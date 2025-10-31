Tình trạng của Ngân 98 sau khi bị bắt giam

Ngày 13/10, Công an TP HCM chính thức khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm. Chỉ sau 10 ngày, Lương Bằng Quang - chồng của Ngân 98 đã bị bắt về tội Đưa hối lộ.

Trên mạng xã hội, em của Ngân 98 là Võ Trần Phương Anh mới đây livestream chia sẻ thông tin liên quan tới cô. Người này cho biết đã gửi đồ ăn vào trong trại tạm giam và hiện vẫn chưa gặp được Ngân 98. Võ Trần Phương Anh chia sẻ: "Hồi sáng mua đồ ăn hết 8 triệu. Mua ở ngoài quá trời người ta không cho gửi vô, mua trong căng-tin thì được mua nhiều..... Bữa sau mua tại căng-tin gửi vào luôn. Không được gặp ấy chị ơi".

Khi bị một netizen mỉa mai "quả báo tới", em của Ngân 98 liền thẳng tay block và nói: "Cạn phước mới được tôi block. Cho bỏ cái tật ồn ào". Được biết, hiện tại Võ Trần Phương Anh và bạn trai đang sinh sống trong căn chung cư của Ngân 98.

Em Ngân 98 chia sẻ về chị gái trên livestream sau khi bị bắt giam

Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Lương Bằng Quang cũng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân với vai trò đồng phạm

Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa số tiền 8 tỷ đồng cho bạn xã hội là Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị cơ quan chức năng xử lý

Công an TP HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, Công an TP HCM xác định: Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh tháng 7/2024, Ngân và Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường để không bị xử lý.

Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98 từ 3 tháng trước

Từ tháng 5/2025, tên tuổi Ngân 98 trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị nghi ngờ có chứa chất cấm. Ba sản phẩm bị gọi tên là viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, viên uống giảm cân X1000.

Các sản phẩm này được rao bán tràn lan trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng. Trong các video quảng cáo, Ngân 98 khẳng định hiệu quả "thách thức mọi cơ địa", không cần ăn kiêng hay tập luyện.

Hiện tại, vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.