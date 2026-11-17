Không cần đi đâu xa để tận hưởng cuộc sống, Vương Diễm có cả khu vườn trên cao, mỗi ngày tự tay hái lựu chín ăn.

Nhắc đến Vương Diễm, khán giả Việt Nam hẳn vẫn nhớ nàng Tình Nhi dịu dàng, thanh tú trong Hoàn Châu Cách Cách. Nhiều năm trôi qua, nữ diễn viên sinh năm 1974 đã bước sang tuổi 52, không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhưng cuộc sống thường ngày của cô vẫn nhận được sự quan tâm.

Đặc biệt, mỗi lần Vương Diễm chia sẻ hình ảnh tại căn hộ trên tầng cao ở Bắc Kinh, dân tình lại có dịp xuýt xoa. Không chỉ sở hữu không gian sống rộng rãi, khu vực sân thượng của cô còn được thiết kế thành một khu vườn xanh mát, nơi có thể trồng hoa, cây cảnh và cả cây ăn quả.

Mới đây, nữ diễn viên đăng tải đoạn video khoe cây lựu trong vườn nhà sai trĩu quả. Chẳng cần những hoạt động giải trí xa hoa, chỉ riêng cảnh người đẹp tự tay hái từng quả lựu chín đỏ cũng đủ khiến không ít người ao ước có một cuộc sống như vậy.

Sống trong penthouse giữa Bắc Kinh, Vương Diễm tự hào khoe cây lựu sai trĩu quả

Trong đoạn video được đăng tải ngày 27/10, Vương Diễm xuất hiện với phong cách giản dị, năng động. Cô diện áo khoác màu kaki, quần jeans, buộc tóc đuôi ngựa và hào hứng giới thiệu thành quả từ khu vườn của mình.

Ngay từ đầu video, nữ diễn viên đã vui vẻ khoe: "Cây lựu nhà tôi năm nay đúng là quá biết chiều lòng người!".

Quả thực, nhìn những cành cây trĩu quả trong khu vườn trên cao, ai cũng hiểu vì sao Vương Diễm lại phấn khích đến thế. Những quả lựu căng mọng, vỏ chuyển màu đỏ hồng, chen chúc nhau trên cành. Có chùm tới 5 quả, có chỗ hai quả mọc sát nhau như một cặp. Vương Diễm vừa hái vừa giới thiệu đầy thích thú: "Nhìn màu đỏ này xem! Ngày nào tôi cũng hái quả tươi xuống ăn. Cầm trên tay thấy nặng trĩu, ăn lại vô cùng tươi ngon". Sau đó, cô chỉ vào những chùm quả và đếm: "Nhìn chùm này này, có 5 quả! Còn đây là một đôi!".

Niềm vui hiện rõ trong cách nữ diễn viên nâng niu từng quả lựu vừa thu hoạch. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy khu vườn của cô không chỉ dùng để ngắm cảnh mà còn là nơi trồng cây ăn quả, mang đến những trải nghiệm rất gần gũi với thiên nhiên.

Điều khiến nhiều người thích thú là khu vườn ấy nằm trên sân thượng căn hộ của Vương Diễm ở Bắc Kinh. Không gian sống của nữ diễn viên vốn nổi tiếng nhờ vị trí gần Tử Cấm Thành, với tầm nhìn hướng về quần thể kiến trúc lịch sử này.

Giữa một đô thị đông đúc, có thể tự tay chăm cây, đợi quả chín rồi hái xuống thưởng thức ngay tại nhà rõ ràng là một thú vui không phải ai cũng có điều kiện trải nghiệm. Đặc biệt, khi khu vườn còn nằm ở vị trí cao, tách biệt khỏi sự ồn ào của những con phố bên dưới, cảm giác thư thái lại càng rõ rệt.

Nhìn Vương Diễm hào hứng khoe từng chùm lựu, nhiều người nhận ra rằng đôi khi niềm vui của một người phụ nữ đã trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống lại đến từ những điều rất nhỏ: Một cây được chăm tốt, một mùa quả bội thu và thành quả do chính tay mình thu hoạch.

Thích nhất là cách Vương Diễm nói về cây lựu: Không chỉ là quả ngọt, mà còn là lời chúc cho cuộc sống

Điều thú vị trong đoạn video không dừng lại ở việc khoe cây lựu sai quả. Vương Diễm còn chia sẻ ý nghĩa văn hóa của loài cây này bằng những lời lẽ rất gần gũi.

