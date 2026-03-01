Tình trạng của Siu Black trong lần đầu xuất hiện sau khi mắc bệnh phải nhập viện cấp cứu

Sau thời gian dài vắng bóng vì vấn đề sức khỏe, ca sĩ Siu Black bất ngờ xuất hiện trở lại trong đoạn clip do Phương Thanh chia sẻ trên trang cá nhân. Đây được xem là lần hiếm hoi "họa mi núi rừng" lộ diện bên đồng nghiệp thân thiết sau khi từng nhập viện điều trị bệnh, khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động và quan tâm đến tình trạng hiện tại của chị.

Clip Siu Black xuất hiện sau khi mắc bệnh nặng

Trong clip ghi lại khoảnh khắc hai nữ ca sĩ dạo chơi bên sông lúc hoàng hôn, Siu Black diện trang phục đỏ nổi bật, nở nụ cười rạng rỡ và liên tục giao lưu thân mật với Phương Thanh. Cả hai cùng tạo dáng vui vẻ, tinh thần thoải mái. Phương Thanh hào hứng chia sẻ: "2 chị em đi chơi… nghệ sĩ lãng mạn chiều hoàng hôn". Hình ảnh giản dị nhưng đầy năng lượng ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi biết rằng tối 28/12, Siu Black sẽ cùng Phương Thanh biểu diễn tại Hội An.

Qua những gì thể hiện trong clip, có thể thấy sức khỏe của Siu Black đã cải thiện đáng kể. Giọng nói sang sảng quen thuộc, thần thái tự tin và nụ cười tươi cho thấy chị đang dần lấy lại phong độ sau quãng thời gian điều trị.

Siu Black và Phương Thanh cùng đến Hội An biểu diễn

Trước đó, Siu Black phải nhập viện vì biến chứng bệnh nền, sức khỏe suy giảm khiến chị tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật.

Siu Black sinh năm 1967, là một trong những giọng ca nội lực bậc nhất của làng nhạc Việt. Chị ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Ly cà phê Ban Mê, Em muốn sống bên anh trọn đời … với chất giọng cao vút, hoang dã và đầy bản năng. Từng có thời điểm, tên tuổi Siu Black phủ sóng khắp các sân khấu lớn nhỏ và được mệnh danh là "họa mi của núi rừng Tây Nguyên".

Sự xuất hiện lần này bên Phương Thanh không chỉ là cuộc hội ngộ bạn bè, mà còn là tín hiệu tích cực cho hành trình trở lại của Siu Black. Dù chưa có thông tin chính thức về kế hoạch hoạt động dài hạn, nhưng việc chị tham gia biểu diễn tại Hội An cho thấy tinh thần và sức khỏe đã ổn định hơn.

Với khán giả yêu mến, nụ cười rạng rỡ của Siu Black có lẽ đã đủ để yên tâm và hy vọng vào một chặng đường mới của "họa mi núi rừng".