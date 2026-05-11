Tình tiết mới vụ “book gói cô dâu 17,6 triệu, chưa làm lễ đã bể nền": Studio đòi lập vi bằng, cô dâu nói gì?

Những ngày gần đây vụ việc “book gói cô dâu 17,6 triệu, chưa làm lễ đã bể nền, studio xin lỗi rồi giảm 200 nghìn, cô dâu từ chối” vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Cô dâu đăng bài nói về trải nghiệm makeup không hài lòng, viral MXH.

Trước đó, cô dâu cho biết 17,6 triệu là chi phí của gói cô dâu (dịch vụ trọn gói cho cô dâu trong ngày cưới, thường bao gồm makeup, chụp ảnh và trang phục,... - PV). Song, 9h làm lễ thì 8h lớp makeup đã bắt đầu bể, cô dâu có thuê "take care" nhưng phải gọi mới đến và cũng không khắc phục được vấn đề. Cái kết là cô dâu phải để gương mặt với lớp makeup không hài lòng trong đám cưới của mình.

Cô cũng cho biết thêm phía studio đã xin lỗi, bồi thường 200 nghìn nhưng cô từ chối, đã trả đủ tiền. Cô đăng bài lên mạng xã hội nhưng không muốn tiết lộ tên đơn vị thực hiện, chỉ muốn như một lời cảnh báo tới những ai đang sắp sửa làm cô dâu, nên lựa chọn đơn vị makeup uy tín hơn.

Đến hôm nay, sự việc vẫn chưa khép lại. Cô dâu đăng bài lên TikTok, cho rằng phía chủ studio có bài đăng, bình luận ẩn ý chê bai, miệt thị ngoại hình của cô.

Đến hôm nay, cô dâu tiếp tục đăng bài viết lên mạng xã hội, nói rằng phía studio chê khách hàng, đòi báo công an.

Liên hệ với phía studio trong vụ việc, chị Lê Thị Ly Na - chủ studio cho biết hiện đang rất bức xúc. Sự việc ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của cửa tiệm, tâm lý của chị, gia đình và nhân viên khi có nhiều điểm không đúng sự thật.

Sau khi nhận được feedback từ cô dâu, Ly Na đã nhắn tin xin lỗi và ngỏ ý muốn được bồi thường thiệt hại. Ban đầu, là 20%/tổng chi phí makeup, song phía cô dâu không đồng ý. Sau nhiều lần trao đổi thì đi đến quyết định bồi thường 100% phí makeup.

Ly Na chia sẻ: “Thông tin make up cô dâu 17,6 triệu là không đúng. Đó là gói cô dâu, đã bao gồm pre-wedding (chụp ảnh trước đám cưới), váy cưới (thuê), hoa cưới, áo dài, áo vest, trang điểm cô dâu và chụp ảnh trong ngày cưới,...

Sau khi sự việc xảy ra, mình cũng đã xin lỗi, lý tình huống bằng cách bồi thường 100% giá trị phí trang điểm là 1,6 triệu đồng và cô dâu đã đồng ý (bao gồm 1 triệu tiền trang điểm, 300 nghìn chi phí đi lại, từ studio đến nhà cô dâu khoảng hơn 30 km, 300 nghìn là chi phí cho một bạn take care cô dâu trong đám cưới).

Mình không hiểu lý do vì sao sau một vài ngày cô dâu lại đăng lên TikTok và dẫn đến xu hướng như vậy.

Sự việc ảnh hưởng rất lớn tới mình và studio. Mình không ăn được, không ngủ được, trong khi đó công việc của mình quá tải. Mình không nhận được lịch khách vì không đủ sức khỏe để làm việc, đảm bảo được chất lượng tốt nhất, cũng có những khách hàng khi biết sự việc thì hủy gói đã book”.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Ly Na cho biết thêm cô đã thuê luật sư lập vi bằng, muốn đưa sự việc ra cơ quan chức năng.

Cận hình ảnh lớp makeup của cô dâu trong ngày cưới, ảnh chưa qua chỉnh sửa do phía studio chụp.

Còn về chuyện cô dâu đăng TikTok ảnh chụp màn hình bài đăng, bình luận của Ly Na nói rằng cô ẩn ý chê bai, miệt thị ngoại hình khách hàng thì Ly Na phủ nhận. “Mình không nói bạn ấy, không hề nhắc tên ”, cô chia sẻ.

Liên hệ với phía cô dâu về phản hồi từ phía studio - Ly Na, cô phủ nhận thông tin “đồng ý nhận bồi thường 100% phí makeup, di chuyển và take care là 1,6 triệu đồng”: “Mình trả đủ hết, chỉ có không tính tiền take care là 300 nghìn, vì không có ai take care mình cả”.

Cô cho biết thêm đang rất buồn, bức xúc vì cách giải quyết vấn đề của phía studio cưới. “Mình buồn vì cả đời có 1 lần mà còn nói xấu lại mình nữa. Bên đó bảo mình nói không đúng sự thật, mình không biết là không đúng cái gì.

Còn về những bình luận từ phía studio, mình có chụp lại được, và họ đã xóa bài, mình cũng nhắn tin là xóa bài nhanh thế chị nhưng bên studio xem và không rep và vẫn lên mạng đăng bài thách thức, đòi báo công an”, cô chia sẻ.

Hiện, sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen.