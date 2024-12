Tình sử của Selena Gomez trước khi thông báo đính hôn

Mới đây, trên trang Instagram, nữ ca sĩ Selena Gomez khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đính hôn với bạn trai, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Hai người đã hẹn hò được hơn một năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Selena Gomez đeo chiếc nhẫn đính kim cương, hạnh phúc trong vòng tay của Benny Blanco. Cô viết chú thích: "Forever begins now" (Mãi mãi, bắt đầu từ bây giờ). Bên dưới bài đăng, Benny bình luận (tạm dịch): "Đợi đã, đó là vợ tôi".

Selena Gomez khoe tin đính hôn với Benny Blanco

Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. "Tôi sẽ là phù dâu cho bạn", người bạn thân Taylor Swift viết. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như rapper Cardi B, diễn viên Suki Waterhouse, Lily Collins... đã bình luận chúc mừng Selena và Benny.

Selena Gomez và Benny Blanco hẹn hò từ mùa hè năm ngoái. Trước đó, họ là bạn bè, từng cộng tác trong nhiều ca khúc như I Can't Get Enough, Single Soon. Benny Blanco là một ca sĩ, rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất thu âm người Mỹ. Anh từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Katy Perry, Maroon 5, Kesha, Bruno Mars, Nicki Minaj...

Trước khi tìm được nửa kia của cuộc đời, Selena Gomez từng trải qua nhiều mối tình, hẹn hò với những sao nam đình đám như Nick Jonas, Taylor Lautner, Justin Bieber...

Selena Gomez hẹn hò với Nick Jonas - em út nhóm nhạc Jonas Brothers vào năm 2008. Tháng 3 cùng năm, cô đi Disney Channel Games với ba anh em nhà Jonas. Kể từ đó, cặp sao thường xuyên đi chơi như xem bóng rổ, hòa nhạc.

Đôi ca sĩ bị đồn chia tay 2009 nhưng hàn gắn không lâu sau. Tháng 2/2010, Nick cho biết họ muốn giữ kín chuyện tình. Trên People, nguồn tin xác nhận cả hai chia tay tháng 3 cùng năm song vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Một trong những mối quan hệ được công bố và bàn tán rộng rãi nhất trong lịch sử hẹn hò của Selena Gomez là mối tình với Justin Bieber. Hai ngôi sao bắt đầu hẹn hò vào năm 2010. Mối quan hệ của cặp đôi gây xôn xao dư luận với những lần chia tay rồi quay lại.

Selena Gomez và Justin Bieber

Từ năm 2015 đến 2017, cặp đôi chia tay và công khai hẹn hò những người khác. Sau cùng, họ chính thức chia tay vào tháng 3/2018 trước khi Justin Bieber cưới Hailey Baldwin vào tháng 9 cùng năm.

Cuối tháng 1/2015, Selena và Zedd công khai mối quan hệ, xuất hiện chung tại bữa tiệc ở Quả Cầu Vàng. Cả hai chia tay sau 5 tháng hẹn hò. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng: "Tôi rất thích Zedd và từng có mối quan hệ tốt với anh ấy". Zedd sau đó thú nhận rằng sự quan tâm của giới truyền thông xung quanh mối quan hệ của họ là thử thách lớn nhất của cặp đôi.

Cuối năm 2015, Selena được bắt gặp đi chơi với Niall Horan - thành viên nhóm nhạc One Direction. Một số nguồn tin khẳng định họ chỉ là bạn bè song cặp đôi liên tụ bị bắt gặp đi cùng nhau. Tuy nhiên, Selena vẫn kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến chuyện tình cảm với Horan.

Vào tháng 3/2016, Charlie Puth và Selena Gomez đã cố gắng dập tắt những tin đồn họ đang hẹn hò, khi cùng hợp tác trong ca khúc We Don’t Talk Anymore. Tuy nhiên, vài năm sau đó, Charlie mới thừa nhận rằng họ đã ở trong một mối quan hệ. Trong một cuộc phỏng vấn với Billboard, nam nghệ sĩ nói rằng mối quan hệ của họ diễn ra nhanh chóng và không kéo dài lâu, nhưng nó đã ảnh hưởng nặng nề đến anh.

Charlie Puth và Selena Gomez

Selena Gomez và The Weeknd hẹn hò từ tháng 1/2017, cùng đi du lịch ở Italy. Selena từng xem tour diễn của bạn trai và xuất hiện chung trên thảm đỏ Met Gala tháng 5 cùng năm. Tuy nhiên, lịch trình khác biệt khiến họ chia tay sau 9 tháng yêu nhau. Theo Billboard, cả hai chia tay trong yên bình.

Ngoài những mối tình trên, Selena Gomez từng vướng tin đồn yêu Drew Taggart, Zayn Malik, Samuel Krost song cô không lên tiếng xác nhận.