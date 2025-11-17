Tỉnh rộng nhất Việt Nam sẽ có khu du lịch rộng gần 15.000 ha, định hướng trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu định hướng xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương…

Khu vực quy hoạch có tổng diện tích 14.760 ha. Trong đó, 4 xã phường nằm trong quy hoạch gồm phường Phú Thủy (532ha), phường Mũi Né (6.093ha), xã Hòa Thắng (7.165ha) và xã Phan Rí Cửa (970ha). Quy hoạch đặt mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng cảnh quan biển - cát đặc trưng, gìn giữ giá trị văn hóa bản địa và nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch của khu vực.

Theo định hướng, đến năm 2030, Mũi Né dự kiến đón 14 triệu lượt khách (không tính khách tham quan), với quy mô khoảng 41.000 phòng lưu trú. Đến 2040, lượng khách có thể đạt 25 triệu lượt, tổng số phòng lưu trú tăng lên 71.500 phòng. Nhu cầu đất phát triển du lịch - dịch vụ giai đoạn 2030 là 2.106 ha, tăng lên 3.119 ha vào năm 2040.

Quy hoạch áp dụng mô hình phát triển “Một hành lang ven biển - Ba trung tâm - Đa hướng tiếp cận biển”. Trong đó, tuyến giao thông ven biển dài 63km, từ Phan Rí Cửa đến Phú Thủy, đóng vai trò là trục xương sống, kết nối toàn bộ các khu chức năng. Ba trung tâm được định hình rõ rệt gồm: Trung tâm 1 (Phú Thủy - Mũi Né): thương mại - tài chính, nghỉ dưỡng biển, thể thao biển và chăm sóc sức khỏe; Trung tâm 2 (Hòa Thắng): hạt nhân phát triển mới với điểm nhấn Bàu Trắng, đồi cát, công viên chuyên đề, thể thao địa hình; ưu tiên kêu gọi đầu tư đường đua F1; Trung tâm 3 (Phan Rí Cửa): đô thị nghỉ dưỡng ven biển, lưu trú dài hạn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Định hướng đa hướng tiếp cận biển được thể hiện qua hệ thống quảng trường biển, lối mở xuống biển, bãi đỗ xe và không gian công cộng phục vụ cộng đồng và du khách. Quy hoạch cũng nhấn mạnh phát triển các loại hình du lịch đặc thù như du lịch sinh thái nông nghiệp đồi - rừng - biển, du lịch cát, du lịch văn hóa - cộng đồng và thương mại dịch vụ cao cấp, gắn với cảnh quan cát và văn hóa Chăm.

Về hạ tầng, quy hoạch tập trung xây dựng hệ thống kỹ thuật - xã hội hiện đại, bao gồm nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị kết nối Phan Thiết - Mũi Né, khuyến khích phát triển bãi đỗ xe ngầm, hệ thống du thuyền, tổ hợp giải trí cao cấp (công viên chuyên đề, phim trường, tổ hợp giải trí kỹ thuật cao) tại Hòa Thắng. Hệ thống trường học, y tế, văn hóa - thể thao được bố trí theo chuẩn quốc gia, sử dụng năng lượng sạch và tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch. Một chuỗi quảng trường biển liên tục dọc bờ biển sẽ là điểm nhấn đặc biệt của khu du lịch.

Quy hoạch chung được phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng giúp Lâm Đồng thu hút đầu tư, quản lý xây dựng và thúc đẩy Mũi Né phát triển bền vững. Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách và sở hữu hơn 70.000 phòng vào năm 2040.



