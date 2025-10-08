Tính năng trên iPhone giúp cảnh sát triệt phá đường dây buôn lậu 40.000 chiếc điện thoại

Tính năng Find My của Apple vốn nổi tiếng với khả năng giúp người dùng định vị các thiết bị thất lạc. Nhưng trong một vụ việc gần đây, nó đã phát huy tác dụng ở một quy mô chưa từng có: lần theo dấu vết của một chiếc iPhone bị đánh cắp đã giúp cảnh sát Anh triệt phá một đường dây tội phạm quốc tế, bị tình nghi đã tuồn lậu tới 40.000 chiếc điện thoại sang Trung Quốc chỉ trong năm qua.

Câu chuyện bắt đầu khi một nạn nhân ở London báo cảnh sát về việc bị mất trộm iPhone. Bằng cách sử dụng tính năng Find My, người này đã cung cấp vị trí của thiết bị đang nằm trong một nhà kho thuộc sân bay Heathrow. Khi cảnh sát phối hợp với đội an ninh tại hiện trường để kiểm tra, họ không chỉ tìm thấy chiếc iPhone đó mà còn phát hiện nó được đóng gói chung với 894 chiếc điện thoại khác trong một thùng hàng.

Phát hiện ban đầu này đã trở thành quân domino đầu tiên. Cảnh sát ngay lập tức chặn các lô hàng đáng ngờ khác được gửi đến cùng địa chỉ. Qua việc phân tích DNA thu được trên các kiện hàng, họ đã xác định được hai nghi phạm chủ chốt. Cuộc điều tra được mở rộng trên quy mô lớn, dẫn đến các cuộc đột kích vào 28 địa điểm, bắt giữ 18 đối tượng và thu hồi hơn 2.000 thiết bị bị đánh cắp. Cảnh sát London khẳng định đây là chiến dịch chống trộm cắp điện thoại lớn nhất trong lịch sử nước Anh.

Cuộc điều tra cũng hé lộ một thực tế đáng báo động: trộm cắp điện thoại đang trở nên "béo bở" đến mức nhiều tội phạm ma túy cũng phải chuyển hướng.

Bộ trưởng Cảnh sát Sarah Jones cho biết: "Chúng tôi nhận được thông tin rằng một số kẻ buôn bán ma túy đang từ bỏ công việc cũ để chuyển sang 'ngành' điện thoại vì lợi nhuận cao hơn."

Tổ chức tội phạm này đặc biệt nhắm vào các sản phẩm của Apple do giá trị của chúng khi bán ở nước ngoài. Những tên trộm đường phố được trả tới 300 bảng Anh (khoảng 10 triệu VNĐ) cho mỗi chiếc iPhone trộm được. Sau đó, những thiết bị này được bán tại Trung Quốc với giá lên tới 4.000 bảng Anh (hơn 130 triệu VNĐ). Mức giá trên trời này xuất phát từ việc các mẫu iPhone từ Anh có thể truy cập internet mà không bị các rào cản kiểm duyệt như thiết bị nội địa, khiến chúng trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Một câu hỏi lớn được đặt ra là làm thế nào băng đảng này có thể qua mặt các lớp bảo mật ngày càng tinh vi của Apple như Khóa Kích hoạt (Activation Lock) hay Chế độ Bảo vệ Thiết bị bị đánh cắp.

Thủ đoạn phổ biến của những tên trộm là giật điện thoại ngay trên tay người dùng khi họ đang sử dụng ngoài đường, lúc này máy đang ở trạng thái mở khóa. Giả thuyết khả thi nhất là băng đảng này duy trì trạng thái "luôn bật và mở khóa" cho các thiết bị. Bằng cách này, chúng không cần phải bẻ khóa hay thay đổi Apple ID. Giá trị của chiếc điện thoại nằm ở chính phần cứng và khả năng truy cập internet tự do của một thiết bị quốc tế, chứ không phải ở việc biến nó thành của mình.