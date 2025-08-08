Tình trạng của Á hậu Vbiz 2K1 sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u trong ống sống ngoài tủy

Cuối tháng 7 vừa qua, Á hậu Trương Quý Minh Nhàn khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ tình trạng bệnh của bản thân. Người đẹp sinh năm 2001 có khối u trong ống sống ngoài tủy, gặp các triệu chứng như mất ngủ, tê từ sống lưng xuống bắp chân. Sau khi tiến hành phẫu thuật, hiện tại tình trạng sức khỏe của Minh Nhàn đã dần ổn định.

Trên kênh TikTok, Á hậu gen Z đã làm các clip để chia sẻ về căn bệnh này với khán giả. Mới đây, Minh Nhàn còn đăng tải đoạn video cuộc sống thường ngày. Cô hiện đang ở quê với gia đình, ngày ngày đều đặn chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao lấy lại sức khỏe. Minh Nhàn cho hay: "Dậy sớm một chút để hít thở không khí trong lành".

Trước đó, cô đã bước vào ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, nằm ở phòng hồi sức 24 tiếng. "Trộm vía mình cũng ăn uống được. Tuy nhiên mình chỉ nằm ăn thôi và phải có người đút cho chứ không thể tự ăn. Trong suốt 1 tuần đó thì mình chỉ có nằm thôi chứ không ngồi được. Khi tập ngồi thì cũng rất là choáng. Ban ngày rất tỉnh táo vui vẻ nhưng tới đêm là lên cơn sốt. Và cảm giác như có ai cầm cái búa gõ lên đầu vậy. Mình đi chụp MRI, xét nghiệp sinh thiết thì trộm vía đó là khối u lành", cô chia sẻ.

Á hậu Minh Nhàn đang dần hồi phục sức khỏe sau khi phẫu thuật

Người đẹp sinh năm 2001 hiện đang ở quê nhà tại Huế, đều đặn đăng tải clip cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội

Minh Nhàn chăm chỉ tập thể dục thể thao, để ý tới sức khỏe sau khi phát hiện bản thân có khối u

Sau khi thực hiện phẫu thuật, cô từng trải qua quá trình khó khăn, không thể tự ăn và phải có người đút. "Trong suốt 1 tuần đó thì mình chỉ có nằm thôi chứ không ngồi được. Khi tập ngồi thì cũng rất là choáng. Ban ngày rất tỉnh táo vui vẻ nhưng tới đêm là lên cơn sốt. Và cảm giác như có ai cầm cái búa gõ lên đầu vậy. Mình đi chụp MRI, xét nghiệp sinh thiết thì trộm vía đó là khối u lành", người đẹp chia sẻ.

Người đẹp gen Z từng chia sẻ cô không thể nằm ngủ như người bình thường, tê phần lưng và chân trái

Cô may mắn khi phát hiện ra bệnh sớm và khối u là lành tính

Trương Quý Minh Nhàn từng gây chú ý khi giảm 10 kg chỉ trong hai tháng để tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Minh Nhàn từng theo học tại trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Với trình độ IELTS 8.0, cô theo đuổi lĩnh vực dẫn chương trình song ngữ sau khi kết thúc cuộc thi. Người đẹp gen Z cũng đảm nhiệm vai trò MC tại một số sự kiện thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức tại Việt Nam.

Năm 2025, Minh Nhàn tiếp tục thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với ngoại hình nổi bật và phong thái tự tin, cô được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện. Tuy nhiên, người đẹp chỉ dừng lại ở top 5 chung cuộc, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả.