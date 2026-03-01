Tình trạng bất ổn của Thằng Cò trong "Đất phương Nam" Phùng Ngọc

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh Phùng Ngọc - từng được khán giả biết đến với vai Thằng Cò trong bộ phim truyền hình Đất Phương Nam - xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, buồn bã và liên tục nói lời xin lỗi một người từng làm việc chung.

Trong loạt clip này, Phùng Ngọc xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, rơm rớm nước mắt nói lời xin lỗi, mong Founder Bazan Food Võ Tuấn Kiệt và công ty, tha thứ và bỏ qua vì những sai sót mà anh thừa nhận đã gây ra trong nhiều tháng qua.

Thằng Cò - Phùng Ngọc xuất hiện với tình trạng mệt mỏi, liên tục nói lời xin lỗi.

Cụ thể, anh thừa nhận việc liên tục làm các clip trái chiều/ chê bai/ tấn công các sản phẩm như khô bò, trà do công ty mà Tuấn Kiệt làm founder, dẫn đến làm ảnh hưởng uy tín, giảm lượng khách hàng. Hiện tại, những clip này đã được gỡ bỏ.

Đáng chú ý, tài khoản mạng xã hội từng được xem là kênh chính của Phùng Ngọc hiện không còn tồn tại. Các đoạn clip xin lỗi nói trên được đăng tải trên một tài khoản mới, được lập từ tháng 12/2025 đến nay. Trong một video, Phùng Ngọc chia sẻ: "Cò làm những cái đó là không đúng sự thật. Cò cũng xin lỗi Tuấn Kiệt, trong thời gian vừa qua đã làm cho em bị ảnh hưởng như vậy, thật lòng là Cò xin lỗi rất nhiều. Mong Tuấn Kiệt bỏ qua, Cò cũng mong cả nhà thông cảm" , Phùng Ngọc chia sẻ.

Trước đó, vào năm 2023, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Phùng Ngọc tham gia chương trình "Gõ cửa thăm nhà" và được tặng một chiếc xe máy để hỗ trợ công việc. Sau đó, anh lên Tây Nguyên lập nghiệp.

Tại đây, Phùng Ngọc làm việc cùng Võ Tuấn Kiệt - Founder Bazan Food. Cả hai thường xuyên xuất hiện chung trong các clip, livestream, quảng cáo bán các sản phẩm do Bazan Food sản xuất. Thời điểm Phùng Ngọc kết hôn, Tuấn Kiệt cũng tham dự ngày vui này của anh.

Phùng Ngọc lên Gia Lai bán hàng.

Phùng Ngọc và Tuấn Kiệt hợp tác trong công việc, thường livestream, quảng bá hình ảnh. Ảnh chụp màn hình.

Sau một thời gian hợp tác làm ăn, mối quan hệ giữa Phùng Ngọc và Tuấn Kiệt không còn được nhắc đến; Phùng Ngọc thông báo ra làm riêng, không còn xuất hiện chung.

Về tình trạng hiện tại, Phùng Ngọc tiết lộ trên video rằng anh mất ngủ nhiều ngày qua nên gương mặt xuống sắc, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Về các định hướng tiếp theo trong công việc và cuộc sống, Phùng Ngọc không có chia sẻ cụ thể, chỉ khẳng định: "Việc ai nấy làm, tôi không tái phạm".

Phùng Ngọc tên thật là Lê Phùng Ngọc, sinh năm 1984. Anh nổi tiếng và được biết đến rộng rãi khi đóng vai Thằng Cò trong Đất phương Nam. Dù là vai diễn đầu tiên trong đời, song Phùng Ngọc đã được đánh giá rất cao, cơ hội đưa anh trở thành sao nhí đình đám thời điểm đó...

Phùng Ngọc nổi tiếng với vai Cò trong Đất Rừng Phương Nam.

Sau Đất phương Nam, Phùng Ngọc tham gia thêm một vài bộ phim, rồi quyết định giải nghệ, lập gia đình. Cuộc sống của anh khó khăn và cuộc hôn nhân cũng sớm đổ vỡ.

Dến tháng 5/2024, Phùng Ngọc làm đám cưới lần 2 với Lâm Thị Chi, kém nam diễn viên 10 tuổi. Sau đám cưới, diễn viên Phùng Ngọc cùng Lâm Thị Chi làm trong công ty thực phẩm ở Gia Lai, cặp đôi thuê nhà trọ để chung sống. Song, đến tháng 7/2025, trên sóng livestream, Phùng Ngọc xác nhận ly hôn vợ sau một năm làm lễ cưới. Diễn viên Đất phương Nam không nói chi tiết, chỉ chia sẻ "đang vượt qua giai đoạn khó khăn".

Nam diễn viên nói anh chấp nhận tất cả sau đổ vỡ, đón nhận và tìm cách vượt qua mọi chuyện.

Vấn đề cuộc sống, công việc của Phùng Ngọc sau khi giải nghệ cũng gặp nhiều khó khăn. Anh làm nhiều công việc, từ bảo vệ tới chạy xe ôm để kiếm sống, chật vật trả tiền thuê nhà giá 1,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2023, Phùng Ngọc được Hùng Thuận hỗ trợ, mời về livestream bán hàng. Cũng trong năm này, Phùng Ngọc tham gia chương trình "Gõ cửa thăm nhà" và được tặng một chiếc xe máy để hỗ trợ công việc.

Phùng Ngọc trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà vào năm 2023. Ảnh chụp màn hình.

Chúng tôi đã liên hệ với phía Tuấn Kiệt để tìm hiểu về những lùm xùm trên nhưng chưa nhận được phản hồi.