Tình trạng suy kiệt của nam ca sĩ đình đám

Theo tiết lộ, nam ca sĩ đã phải nhập viện cấp cứu vì kiệt sức sau thời gian dài làm việc với cường độ cao, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Đáng nói, sự cố sức khỏe xảy ra ngay trước thềm đêm nhạc quan trọng mà anh đã dành nhiều tâm huyết chuẩn bị. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc suôn sẻ, Phan Đình Tùng mới chính thức lên tiếng, chia sẻ toàn bộ câu chuyện hậu trường khiến khán giả không khỏi xót xa.

Phan Đình Tùng phải nhập viện vì gặp vấn đề về sức khỏe

Trên trang cá nhân, Phan Đình Tùng viết: "Sau khi Đinh Show kết thúc, Tùng mới quyết định chia sẻ một số hình ảnh này để cập nhật với cả nhà. Vì Tùng không muốn khán giả lo lắng trước đêm diễn hay “truyền thông” gì trước thềm Đinh Show bằng những khoảnh khắc chưa mấy tích cực!

Hơn 1 tháng chuẩn bị cho đêm diễn trung bình ngủ khoảng 2,3 tiếng một ngày, làm việc liên tục cùng ekip từ sáng đến khuya. Sức người rồi cũng đi đến giới hạn! Chính thức gục ngã trước thềm show diễn 36 tiếng đồng hồ".

May mắn, nhờ được điều trị kịp thời, sức khỏe của Phan Đình Tùng đã nhanh chóng hồi phục, giúp anh đủ thể lực và tinh thần để “cháy” hết mình trên sân khấu. Đêm nhạc sau đó diễn ra thành công, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người xem.

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả, đồng nghiệp đã gửi lời hỏi thăm, chúc nam ca sĩ sớm hồi phục hoàn toàn và nhắn nhủ anh nên chú trọng chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Trước đó, vào tháng 5, Phan Đình Tùng cũng từng nhập viện điều trị bệnh liên quan đến tai và được bà xã Thái Ngọc Bích túc trực chăm sóc.

Sinh năm 1975, Phan Đình Tùng là cựu thành viên nhóm nhạc MTV đình đám một thời. Khi hoạt động solo, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc quen thuộc như Khúc Hát Mừng Sinh Nhật, Anh Còn Nợ Em, Ngôi Sao Lẻ Loi, Tình Yêu Diệu Kỳ…

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nam ca sĩ còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ và hai con, trở thành hình ảnh nghệ sĩ được công chúng yêu mến suốt nhiều năm qua.