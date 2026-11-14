Tỉnh sát vách Hà Nội quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp có tổng quy mô 195ha, tạo việc làm cho 16.000 người

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, chiều ngày 12/11, Sở Công Thương đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp gồm: Xuân Hòa (xã Lập Thạch và xã Thái Hòa), Phú Mỹ 1 (xã Phú Mỹ) và Tiến Sơn (xã Liên Sơn).
Ba cụm công nghiệp này có tổng diện tích 195ha; trong đó, cụm công nghiệp Xuân Hòa có diện tích trên 45ha, cụm công nghiệp Phú Mỹ 1 có diện tích 75ha và cụm công nghiệp Tiến Sơn có diện tích hơn 74ha. Tổng vốn đầu tư hạ tầng của 3 dự án khoảng 2.139 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động, các cụm công nghiệp này dự kiến thu hút các doanh nghiệp thứ cấp, tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.
Dự án được xem là một trong những động lực góp phần thực hiện mục tiêu đưa địa phương trở thành trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Cả 3 cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến và công nghiệp sạch.
Trong đó, các dự án được ưu tiên là những dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng liên kết chuỗi sản xuất, phù hợp với quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển công nghiệp của Phú Thọ.
Riêng cụm công nghiệp Xuân Hòa định hướng thu hút các ngành cơ khí, dệt may, da giày, điện tử, công nghệ số, vật liệu mới, công nghệ sinh học cùng các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.
Tỉnh Phú Thọ thuộc vùng miền núi trung du Bắc Bộ, nằm ở cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội. Địa phương có vị trí là đầu mối trung chuyển, giao lưu kinh tế giữa các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam và hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, Trung Quốc.
Về tình hình kinh tế, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2020 ước tăng 10,01% so với cùng kỳ. Tăng trưởng mạnh nhất thuộc về khu vực công nghiệp và xây dựng, với mức tăng 13,48%.
Quy mô GRDP theo giá hiện hành của địa phương ước đạt 345,4 nghìn tỷ đồng; trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm đến 50,7% cơ cấu GRDP.