Tình trạng mới nhất của Cảnh Điềm

Danh tiếng Cảnh Điềm bị hoen ố vì những tiết lộ nhạy cảm của bạn trai tỷ phú Tôn Vũ Thần. Những động thái của hai bên thu hút sự quan tâm của công chúng.

Lời cuối cho cuộc tình với Cảnh Điềm

Ngày 30/8, Sina đưa tin scandal tình ái của Cảnh Điềm khiến MXH xứ Trung dậy sóng, thu hút hơn một tỷ lượt xem. Bài viết "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm" của đại gia tiền số Tôn Vũ Thần khiến công chúng chia rẽ.

Tỷ phú gốc Hoa Triệu Trường Bằng - cựu CEO Binance - đăng bài bình luận sự việc: "Trên thị trường, áp dụng một số phương thức marketing rầm rộ một chút cũng được. Nhưng lợi dụng và đi xa đến mức công kích cá nhân, thậm chí gây tổn hại sự phát triển nghề nghiệp của người ta, thì không cần thiết. Làm đơn kiện trực tiếp còn hơn là tiết lộ những chi tiết không cần thiết. Hy vọng có thể giải quyết ổn thỏa và tôn trọng lẫn nhau".

Triệu Trường Bằng và nhiều người cho rằng hành vi kể lại chuyện tình cảm riêng tư của Tôn Vũ Thần là đòn đánh mạnh, triệt đường sống với Cảnh Điềm. Hành vi đòi lại số tiền 30 triệu NDT đã cho từ trước cũng bị đánh giá là "keo kiệt", "không đáng mặt đàn ông", "muốn yêu đương với minh tinh nhưng không muốn trả tình phí".

Tôn Vũ Thần muốn khép lại những tranh cãi trên mạng, nhưng bài đăng của anh khiến Cảnh Điềm vướng vào tai tiếng.

Sau khi bị Triệu Trường Bằng nhắc nhở, Tôn Vũ Thần cũng đã bình luận: "Cảm ơn anh, anh nói đúng. Tôn trọng lẫn nhau và giải quyết thỏa đáng. Còn lại để tòa án giải quyết, em không nói gì thêm nữa".

Đến ngày 29/8, Tôn Vũ Thần cho biết bài văn "Cảnh Điềm, bạn gái tôi" là lời cuối để khép lại cuộc tình với Cảnh Điềm, mong nữ diễn viên không bị làm phiền.

"Mong những ngày tới, cô ấy không còn liên quan gì với những lời này nữa", anh viết. Tỷ phú Tôn Vũ Thần muốn hạ nhiệt sự việc, sau khi nhận nhiều chỉ trích vì đã công khai quá mức thông tin tình ái với minh tinh.

Cảnh Điềm có thể vẫn phải trả lại tiền

Về phía Cảnh Điềm, cô xuất hiện với tâm trạng thoải mái dù liên tục trở thành tâm điểm gây chú ý 3 ngày qua. Nữ diễn viên bị bắt gặp đi mua sắm, ăn uống cùng bạn bè và nhóm trợ lý. Thậm chí, trang MXH của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" còn tăng thêm 10.000 lượt theo dõi.

Nhiều khán giả cảm thấy Cảnh Điềm là nạn nhân trong câu chuyện tình ồn ào này. Nữ diễn viên tưởng rằng khi yêu tỷ phú với khối tài sản lên tới 8,5 tỷ USD sẽ được nâng niu, chiều chuộng, nhưng đến khi đường ai nấy đi, cô lại bị tình cũ "lột trần" trên mạng xã hội, và đòi lại số tiền đã chi cho mình.

Không ít người cũng lên tiếng ủng hộ Cảnh Điềm, cho rằng hành vi của Tôn Vũ Thần là đáng xấu hổ, vô sỉ. "Lúc yêu thì đôi bên tình nguyện, vậy mà khi chia tay lại bắt đầu tính toán chi li từng khoản, lôi hết mọi chuyện ra phơi bày với thiên hạ. Theo quan điểm của tôi, bất kỳ bên nào đơn phương kể lể chuyện riêng tư đều là vô liêm sỉ".

Cảnh Điềm xuất hiện sau scandal tình ái chấn động.

Các luật sư Trung Quốc phân tích nhiều khả năng Cảnh Điềm phải trả lại số tiền hơn 30 triệu NDT bị Tôn Vũ Thần đòi. Theo Luật sư Hồ Vĩnh Bình tại Bắc Kinh, vụ việc của Cảnh Điềm có thể rơi vào trường hợp "không cưới là phải trả lại toàn bộ sính lễ".

Tuy nhiên, tòa án sẽ phán quyết dựa theo nhiều yếu tố liên quan như số tiền thực tế nhà trai trao cho nhà gái, khoảng thời gian hai bên sống với nhau, số tiền được sử dụng vào những mục đích nào.

Mạng xã hội cũng lan truyền thông tin vị tỷ phú này từng ép Cảnh Điềm phải tiếp tục sinh con hoặc trả số tiền lên tới 200 triệu NDT nếu không anh sẽ tung bản điều tra "dài hơn 40 trang". Sau khi Cảnh Điềm cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ với Tôn Vũ Thần, cô quyết tâm ra đi và nhận đòn đánh trả từ tình cũ.

Trong bài viết "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm", Tôn Vũ Thần tiết lộ nhiều thông tin riêng tư của nữ diễn viên như thông tin y tế, tài chính, tên cha mẹ Cảnh Điềm, đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể trở thành lợi thế cho Cảnh Điềm trước tòa.

Cảnh Điềm còn ba bộ phim đóng chính chưa lên sóng là Xương rồng đốt xương (đóng chung với Trương Bân Bân), Đợi tôi khi tỉnh giấc (nam chính Trương Tân Thành) và Đồng tâm kết (nam chính Khuất Sở Tiêu). Sau khi Cảnh Điềm vướng bê bối, khán giả lo ngại các dự án cô tham gia sẽ bị chôn vùi.

Sự nghiệp của Cảnh Điềm sẽ bị ảnh hưởng vì bê bối tình ái.

Cảnh Điềm sinh năm 1988, nổi danh là Hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhan sắc nổi bật là bệ phóng để Cảnh Điềm bước chân vào giới giải trí. Tuy nhiên, showbiz không thiếu người đẹp, để trở nên nổi tiếng cần phải có người chống lưng.