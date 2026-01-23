Tinh thần WeChoice Awards 2025 lan tỏa, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hành trình xây dựng một Việt Nam vững mạnh

Với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards 2025 không kể những câu chuyện đã khép lại mà mở ra hành trình tiếp nối, nơi mỗi lựa chọn và hành động của người Việt hôm nay góp phần định hình diện mạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt trong không gian sáng tạo của mùa giải, như một dòng chảy kết nối thời không, phản chiếu khát vọng vươn mình, bền bỉ và kiêu hãnh của con người Việt Nam.

“Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” cũng được WeChoice Awards 2025 cụ thể hóa thông qua hệ thống hạng mục giải thưởng, mở rộng không gian tôn vinh những giá trị tích cực của xã hội.

Bên cạnh hạng mục Dự án “Vì Việt Nam tôi” đã được triển khai từ các mùa trước, WeChoice Awards năm nay chính thức giới thiệu hai hạng mục mới là “Dự án CSR Truyền cảm hứng” và “Vươn mình ra biển lớn”. Đây là những hạng mục nhằm ghi nhận và lan tỏa những đóng góp thiết thực, bền bỉ của doanh nghiệp Việt Nam đối với đất nước.

Mỗi hạng mục là lát cắt tiêu biểu của hành trình, tôn vinh những dự án vì cộng đồng, những sáng kiến trách nhiệm xã hội và những doanh nghiệp không ngừng dấn thân, khẳng định nội lực, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững.

Dự án CSR truyền cảm hứng: Trách nhiệm xã hội trở thành cam kết dài hạn

CSR là viết tắt của Corporate Social Responsibility - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, một khái niệm ra đời từ nhu cầu cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững về xã hội, môi trường. Trong bối cảnh đó, WeChoice Awards 2025 giới thiệu hạng mục “Dự án CSR truyền cảm hứng” như một không gian tôn vinh những dự án vượt lên trên mục tiêu quảng bá thương hiệu, được khởi nguồn từ trách nhiệm thực tâm và khát vọng đóng góp lâu dài cho cộng đồng, cho đất nước.

Các dự án được đề cử ở hạng mục này không chỉ dừng lại ở những hoạt động mang tính thời điểm, mà sở hữu lộ trình rõ ràng, được triển khai bền bỉ và tạo ra những tác động tích cực, lâu dài cho đối tượng thụ hưởng. Mỗi dự án là một câu chuyện được viết bằng hành động, nơi doanh nghiệp lựa chọn đồng hành cùng xã hội bằng năng lực, nguồn lực và sự cam kết nghiêm túc.

Tính đến thời điểm hiện tại, hạng mục Dự án CSR truyền cảm hứng đã ghi nhận 31 dự án được đề cử, với sự tham gia của nhiều đơn vị hoạt động trong đa dạng lĩnh vực như văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường... Nổi bật trong số đó là dự án “Vết Sẹo Cuộc Đời” của DNXH Vietnam Children’s Fund, với hành trình bền bỉ mang lại cơ hội sống và tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines ghi dấu với dự án “Đại sứ văn hóa và di sản Việt Nam” nhằm lan tỏa bản sắc dân tộc, kết nối văn hóa và di sản Việt trên từng chuyến bay. Hay “Hành trình gen kết nối - tìm lại liệt sĩ” của Genestory, một nỗ lực giàu tính nhân văn nhằm kết nối các thế hệ, trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì đất nước.

Dự án “Vì Việt Nam tôi”: Từ cộng đồng, viết nên một Việt Nam tốt đẹp hơn

Hạng mục Dự án “Vì Việt Nam tôi” tiếp tục là không gian ghi nhận và tôn vinh những dự án, chiến dịch vì cộng đồng đến từ nhiều tổ chức, đơn vị trên khắp cả nước. Mỗi dự án là một phần chân thực của hành trình đóng góp bền bỉ cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống dân sinh, nơi những hành động cụ thể từng ngày đang âm thầm nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

Không chỉ tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, các dự án trong hạng mục “Vì Việt Nam tôi” còn góp phần viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam giàu bản sắc, vững vàng nội lực và không ngừng chuyển động trong năm 2025. Đó là những câu chuyện được kể bằng hành động, bằng trách nhiệm xã hội và bằng khát vọng chung tay xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn.

Thông qua hạng mục này, WeChoice Awards 2025 mong muốn cùng cộng đồng ghi dấu và lan tỏa những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ, nơi mỗi dự án, mỗi chiến dịch đều trở thành một dòng chảy góp phần định hình diện mạo Việt Nam trong hành trình phát triển mới.

