốc này, Jetten cũng trở thành nhân vật LGBTQ+ thứ 10 trên thế giới từng đảm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ.

Tân Thủ tướng Rob Jetten

Ngày nhậm chức của ông cũng là khoảnh khắc đặc biệt với vị hôn phu, vận động viên khúc côn cầu Nicolás Keenan. Trên TikTok và Instagram cá nhân, Keenan chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh Jetten trong bộ morning coat (kiểu lễ phục nam dành cho nghi thức quốc gia) lịch lãm, chuẩn bị lên đường tới Huis ten Bosch, Cung điện Hoàng gia tại The Hague, để thực hiện nghi thức tuyên thệ. Trước ống kính, vị tân Thủ tướng mỉm cười và giơ ngón tay cái đầy tự tin.

“Chính là hôm nay” Keenan viết, kèm biểu tượng khuôn mặt kìm nước mắt, cho thấy niềm tự hào và xúc động trong thời khắc lịch sử.

Đoạn video Keenan đăng tải (Nguồn: Tiktok@nicokeenan97)

Việc Jetten nhậm chức cũng đồng nghĩa Keenan bước vào một vai trò mang tính biểu tượng và chưa từng có tiền lệ: “Đệ nhất phu quân” - cách gọi dành cho bạn đời của người đứng đầu chính phủ. Danh xưng này sẽ chính thức thuộc về anh sau khi hai người hoàn tất hôn lễ.

“Chính trị gia cũng là con người, chúng tôi cũng có thể yêu và thậm chí yêu say đắm”

Trong một câu chuyện được ví như bước ra từ phim lãng mạn, Nicolás Keenan, ngôi sao của đội tuyển khúc côn cầu Argentina Los Leones, đã tìm thấy tình yêu của mình - Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Rob Jetten - ở một nơi rất đời thường: siêu thị tại The Hague, Hà Lan.

Sinh ra tại Buenos Aires, Keenan, 27 tuổi, hiện là một trong những vận động viên khúc côn cầu sân cỏ nổi bật của Argentina. Anh từng đại diện quốc gia tham dự Olympic Paris 2024, có 82 lần khoác áo đội tuyển và ghi 20 bàn thắng. Keenan cũng sở hữu hai huy chương vàng Pan American Games và đang thi đấu cho câu lạc bộ HC Klein Zwitserland tại Hà Lan. Bên cạnh thành tích thể thao, anh còn được truyền thông địa phương chú ý nhờ phong thái cuốn hút nhưng lại vô cùng bí ẩn, kín tiếng.

Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Rob Jetten và Nicolás Keenan

Mối duyên giữa Keenan và Rob Jetten bắt đầu từ một lần tình cờ chạm mặt tại siêu thị. Sau những lượt tương tác trên mạng xã hội, Jetten chủ động nhắn tin làm quen.

“Khi anh ấy bắt chuyện, tôi phải hỏi một đồng nghiệp người Hà Lan xem anh ấy là ai. Và họ nói với tôi rằng Rob là một chính trị gia”, Keenan kể lại.

Thời điểm đó, Jetten vừa khép lại mối quan hệ kéo dài tám năm. Là lãnh đạo đảng D66 theo đường lối tiến bộ và từng giữ chức Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng, ông thẳng thắn chia sẻ: “Chính trị gia cũng là con người, và chúng tôi cũng có thể yêu, thậm chí yêu rất say đắm”.

Không chỉ là một chuyện tình lãng mạn

Nếu như Jetten đã công khai xu hướng tính dục trong phần lớn sự nghiệp chính trị, hành trình của Keenan lại nhiều thử thách hơn.

Ở giai đoạn đầu hẹn hò, anh từng đề nghị Jetten xóa bình luận dưới một bài đăng Instagram vì lo lắng bị chú ý, thậm chí có lần giả vờ không quen khi gặp bạn bè. Theo thời gian, sự ủng hộ từ mối quan hệ bền vững giúp anh thêm tự tin. Năm 2023, Keenan công khai mình là người song tính.

Anh từng cho biết quãng thời gian phải che giấu cảm xúc khiến mình liên tưởng đến bộ phim truyền hình Heated Rivalry, nơi hai vận động viên phải đấu tranh với tình cảm trong môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở chuyện tình cá nhân, cả hai còn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thúc đẩy sự hiện diện và chấp nhận của cộng đồng LGBTQ+.

Keenan từng gửi thông điệp tới giới trẻ: “Không ai có quyền nói rằng vì bạn là ai mà bạn không thể đạt được ước mơ. Tôi đang ở Olympic, có thể là một trong những người đầu tiên, nhưng sẽ không phải người cuối cùng”.

Tháng 11/2024, cặp đôi thông báo đính hôn trên mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh nhẫn và dòng trạng thái: “Không lâu nữa, chúng tôi sẽ là hai chú rể”.

Giờ đây, khi Rob Jetten trở thành người đứng đầu chính phủ, câu chuyện của họ mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ đời tư. Với vai trò “đệ nhất phu quân” tương lai, Keenan được xem là một phần trong sự chuyển biến tích cực về đại diện LGBTQ+ trong chính trường và thể thao chuyên nghiệp.

Hơn cả một chuyện tình lãng mạn, Nicolás Keenan và Rob Jetten trở thành biểu tượng cho sự thay đổi trong nhận thức xã hội.

Keenan từng chia sẻ: “Chưa từng có ai mang lại cho tôi cảm giác kết nối mạnh mẽ đến vậy như Rob. Điều đó cho tôi sự tự tin để bước đi đúng con đường của mình và không bao giờ phải che giấu bản thân thêm lần nào nữa”.