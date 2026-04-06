Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa chính thức công bố triển khai tính năng thanh toán hoàn toàn mới mang tên Click to Pay dành riêng cho tất cả các chủ thẻ cá nhân mang thương hiệu Visa, bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Động thái này được đánh giá là một bước tiến quan trọng của Vietcombank trong hành trình ứng dụng công nghệ số hiện đại, nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến mượt mà nhất, đồng thời nâng cấp hàng rào bảo mật lên mức tối đa cho hàng triệu khách hàng của mình.

Được phát triển dựa trên tiêu chuẩn toàn cầu của EMVCo, Click to Pay là giải pháp thanh toán trực tuyến giải quyết triệt để nỗi ám ảnh phải nhập thông tin thẻ thủ công của người dùng. Từ nay, khi mua sắm tại bất kỳ nền tảng hay website nào trên toàn thế giới có hiển thị biểu tượng Click to Pay, chủ thẻ Vietcombank Visa có thể hoàn tất giao dịch trong chớp mắt mà không cần phải gõ từng con số trên thẻ hay nhớ ngày hết hạn. Người dùng chỉ cần truy cập vào danh sách thẻ đã lưu thông qua số điện thoại đăng ký chính chủ và xác thực bằng mã OTP cho lần sử dụng đầu tiên. Sự cải tiến này không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian chốt đơn mà còn triệt tiêu hoàn toàn rủi ro sai sót thao tác, cũng như hạn chế tối đa nguy cơ lộ lọt dữ liệu khi phải nhập thông tin thẻ liên tục ở nhiều trang web khác nhau.

Tính năng Click to Pay được tích hợp trực tiếp với Dịch vụ Mã hóa thông tin thẻ của Visa (Visa Token Service), một công nghệ mã hóa đỉnh cao giúp thay thế toàn bộ thông tin nhạy cảm của chiếc thẻ bằng các mã định danh kỹ thuật số độc lập. Công nghệ bảo mật nhiều lớp này giúp bảo vệ dữ liệu khách hàng an toàn trước các đợt tấn công mạng, ngăn chặn tình trạng đánh cắp thông tin, đồng thời hỗ trợ tăng tỷ lệ phê duyệt giao dịch và giảm thiểu rủi ro gian lận trực tuyến.

Nhằm mang đến sự chủ động và thuận tiện tối đa, Vietcombank đã tích hợp trọn vẹn công cụ quản lý tính năng Click to Pay ngay trên ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank. Đối với những khách hàng phát hành thẻ Visa mới qua ứng dụng, tính năng này sẽ được hệ thống tự động cài đặt mặc định ngay khi thẻ được kích hoạt thành công.

Trong khi đó, với các chủ thẻ hiện hữu, người dùng hoàn toàn có quyền chủ động truy cập vào VCB Digibank để tự thao tác đăng ký sử dụng hoặc hủy cài đặt tính năng này cho từng chiếc thẻ cụ thể chỉ với vài thao tác chạm đơn giản.