Nữ diễn viên nói: "Mọi người có biết vì sao ông bà ta ngày xưa lại yêu thích quả lựu đến vậy không? Nhìn xem, bên trong một quả lựu có biết bao nhiêu hạt, tất cả nằm sát bên nhau, cùng được bao bọc trong một lớp vỏ. Chẳng phải đó chính là hình ảnh đoàn viên mà người Trung Quốc luôn mong ước sao?".

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, quả lựu có nhiều hạt, sắc đỏ rực rỡ nên thường được xem là biểu tượng của sự sum vầy, sung túc và những điều tốt lành. Hình ảnh các hạt lựu quây quần bên trong cùng một lớp vỏ cũng gợi liên tưởng đến sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Khép lại video, Vương Diễm gửi gắm một lời chúc đầy ý nghĩa: "Mong rằng những ngày tháng sau này của chúng ta đều giống như quả lựu, luôn rực rỡ, ấm áp, sum vầy, đồng lòng và năm nào cũng viên mãn".

Nếu chỉ nhìn qua, đây đơn giản là một video thu hoạch trái cây trong vườn nhà. Nhưng cách Vương Diễm kể về cây lựu khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Cô không chỉ vui vì quả sai hay ăn ngon, mà còn nhìn thấy trong những chùm lựu đỏ một lời chúc đẹp dành cho cuộc sống.

Có lẽ đây cũng là điều khiến thú vui làm vườn trở nên hấp dẫn với nhiều phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên. Niềm vui không chỉ nằm ở thành quả cuối cùng mà còn ở quá trình chăm sóc, chờ đợi và quan sát những thay đổi rất nhỏ của cây cối qua từng ngày.

Một mầm non mới nhú, một bông hoa đầu mùa hay vài quả chín trên cành đều có thể trở thành lý do khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Đến một độ tuổi, hạnh phúc đôi khi chỉ cần một khu vườn và chút thời gian cho riêng mình

Những năm gần đây, xu hướng tạo một khu vườn nhỏ tại nhà ngày càng được nhiều người yêu thích. Không nhất thiết phải có biệt thự hay sân thượng rộng lớn như Vương Diễm, một khoảng ban công đủ nắng, vài chiếc chậu phù hợp cũng có thể trở thành nơi trồng hoa, rau thơm hoặc cây ăn quả cỡ nhỏ.

Thú vui này hấp dẫn bởi nó tạo ra một nhịp sống khác với công việc và những trách nhiệm thường ngày. Người trồng cây không thể thúc giục một chiếc lá mọc nhanh hơn hay buộc cây ra quả đúng lúc mình muốn. Họ phải học cách quan sát, kiên nhẫn và chấp nhận rằng mọi thứ đều cần thời gian.

Với những phụ nữ đã dành nhiều năm chăm lo cho công việc, gia đình và con cái, việc có một sở thích riêng như trồng cây, cắm hoa hay làm vườn cũng là cách dành lại một khoảng thời gian cho bản thân.

Tất nhiên, không phải ai cũng có điều kiện sở hữu khu vườn trên cao nhìn ra Tử Cấm Thành. Nhưng cảm giác hạnh phúc khi tự tay trồng một loại cây, chăm sóc nó qua nhiều tháng rồi nhìn thấy thành quả thì chẳng nhất thiết phải gắn với một căn nhà đắt đỏ.

Cũng bởi vậy, điều đáng học hỏi từ cuộc sống của Vương Diễm không đơn thuần là độ xa hoa của căn penthouse, mà còn là cách cô tìm thấy sự hào hứng trong những sinh hoạt rất đời thường.

Ở tuổi 52, nữ diễn viên vẫn có thể vui vẻ khoe với mọi người rằng cây lựu nhà mình năm nay thật "biết điều", vẫn hào hứng đếm từng quả trên cành và dành những lời chúc tốt đẹp từ một mùa thu hoạch.

Suy cho cùng, một cuộc sống đáng mơ ước không phải lúc nào cũng cần những chuyến du lịch xa xỉ, những món đồ đắt tiền hay lịch trình kín đặc. Đôi khi, đó là được thức dậy trong ngôi nhà mình yêu thích, có một khu vườn để chăm chút, vài quả chín để hái và đủ thời gian tận hưởng những niềm vui giản dị ấy.