Thông tin mới liên quan VneID từ ngày 3/9, tất cả người dân cần biết

Việc tích hợp thêm dữ liệu trên VNeID cho thấy hiệu quả thiết thực của chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 3/9/2026 cho biết, trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nguồn tin do Nhân dân cung cấp luôn có ý nghĩa quan trọng, giúp lực lượng Công an kịp thời xác minh, truy tìm và xử lý đối tượng vi phạm pháp luật. Việc tích hợp thông tin truy nã trên ứng dụng VNeID là một tiện ích thiết thực trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thêm kênh thông tin chính thống để người dân chủ động tham gia hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Tính đến ngày 03/9/2026, ứng dụng VNeID đã cập nhật thông tin của 7.364 đối tượng bị truy nã trên phạm vi toàn quốc. Thông tin hiển thị tương đối đầy đủ, gồm họ tên, năm sinh, đặc điểm nhận dạng, tội danh và mức độ truy nã, tạo điều kiện để người dân thuận tiện tra cứu, nhận biết khi cần thiết.

Thông qua tiện ích này, người dân có thể tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng ngay trên thiết bị di động, từ đó nâng cao khả năng nhận diện đối tượng và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Đây là giải pháp góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, truy bắt tội phạm.

Cách tra cứu thông tin truy nã trên VNeID

Để tra cứu, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn mục “Dịch vụ khác”, sau đó chọn “Thông tin truy nã”. Tại đây, người dùng có thể xem và tra cứu thông tin về các đối tượng đang bị truy nã theo dữ liệu được cập nhật trên hệ thống.

Trường hợp phát hiện người có đặc điểm nghi vấn hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, người dân có thể gửi thông tin phản ánh ngay trên ứng dụng VNeID hoặc liên hệ cơ quan Công an theo địa chỉ được cung cấp. Sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an sẽ tiến hành xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để xử lý theo quy định.

Công an phường Trung An khuyến cáo người dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn cần bình tĩnh, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh; không tự ý truy đuổi, tiếp cận hoặc có hành vi đối đầu với đối tượng, nhất là khi chưa xác định rõ nhân thân hoặc đối tượng có biểu hiện manh động, nguy hiểm. Người dân nên ghi nhận các thông tin cần thiết như đặc điểm nhận dạng, vị trí, phương tiện, hướng di chuyển và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an.

Mỗi thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác đều có thể trở thành đầu mối quan trọng phục vụ công tác xác minh, truy tìm đối tượng. Vì vậy, người dân cần mạnh dạn phản ánh khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin liên quan đến đối tượng truy nã; đồng thời không chia sẻ, đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Việc tích hợp dữ liệu truy nã trên VNeID cho thấy hiệu quả thiết thực của chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Không chỉ phục vụ định danh điện tử và giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng VNeID còn góp phần kết nối thông tin, phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

Công an phường Trung An đề nghị người dân chủ động cài đặt, cập nhật và khai thác hiệu quả các tiện ích trên ứng dụng VNeID; nâng cao tinh thần cảnh giác, mạnh dạn cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân sẽ góp phần cùng lực lượng Công an giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên trên địa bàn.