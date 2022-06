Tính năng RAM Plus Samsung là gì? Thiết bị nào trang bị tính năng này?

Để tìm hiểu tường tận hơn về tính năng này, đọc ngay bài viết dưới đây nhé!



Tính năng RAM Plus trên Samsung là gì?

Mới đây, Samsung đã ra mắt một tính năng tải thêm RAM. Tính năng này cho phép người dùng tăng dung lượng RAM hoàn toàn miễn phí. Công nghệ tăng bộ nhớ RAM bằng cách chuyển đổi bộ nhớ trong (ROM). Hiểu đơn giản thì phần tăng thêm là RAM ảo của máy thông qua phần mềm.

Cụ thể, RAM Plus trên Samsung cho phép mở rộng bộ nhớ dung lượng RAM thêm 4GB. Tính năng này hoạt động bằng cách dùng bộ nhớ lưu trữ làm bộ nhớ ảo, tương tự như Windows đã phân bổ dung lượng lưu trữ của mình trên ổ đĩa để sử dụng làm RAM ảo khi bộ nhớ RAM vật lý đầy.

RAM Plus có thực sự cần thiết không?

RAM Plus giúp người dùng tận dụng tối đa hiệu năng của CPU, hỗ trợ các tác vụ đa nhiệm mượt mà hơn. Sự hỗ trợ RAM ảo thực sự có ích đối với các thiết bị có bộ nhớ RAM thấp.

RAM ảo hoạt động để tránh cho hệ điều hành Android xảy ra hiện tượng tràn RAM. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể hạn chế tràn RAM bằng cách tắt các ứng dụng và dịch vụ chạy nền khi cần thiết. Do đó mà chính Samsung và các OEM khác cho biết RAM Plus sẽ không thật sự cần thiết. Hơn nữa RAM Plus không thể tùy chỉnh mà hoàn toàn tự động, phụ thuộc vào bộ nhớ máy. Thông thường RAM ảo chỉ tăng tối đa 4GB trên thiết bị. Người dùng không thể thay đổi hay tắt tính năng này.

RAM Plus đã có trên thiết bị Galaxy A52s 5G

Samsung đã chính thức ra mắt tính năng RAM Plus cùng với bản cập nhật bảo mật tháng 10 trên thiết bị đầu tiên – Galaxy A52s 5G. Đây là một trong những tính năng được mong đợi nhất trong bản cập nhật One UI 4.0. Mặc dù chưa sở hữu một giao diện mới nhưng với hỗ trợ tăng RAM ảo, Galaxy A52 dường như thu hút nhiều người dùng.

RAM Plus tự động cập nhật trên Galaxy A52s 5G mà không cần cài đặt. Để biết thiết bị của bạn có tính năng này hay chưa, bạn cần thực hiện như sau: Cài đặt > Pin và chăm sóc thiết bị > Bộ nhớ để kiểm tra.

Nếu màn hình hiển thị trạng thái "RAM Plus (bộ nhớ ảo): 4GB" thì tức là tính năng này đã được cài đặt trên máy của bạn. Ngược lại, nếu không hiển thị gì tức là điện thoại của bạn chưa hề được cập nhật tính năng này.

Liệu Samsung có dự định trang bị RAM Plus trên các thiết bị khác hay không? Hãy tiếp tục tìm hiểu cùng Mobile World nhé!

Các thiết bị khác có được trang bị RAM Plus không?

RAM Plus được suy đoán là sẽ chỉ được cài đặt trên các dòng smartphone tầm trung của Samsung. Tuy nhiên nguồn tin này không thực sự chính xác bởi cả Galaxy Z Fold3 với RAM 12GB cũng có tính năng này. Dưới đây là danh sách các thiết bị được Samsung cập nhật tính năng Samsung RAM Plus:

Samsung Galaxy A52s 5G.

Samsung Galaxy A52 5G.

Samsung Galaxy S21 5G.

Samsung Galaxy S21+ 5G.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Samsung Galaxy A52.

Samsung Galaxy A72.

Samsung Galaxy M32.

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ và Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20 và Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 10 series.

Samsung Galaxy S10 series.

Samsung Galaxy Fold (dự kiến).

Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Fold3 5G.

Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip3 5G.

Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Samsung Galaxy Tab S6.

Samsung Galaxy Tab S7, Tab S7+.

Samsung Galaxy S20 FE (LTE/5G).

Samsung Galaxy M12.

