Đóng 168 triệu đồng/tháng để dưỡng bệnh, nhưng nam ca sĩ này lại bị viện dưỡng lão ngược đãi.

Cuối tháng 6 năm nay, dư luận Trung Quốc chấn động trước thông tin nam ca sĩ kỳ cựu Trương Vỹ Văn trả 168 triệu đồng/tháng để dưỡng bệnh trong viện dưỡng lão, nhưng cuối cùng lại bị ngược đãi, không được chăm sóc, tắm rửa và hỗ trợ vận động suốt 1 năm. Sự tắc trách, đối xử tệ bạc của viện dưỡng lão đã khiến Trương Vỹ Văn rơi vào tình cảnh đáng thương hai chân sưng đỏ, hoại tử nghiêm trọng đến lộ cả xương và mất hoàn toàn khả năng vận động.

Đến ngày 21/11, Phương Tuấn - học trò kiêm người quản lý - đã cập nhật tình trạng mới nhất của Trương Vỹ Văn sau 4 tháng tĩnh dưỡng, điều trị các vấn đề sức khỏe xảy ra sau khi bị ngược đãi. Theo Phương Tuấn, Trương Vỹ Văn đã được chuyển sang cơ sở dưỡng lão khác. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Trương Vỹ Văn xuất hiện với tinh thần phấn chấn, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng và có thần. Diện mạo hiện tại cho thấy tình trạng hồi phục của ông có nhiều chuyển biến tích cực. Theo Phương Tuấn, khi được bạn bè trong showbiz đến thăm và thưởng thức những món ăn yêu thích, nam ca sĩ tỏ ra vô cùng vui vẻ. Ông nhiều lần nở nụ cười tươi trước ống kính.

Qua loạt ảnh mới nhất được chia sẻ, Trương Vỹ Văn có tinh thần phấn chấn với đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn, cho thấy sức khỏe đang hồi phục tích cực. Ảnh: HK01.

Đông đảo người hâm mộ và cư dân mạng đã để lại lời chúc sức khỏe dành cho Trương Vỹ Văn. So với hình ảnh tiều tụy và đáng thương trước đây, tình trạng hiện tại của Trương Vỹ Văn khiến nhiều người cảm thấy an tâm. Nhiều bình luận bày tỏ sự vui mừng khi thấy nam ca sĩ có thần sắc tốt hơn: "Nhìn thấy Trương Vỹ Văn ấy khỏe khoắn như vậy thật đáng mừng", "Chúc anh ngôi sao hàng đầu làng nhạc luôn mạnh khỏe, sớm bình phục". Bên cạnh đó, Phương Tuấn cũng nhận được nhiều lời khen vì sự quan tâm, tận tình dành cho người thầy của mình trong lúc khó khăn.

Đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng trước sự hồi phục tích cực của Trương Vỹ Văn. So với vẻ tiều tụy trước đây, thần sắc tươi tắn hiện tại của ông khiến người hâm mộ vô cùng an tâm. Ảnh: HK01.

Trước đó, khi vụ ngược đãi ở viện dưỡng lão được phát hiện, Trương Vỹ Văn đã sụt cân dưới 50 kg, bị lở loét nghiêm trọng khắp người, hai chân sưng đỏ, hoại tử đến lộ cả xương và mất hoàn toàn khả năng vận động. Sau đó, Trương Vỹ Văn phải vào bệnh viện cấp cứu khẩn vì sức khỏe chuyển biến xấu, rơi vào nguy hiểm do bị nhiễm trùng sâu ở vùng thắt lưng và 2 chân. Ông nằm trên giường bệnh với tâm trạng tuyệt vọng, suy sụp đến mức nói lời bi quan và không ngừng cắn ngón tay, la hét vì những vết loét gây ra đau đớn.

Nam ca sĩ kỳ cựu chịu cảnh bị viện dưỡng lão ngược đãi, bỏ bê không chăm sóc hay tắm rửa suốt cả năm trời. Ảnh: Xingtao.

Trương Vỹ Văn bước chân vào làng nhạc từ năm 1978 và là giọng ca vàng đình đám một thời. Bản thân ông không lập gia đình, chỉ có 1 cậu con trai nhưng quan hệ giữa cha con vô cùng xa cách, chẳng hề liên lạc với nhau. Lúc tuổi già, ốm đau ập đến khiến Trương Vỹ Văn thường xuyên phải nhập viện điều trị, thậm chí nhiều lần vào phòng cấp cứu khẩn cấp ICU. Do bệnh tật bủa vây, Trương Vỹ Văn đã tiêu tán sạch tiền tiết kiệm 400.000 NDT (1,36 tỷ đồng). Từ năm 2021, Trương Vỹ Văn đã được Cục Phúc lợi Xã hội hỗ trợ sinh hoạt.

Trương Vỹ Văn rơi vào cảnh túng thiếu, không người thân chăm sóc lúc tuổi xế chiều. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, On