Tình trạng của "hoa hậu đông con nhất Việt Nam" báo nợ 10 tỷ, muốn sang Campuchia mở quán phở

Cuộc sống hiện tại của hoa hậu Việt này thu hút sự quan tâm của công chúng.

Oanh Yến được mệnh danh là "hoa hậu đông con nhất Việt Nam". Sinh năm 1986, cô từng đăng quang tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế như Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015, Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, người đẹp còn khiến công chúng chú ý khi có tới 6 người con "đủ nếp đủ tẻ" và cuộc sống từng được xem là viên mãn bên bạn đời doanh nhân.

Oanh Yến được công chúng biết đến bởi danh hiệu hoa hậu và gia đình đông con

Năm 2019, Oanh Yến khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được tặng biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi cô quyết định rời xa showbiz, đưa gia đình về Đồng Nai xây dựng trang trại rộng hơn 10ha với mong muốn sống tự cung tự cấp.

Dù mang nhiều kỳ vọng, mô hình nông trại này nhanh chóng thất bại do thiếu điện, thiếu nước, khiến cây trồng và vật nuôi không thể phát triển. Không dừng lại, nàng hậu tiếp tục đầu tư vào chuỗi cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM, nhưng cũng không đạt hiệu quả như mong muốn.

Hệ quả của những lần khởi nghiệp không thành là khoản nợ lên đến khoảng 10 tỷ đồng. Oanh Yến thừa nhận phần lớn số tiền này đến từ vay ngân hàng và người thân, đồng thời nhiều bất động sản đã bị thế chấp.

Nàng hậu gặp nhiều biến cố, nợ nần đến 10 tỷ đồng vì làm trang trại thất bại

Không có nguồn thu ổn định, cuộc sống của Oanh Yến trở nên chật vật. Trước áp lực tài chính, tháng 8/2025, người đẹp từng bày tỏ ý định sang Campuchia để làm lại từ đầu, với kế hoạch mở quán phở hoặc quán nước mưu sinh. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô chưa thể xoay xở được vốn để thực hiện dự định này.

Vào giữa tháng 12/2025, Oanh Yến từng gây chú ý với dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Chắc sắp dọn ra đảo sống chứ cũng khó ăn khó ở lắm lắm rồi". Kể từ sau chia sẻ này, nàng hậu "biến mất" trong suốt hơn 4 tháng.

Mới đây, Oanh Yến mới bất ngờ trở lại. Cô đăng tải đoạn clip dạy các em nhỏ học Thánh Kinh kèm dòng chia sẻ: "Các em cố gắng học Thánh Kinh thật giỏi". Khi một người quen hỏi lý do lâu ngày không xuất hiện, nàng hậu đáp ngắn gọn: "Em đi kiếm lẽ thật".

Cuộc sống hiện tại của Oanh Yến thu hút sự quan tâm của nhiều người

Động thái này cho thấy Oanh Yến dường như đang hướng đến đời sống tinh thần nhiều hơn sau những biến cố. Từ một người đẹp gắn với hình ảnh hào nhoáng, cô giờ đây chọn cách sống kín tiếng, tập trung vào gia đình và niềm tin cá nhân. Dù đối diện với nhiều thử thách, Oanh Yến vẫn thể hiện tinh thần lạc quan, không bỏ cuộc.

Hiện tại, tương lai của "hoa hậu đông con nhất Việt Nam" vẫn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, với những gì đã trải qua, hành trình tìm lại sự ổn định của Oanh Yến chắc chắn sẽ còn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

