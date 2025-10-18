Tình trạng mới nhất của Phương Oanh

Thời gian gần đây, dù phim mới đang lên sóng nhưng Phương Oanh gần như ở ẩn hoàn toàn trên mạng xã hội. Cô không cập nhật thông tin về phim cũng không đăng tải hình ảnh cá nhân mới. Thế nên khán giả vô cùng tò mò về cuộc sống hiện tại của nữ chính Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Phương Oanh đang được chú ý với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Mới đây nhất, một khán giả đã bất ngờ đăng tải hình ảnh của Phương Oanh trên phim trường Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, ngay lập tức nhận được sự quan tâm cực lớn từ cư dân mạng. Theo chia sẻ của người này, cô vô tình gặp Phương Oanh khi nữ diễn viên đang quay phim ở một toà chung cư. Trong bức hình chụp lén, Phương Oanh đang chăm chỉ đọc kịch bản bên cạnh bạn diễn của mình, thần thái, biểu cảm rất tươi tỉnh. Người này còn chia sẻ Phương Oanh ở ngoài rất gần gũi, vui vẻ với mọi người, khác hẳn hình dung của nhiều khán giả trên mạng. Dưới phần bình luận của dòng trạng thái, nhiều người cũng khen ngợi từ nhan sắc đến thần thái, diễn xuất của nữ diễn viên Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Khán giả chia sẻ dòng trạng thái về việc vô tình gặp Phương Oanh

Phương Oanh bên cạnh nam diễn viên đóng vai bố của mình trong phim

Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh vào vai Mỹ Anh, người phụ nữ tưởng chừng có cuộc sống bình yên nhưng thực tế là phải trải qua vô số sóng gió. Là một người vợ, người mẹ tận tụy, Mỹ Anh dành trọn thanh xuân để vun vén gia đình, chăm sóc chồng con và duy trì tổ ấm tưởng chừng hoàn hảo. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm và dịu dàng ấy là những tổn thương, những dằn vặt khi vợ chồng bất đồng quan điểm, Đăng (Doãn Quốc Đam) dần đi lệch quỹ đạo. Đặc biệt ở những tập gần đây, Đăng còn rơi vào cái bẫy của tiểu tam, vừa phản bội vợ vừa có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, vướng vào vòng lao lý.

Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Sau thời gian dài tạm xa phim trường, Phương Oanh cho thấy sự chín chắn hơn trong diễn xuất. Cô tiết chế cảm xúc, lột tả chân thật những chuyển biến nội tâm phức tạp của một người phụ nữ bản lĩnh. Với vai diễn này, Phương Oanh đánh dấu một bước trưởng thành đáng kể trong hành trình diễn xuất sau hàng loạt vai diễn ấn tượng nhưng gây nhiều tranh cãi trước đó. Chính bởi vậy, người hâm mộ vô cùng tò mò về quá trình làm phim, nhập vai của nữ diễn viên, đáng tiếc khi thời gian này, cô lại gần như ở ẩn hoàn toàn trên mạng xã hội.