Vươn mình ra biển lớn: Doanh nghiệp Việt khẳng định bản lĩnh hội nhập

Hạng mục Vươn mình ra biển lớn tôn vinh những doanh nghiệp Việt sở hữu nội lực vững vàng và tinh thần dấn thân vào những “đại dương” đầy thử thách. Không chỉ mở rộng về quy mô hay thị trường, hành trình vươn tầm còn là quá trình chinh phục những chuẩn mực mới về công nghệ, quản trị và giá trị cộng đồng, qua đó khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Hạng mục này ghi nhận 25 đề cử đến từ các doanh nghiệp lớn, đại diện cho những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Việt Nam. Mỗi doanh nghiệp mang một dấu ấn riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần phát triển bằng nội lực, bền bỉ và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ACB là minh chứng rõ nét cho tinh thần hội nhập bằng nội lực và chuẩn mực quản trị quốc tế. Trải qua hơn 30 năm phát triển, ACB không ngừng củng cố vị thế trong nước, đồng thời chủ động kết nối với dòng chảy tài chính toàn cầu thông qua chuyển đổi số, tài chính bền vững và hợp tác quốc tế. Hiệu quả kinh doanh ổn định, chiến lược dài hạn cùng cam kết ESG rõ ràng giúp ACB khẳng định vai trò của một định chế tài chính có trách nhiệm, đồng hành cùng mục tiêu phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

ACB là minh chứng rõ nét cho tinh thần hội nhập bằng nội lực và chuẩn mực quản trị quốc tế

Cùng chung tinh thần đó, HDBank ghi dấu ấn bằng chiến lược tăng trưởng an toàn, linh hoạt và có chiều sâu trong bối cảnh ngành tài chính nhiều biến động. Không chỉ chú trọng hiệu quả kinh doanh và quản trị rủi ro, HDBank còn song song triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và môi trường. Cách tiếp cận phát triển gắn liền với sẻ chia cho thấy triết lý kinh doanh bền vững, đặt lợi ích cộng đồng làm một phần không thể tách rời.

HDBank ghi dấu ấn bằng chiến lược tăng trưởng an toàn, linh hoạt và có chiều sâu trong bối cảnh ngành tài chính nhiều biến động

Trong hành trình “Vươn mình ra biển lớn” của WeChoice Awards 2025, Masterise Homes là đại diện tiêu biểu cho lớp doanh nghiệp Việt tiên phong xây dựng năng lực tự định chuẩn - từ quy hoạch đô thị, kiến trúc, thiết kế, thi công đến vận hành và dịch vụ - nhằm nâng tầm chất lượng sống và tạo dựng những cộng đồng đô thị văn minh, bền vững theo chuẩn mực quốc tế nhưng mang bản sắc Việt.

Không chỉ hợp tác với các thương hiệu toàn cầu, Masterise Homes phát triển Branded Living như một hệ tư duy phát triển dài hạn, lấy con người làm trung tâm, nơi không gian sống, trải nghiệm, cộng đồng và giá trị văn hóa được đặt trong cùng một hệ sinh thái. Việc bảo tồn và tái sinh các giá trị lịch sử như khu Ba Son, hay gìn giữ bản sắc Phố Cảng Hải Phòng trong các khu đô thị hiện đại, cho thấy năng lực của một doanh nghiệp Việt trong việc kết hợp giữa phát triển và gìn giữ, giữa hội nhập và bản sắc.

Song song đó, trong hệ sinh thái Masterise, Tập đoàn Masterise Group tham gia các dự án hạ tầng và phát triển đô thị trọng điểm, góp phần kiến tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của đất nước. Trên nền tảng đó, Masterise Homes giữ vai trò phát triển lớp không gian sống chuẩn mực cho người Việt - nơi chất lượng sống, chuẩn đô thị và trải nghiệm cộng đồng được nâng tầm, phản ánh bản lĩnh của doanh nghiệp Việt trong việc chủ động hội nhập và đóng góp vào diện mạo một Việt Nam - nơi sở hữu những không gian đáng sống, đáng làm việc và đáng đầu tư.

Branded Living Summit 2025: "Hội nghị thường niên về không gian sống hàng hiệu" - tổ chức bởi Masterise Homes 20/11/2025

Có thể nói, tinh thần WeChoice Awards 2025 tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm tựa để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nối dài hành trình đóng góp cho đất nước. Không chỉ dừng lại ở những dấu mốc được vinh danh, các dự án vì cộng đồng, sáng kiến trách nhiệm xã hội và nỗ lực vươn ra biển lớn đang được triển khai bền bỉ, như những bước đi tiếp theo trong câu chuyện phát triển của Việt Nam.

Từ giá trị dành cho con người, cộng đồng đến khát vọng khẳng định nội lực và vị thế quốc gia, doanh nghiệp Việt Nam đang cùng chung tay xây dựng một Việt Nam vững mạnh, giàu bản sắc và phát triển bền vững, đúng với tinh thần mà WeChoice Awards 2025 hướng tới.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Cổng gửi đề cử đã chính thức khép lại, WeChoice Awards 2025 bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn diễn ra từ ngày 24/1 đến 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả bình chọn sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025, diễn ra vào ngày 7/2.