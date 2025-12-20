Tình trạng diễn viên Tấn Beo

Thông tin nghệ sĩ Tấn Beo bị suy thận giai đoạn 5 cách đây vài tháng gây bất ngờ với nhiều khán giả. Nghệ sĩ phát hiện bệnh sau khi điều trị tai biến mạch máu não, sau đó được lọc máu tại một cơ sở y tế, đồng thời phẫu thuật cầu tay. Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nghệ sĩ Tấn Beo sụt cân nhiều, thể trạng kém. Một số trang mạng lan truyền tin thất thiệt, nói nghệ sĩ nguy kịch tính mạng.

Chiều 20/12, diễn viên Tấn Hoàng cập nhật hình ảnh thăm Tấn Beo tại nhà riêng. Tấn Hoàng cho biết mạng xã hội TikTok lan truyền nhiều thông tin sai lệch về tình hình sức khỏe của đồng nghiệp và động viên Tấn Beo không nên bận tâm nhiều.

Diễn viên Tấn Hoàng thăm nhà, động viên Tấn Beo.

"Tấn Beo vẫn khỏe, vui vẻ, mọi người đừng tin những chuyện tiêu cực trên mạng. Sắp tới Tấn Beo còn tổ chức đám cưới cho con trai", diễn viên Tấn Hoàng nói. Diễn viên cũng nhắn nhủ Tấn Beo sống tích cực, điều trị theo đúng lời dặn của bác sĩ. Hai người vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ và bàn việc đám cưới của con trai Tấn Beo.

Diễn viên Tấn Hoàng cũng chia sẻ Tấn Beo nhớ sân khấu và khán giả, muốn được hát với bạn bè, đồng nghiệp.

Trong video do Tấn Hoàng chia sẻ, nghệ sĩ Tấn Beo gầy hơn khi còn hoạt động nghệ thuật nhưng tinh thần phấn chấn. Anh được người thân phục vụ ăn uống trong phòng riêng.

Nghệ sĩ Tấn Beo lạc quan sau bạo bệnh.

Đầu tháng 11, người nhà Tấn Beo cho biết sau khi điều trị đột quỵ năm 2023, nghệ sĩ mắc nhiều di chứng, gần như không thể đi lại, sau đó phát hiện suy thận giai đoạn muộn. Từ thời điểm đó, tài khoản mạng xã hội của anh không cập nhật hoạt động mới.

Nghệ sĩ Tấn Beo được lên phác đồ điều trị cá thể hóa, bảo tồn chức năng thận nhằm tăng sức khỏe tổng thể, trì hoãn lọc máu. Sau thời gian điều trị, tình trạng nghệ sĩ ổn hơn, tập vật lý trị liệu để cải thiện vận động. Gia đình Tấn Beo không kêu gọi hỗ trợ. Nhiều đồng nghiệp gửi tiền phụ giúp nhưng vợ của nghệ sĩ từ chối nhận.

Nghệ sĩ Tấn Beo sinh năm 1963, xuất thân từ gia đình có truyền thống cải lương nhưng lại theo đuổi sự nghiệp diễn viên hài. Ban đầu ông theo nhóm hài Kim Ngọc, sau đó gắn bó với nghệ sĩ hài Mỹ Chi và chính thức lập nhóm hài Tấn Beo - Tấn Bo nổi tiếng những năm 2000.

Tấn Beo nổi tiếng trên sân khấu kịch.

Tấn Beo nổi tiếng qua các vở Vì sao lên chùa, Tâm sự người bán nhang, Giã từ đạo chích, Táo quân về trời. Ngoài đóng hài, kịch, Tấn Beo tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Hello cô Ba, Cưới ngay kẻo lỡ, Mùi ngò gai. Anh đoạt nhiều giải thưởng như Diễn viên hài xuất sắc nhất Gala cười 2003, Danh hài được yêu thích nhất 2004, Mai vàng 2003.