Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 17/9, một thẩm phán TAND khu vực 1 - Hải Phòng xác nhận, ông Đỗ Văn Hữu nộp đơn kháng cáo bản án ngày 11/8/2025 do tòa này tuyên với nội dung buộc gia đình ông Hữu phải di dời đồ đạc, tháo dỡ căn nhà hai tầng “xây nhầm” trên đất của vợ chồng ông Nguyễn Đăng Ca, vợ là Trần Thị Kim Loan để trả lại mặt bằng cho chủ sở hữu hợp pháp.

Theo vị thẩm phán này, ông Hữu nộp đơn trong thời hạn 15 ngày quy định nhưng cũng mới đóng lệ phí gần đây do nhận được thông báo từ đơn vị chuyển phát gửi đến muộn. Vị này cho biết, sắp tới tòa mới có thông báo gửi cho các bên liên quan.

Dù thừa nhận "xây nhầm" trên đất người khác nhưng gia đình ông Hữu vẫn kháng cáo với hy vọng có thể đổi đất hoặc mua lại được lô đất.

Nói thêm về sự việc, vị thẩm phán cho biết sau khi xác minh thì tòa cũng tổ chức hòa giải, phân tích để ông Đỗ Văn Hữu hiểu rõ việc “xây nhầm” của mình là trái quy định, cần chủ động thương lượng để gia đình bà Loan đồng ý bán lại lô đất nhằm tránh thiệt hại về tài sản nhưng giữa hai bên đã không tìm được tiếng nói chung.

Nội dung bản án của TAND khu vực 1- Hải Phòng xác định, ngày 23/9/2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan (SN 1979) có mua lô đất diện tích 60m² thuộc thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024, vào sổ cấp GCN số: CN986 tại địa chỉ thôn 7, xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Căn nhà gia đình ông Hữu xây dựng "nhầm" tại thời điểm chưa hoàn thiện.

Ngày 12/11/2024, khi kiểm tra khu đất, bà Loan bất ngờ thấy mảnh đất của gia đình lại đang bị người khác chiếm giữ, xây dựng công trình nhà ở 2 tầng kiên cố. Bà Loan tìm hiểu thì được biết người thuê thợ xây là ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến.

Dù UBND xã Kiền Bái và bà Loan nhiều lần yêu cầu dừng thi công, cảnh báo những thiệt hại về tài sản nếu cố tình hoàn thiện nhưng gia đình ông Hữu vẫn cố tình hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình.

Tại những buổi hòa giải, dù thừa nhận việc “xây nhầm” trên đất của nhà ông Ca, bà Loan nhưng ông Hữu lấy lý do bản thân đã dồn hết tiền, tâm huyết vào công trình để cả gia đình ở nên kiên quyết không chịu tháo dỡ, trả lại mặt bằng theo yêu cầu.

Ông Hữu đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà Loan phải chấp nhận “ đổi đất ” lấy lô ở cách đó không xa, cũng có diện tích 60m² hoặc bán lại lô đất cho gia đình ông Hữu với mức giá 550 triệu đồng.

Khu đất gia đình ông Hữu muốn đổi với vợ chồng bà Loan cách đó không xa.

Bà Loan cho biết trước đó đã mua 2 lô liền nhau để có mục đích sử dụng riêng nên kiên quyết phản đối, yêu cầu ông Hữu phải tháo dỡ công trình để trả lại mặt bằng.

Ngày 15/9, UBND phường Thiên Hương cũng mời các bên đến để làm việc và lãnh đạo phường thống nhất một số nội dung, trong đó đề nghị gia đình ông Hữu chấp hành thực hiện bản án của TAND khu vực 1 - Hải Phòng.



