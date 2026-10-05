Tình trạng của nam diễn viên hài bị cả MXH “sấy khô” suốt thời gian qua

Nam diễn viên hài G. đã đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau khi loạt hành vi của anh bị công chúng bàn tán.

Trong suốt thời gian qua, nam ca sĩ kiêm diễn viên hài Go Young Wook (phim Gia Đình Là Số 1 phần 3) đã bị cộng đồng mạng Hàn Quốc “sấy khô” vì quá khứ phạm tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Giữa tâm bão, nam diễn viên họ Go đã bị vô hiệu hóa tài khoản TikTok vừa mới mở.

Sau khi bị giáng đòn trừng phạt, những tưởng Go Young Wook sẽ thành tâm hối cải, ai dè nam diễn viên này lại tiếp tục “gieo sóng gieo gió”, gây ra thị phi ồn ào và vẫn chưa có dấu hiệu chịu dừng lại. Mới đây nhất, nam diễn viên Gia Đình Là Số 1 lại vừa cà khịa thẳng mặt MC đình đám Jun Hyun Moo. Theo đó, Go Young Wook chia sẻ hình ảnh Jun Hyun Moo từ trailer của chương trình The Ballad of Us mùa 2 kèm lời công kích đầy ác ý nhắm vào đối phương: “Đang thưởng thức những bản nhạc hay thì tự nhiên bị đứt mạch cảm xúc. Tôi dự định sẽ theo dõi xuyên suốt từ tập đầu tiên của chương trình The Ballad of Us mùa 2. Thế nhưng với tư cách 1 khán giả, tôi xin ngỏ lời nhờ vả Jun Hyun Moo điều này nhé. Hãy tiết chế lại những biểu cảm quá đà của cậu đi nhé”.

Go Young Wook (bên trái) vừa đăng bài chọc ngoáy Jun Hyun Moo. Ảnh: Naver

Jun Hyun Moo không phải người duy nhất bị Go Young Wook nhắm tới. Suốt thời gian qua, nam diễn viên họ Go đã liên tục có động thái cà khịa, “phốt” hàng loạt đồng nghiệp bao gồm MC quốc dân Yoo Jae Suk, vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung, bạn diễn trong Gia Đình Là Số 1 - Park Ha Sun, Shin Dong Yup...

Hồi tháng 7, Go Young Wook đã công khai kiếm chuyện với Yoo Jae Suk. Trên trang cá nhân vào thời điểm đó, nam diễn viên họ Go đã đăng tải 1 phân cảnh của MC quốc dân trong chương trình Hangout with Yoo kèm lời lẽ mỉa mai: “Thích lên sóng truyền hình đến thế cơ à? Phải giàu có đến mức nào nữa thì mới chịu hài lòng đây? Lòng tham đúng là vô đáy”.

Tiếp theo đó, Go Young Wook đăng ảnh chụp màn hình của Shin Dong Yup kèm theo lời bình phẩm mang tính chọc ngoáy: “Vừa nhậu nhẹt vừa làm truyền hình, thể lực đúng là đáng kinh ngạc thật đấy. Xem chương trình TV Animal Farm lúc nào cũng thấy mắt ông này đờ đẫn”.

Chưa dừng lại ở đó, Go Young Wook còn tự tạo ra tin đồn bất hòa cho vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung bằng cách đăng lên 1 hình ảnh từ chuyến du lịch của cặp đôi này rồi đưa ra những lời nhận xét mang tính suy đoán vô căn cứ: “Không biết là do cảm nhận của cá nhân tôi hay thật sự anh Lee Byung Hun trông không được vui vẻ hạnh phúc cho lắm. Hoặc cũng có thể đây chính là biểu cảm mà hầu hết các ông chồng vô thức bộc lộ ra mỗi khi đi du lịch cùng vợ con”.

Thậm chí, ngay cả nữ minh tinh Park Ha Sun - bạn diễn của Go Young Wook trong bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 3 cũng không thoát được kiếp nạn. Trên trang cá nhân hồi tháng 8, nam diễn viên họ Go đã đăng đàn tố Park Ha Sun xài tiền như thác đổ: “Cứ với cái đà này thì trong tương lai cô ta sẽ tiếp tục vung tiền gom cả đống đồ xa xỉ về thôi. Ryu Soo Young (chồng Park Ha Sun) chắc phải cắm mặt làm việc miệt mài để kiếm tiền về cho cô ta phá rồi đây. Nhưng mà kiếm bao nhiêu cho đủ với cái tốc độ tiêu pha như thế đây? Nhìn qua thì cứ như ‘dã tràng xe cát’, đổ nước vào bình thủng đáy vậy”.

Ngay cả MC quốc dân Yoo Jae Suk cũng bị Go Young Wook cà khịa rát mặt. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đã chỉ trích Go Young Wook dữ dội, gọi những hành động của anh suốt thời gian qua là vô cùng đáng xấu hổ. Nhiều khán giả còn bày tỏ hy vọng các cơ quan quản lý sẽ trừng phạt Go Young Wook mạnh tay hơn nữa bằng cách xóa sổ nốt những tài khoản MXH còn lại của nam diễn viên này để làm trong sạch hơn môi trường mạng.

Còn nhớ mới chỉ cách đây ít ngày, TikTok Hàn Quốc đã thông báo ra đòn trừng phạt dành cho Go Young Wook: “Sau khi xác minh những thông tin liên quan, chúng tôi đã quyết định vô hiệu hóa tài khoản TikTok của Go Young Wook vào sáng nay. Theo nguyên tắc cộng đồng, nếu xác nhận được chủ tài khoản từng thực hiện hành vi phạm tội tình dục đối với trẻ vị thành niên, TikTok sẽ vĩnh viễn đình chỉ người dùng đó trên nền tảng của chúng tôi”. Động thái này của TikTok Hàn Quốc ngay lập tức đã nhận được những lời tán dương từ cộng đồng mạng xứ củ sâm.

Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội khác của Go Young Wook từ Instagram cho tới YouTube đã bị cơ quan quản lý gỡ bỏ và vô hiệu hóa hoàn toàn.

Go Young Wook bị cơ quan quản lý gỡ bỏ nhiều tài khoản trên không gian mạng. Ảnh: Naver

Đồng thời, nam diễn viên kiêm ca sĩ sinh năm 1976 cũng bị cấm cửa khỏi làng giải trí Hàn Quốc. Chính Go Young Wook đã lên tiếng xác nhận tình cảnh thê thảm của bản thân sau khi dính scandal tày trời: “Tôi đã trải qua đúng 13 năm 8 tháng 21 ngày sống trong cảnh thất nghiệp. Không có nơi nào trong xã hội này chịu nhận tôi vào làm việc, chẳng lẽ không có cách nào để tôi kiếm tiền mua thức ăn cho những chú chó yêu quý của mình hay sao?”. Tuy nhiên, công chúng chẳng những không thông cảm mà còn “ném đá” dữ dội nam diễn viên họ Go ngay sau động thái lên tiếng nêu trên.

Còn nhớ vào năm 2013, vụ tấn công tình dục của của Go Young Wook đã khiến công chúng Hàn Quốc chấn động. Nam diễn viên đã bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc cưỡng bức 3 trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012. Ngoài ra, Go Young Wook còn bị công khai thông tin cá nhân trong 5 năm và trở thành người nổi tiếng đầu tiên tại Kbiz phải đeo còng điện tử giám sát tội phạm tình dục. Go Young Wook thụ án ở nhà tù Anyang và nhà tù Nambu, ra tù vào tháng 7/2015.

Khi ra tù, nam ca sĩ kiêm diễn viên này đã cúi gập người xin lỗi công chúng: “Tôi đã suy ngẫm rất nhiều trong thời gian bị giam giữ. Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối với tư cách nghệ sĩ giải trí”. Trong những năm qua, Go Young Wook đã chính thức bị khai trừ khỏi làng giải trí, không còn có thể quay lại hoạt động.

Go Young Wook bị “phong sát” ở Kbiz sau phốt động trời. Ảnh: Nate

Go Young Wook sinh năm 1976, từng là thành viên nhóm nhạc Roo’Ra nổi tiếng Hàn Quốc thập niên 1990. Bên cạnh ca hát, Go Young Wook còn tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim truyền hình, trong đó không thể không nhắc tới tác phẩm gây sốt 1 thời Gia Đình Là Số 1 phần 3.