"Tình trẻ" ấn định ngày đặc biệt cùng Lệ Quyên nơi trời Tây

Lệ Quyên là một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo suốt nhiều năm qua. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, nữ ca sĩ còn nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai chuyện tình cảm ở tuổi ngoài 40.

Trên trang cá nhân mới đây, Lâm Bảo Châu đăng ảnh chụp cùng Lệ Quyên để chúc mừng sinh nhật cô. Kèm theo hình ảnh, Lâm Bảo Châu viết: "Bộ ảnh được chụp đúng khoảnh khắc 12h khi cô ấy chính thức bước sang một tuổi mới. Chúc cô bạn của tôi luôn hạnh phúc, rực rỡ và thăng hoa mọi điều trên hành trình tuổi mới này". Dưới bài đăng, Lệ Quyên gửi icon trái tim thay cho lời cảm ơn.

Hình ảnh chụp cùng Lệ Quyên do Lâm Bảo Châu đăng tải. Ảnh: FBNV.

Dịp sinh nhật, Lệ Quyên cũng đăng ảnh khoe dáng trong trang phục bikini gợi cảm. Nữ ca sĩ tâm sự: "Không cần thêm. Cũng chẳng cần bớt. Cứ vừa vặn như em thôi là đủ. Chúc mừng sinh nhật em, luôn mạnh khỏe vững vàng trong sự mềm mỏng. Bình an trong sự nuông chiều bởi em bớt mạnh mẽ đi, không quen thì phải tập".

Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi có khoảng 6 năm bên nhau. Thời gian qua, 2 người thoải mái tương tác, đăng ảnh cùng nhau trên mạng xã hội. Họ cũng đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí hoặc đi du lịch chung. Lâm Bảo Châu từng góp mặt trong show Chị đẹp có Lệ Quyên tham gia vào năm 2023. Không chỉ vậy, anh còn tham gia diễn xuất trong MV của người yêu.

Hồi tháng 9/2024, thông tin Lệ Quyên lập di chúc trao nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu lan truyền trên mạng xã hội và gây xôn xao. Tuy nhiên, sau đó, đại diện của nữ ca sĩ phủ nhận và cho biết thông tin trên là không chính xác.

Mới đây, Lệ Quyên có chuyến lưu diễn tại Mỹ và liên tục cập nhật những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Những hình ảnh giản dị nhưng gần gũi của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Đáng chú ý, Lâm Bảo Châu - bạn trai của cô cũng góp mặt trong chuyến đi và chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt của cả hai.

Lâm Bảo Châu đăng tải khoảnh khắc chạy bộ cùng Lệ Quyên ở Mỹ.

Nam diễn viên đăng tải đoạn video ghi lại cảnh cùng Lệ Quyên chạy bộ để tập luyện cho một giải chạy sắp tới. Trong video, Lâm Bảo Châu không ngần ngại thể hiện sự quan tâm khi liên tục động viên bạn gái hoàn thành cự ly 5km.

Anh còn gọi Lệ Quyên bằng biệt danh thân mật và tiết lộ sắp tới cả hai sẽ cùng tham gia một giải chạy đặc biệt ở Mỹ: "Tập luyện cùng bạn Gấu Trắng cho giải chạy vào ngày 26/4".

Khoảnh khắc giản dị nhưng ngọt ngào này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến trước tình cảm gắn bó của cặp đôi. Không ít ý kiến cho rằng việc cùng nhau rèn luyện thể thao, chia sẻ những mục tiêu nhỏ trong cuộc sống chính là yếu tố giúp tình cảm của họ thêm bền chặt.

Bên cạnh đó, hình ảnh Lệ Quyên năng động trong trang phục thể thao, tích cực tập luyện cũng khiến người hâm mộ bất ngờ. Ở tuổi hiện tại, nữ ca sĩ vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc và tinh thần trẻ trung. Điều này phần nào cho thấy cô đang tận hưởng cuộc sống một cách tích cực và cân bằng.

Cặp đôi đồng hành với nhau từ công việc đến đời sống.

Ở thời điểm hiện tại, Lệ Quyên không chỉ giữ vững phong độ trong âm nhạc mà còn tận hưởng cuộc sống cá nhân một cách trọn vẹn. Những khoảnh khắc giản dị như cùng nhau chạy bộ, trò chuyện hay du lịch chính là minh chứng rõ nét cho một mối quan hệ ổn định, bền vững của nữ ca sĩ và người bạn đồng hành.



