Tính năng an toàn "đốn tim" người dùng chỉ có ở iPhone 14

Các cải tiến về thiết kế, cấu hình, hiệu năng của iPhone 14 đã đem đến những trải nghiệm công nghệ tuyệt vời cho người dùng. Đặc biệt tính năng an toàn mới được trang bị trên iPhone 14. Cùng tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài viết dưới đây.

SOS khẩn cấp qua vệ tinh là tính năng chỉ có ở iPhone 14

1. Phát hiện va chạm chính xác hơn



Tính năng phát hiện va chạm được trang bị trên cả 4 phiên bản của iPhone 14 series nhằm giúp người dùng có hành trình trải nghiệm thú vị và an toàn nhất.

Trong thiết kế cấu hình của iPhone 14 được trang bị thêm một cảm biến gia tốc lõi kép có khả năng phát hiện ra các điểm lực G lên đến 256GS và một con quay có thể hồi chuyển dao động mới. Các cảm biến này khi hoạt động có thể phát hiện ra những thay đổi về tốc độ, áp suất hoặc nhận ra những tiếng ồn đặc trưng khi có tai nạn xảy ra.

Khi xảy ra sự cố, iPhone 14 sẽ tự động quay số các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp ngay cả khi người dùng bị bất tỉnh hoặc không thể dùng điện thoại bình thường để liên lạc.

Khi được bổ sung thêm tính năng này, iPhone 14 có khả năng cứu sống người trong trường hợp có tai nạn ô tô xảy ra. Do có tính năng phát hiện sự cố và sau 10 giây, điện thoại sẽ tự động liên lạc khẩn cấp với dịch vụ cứu hộ và cung cấp vị trí xảy ra tai nạn. Đặc biệt, nó sẽ không gây ra phiền toái cho người dùng vì tính năng chỉ hoạt động khi người dùng ngồi trên xe và lái xe.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tính năng phát hiện va chạm được tích hợp trong một chiếc điện thoại thông minh. Việc nâng cấp khả năng bảo vệ an toàn cho người dùng như vậy đem lại cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng và trải nghiệm sản phẩm.

iPhone 14 và Apple Watch Series 8 đều có tính năng phát hiện sự cố

Ngoài ra trong lần ra mắt sản phẩm lần này, Apple Watch Series 8 cũng được cài sẵn tính năng nhận biết tai nạn, tự động gọi xe cứu thương và tự động gọi các số khẩn cấp nếu nhận thấy đó là một vụ tai nạn nghiệm trọng.

Tính năng phát hiện va chạm của iPhone 14 và Apple Watch Series 8 có tình chính xác khá cao. Do trước khi đưa vào sản phẩm, nhà "Táo’ đã mất hàng trăm giờ để mô phòng thử nghiệm các va chạm chuyên nghiệp để phát triển các thuật toán tiên tiến có khả năng nhận định tai nạn một cách chính xác.

2. SOS khẩn cấp qua vệ tinh

Bên cạnh tính năng phát hiện các va chạm thì 4 phiên bản iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đều được trang bị thêm tính năng SOS khẩn cấp qua vệ tinh.

Với tình năng này người dùng không thể gọi điện trực tiếp nhưng có thể gửi tin nhắn ngắn qua vệ tinh. iPhone sẽ hỏi một số thông tin về bạn để đánh giá tình hình và gửi các thông tin đó đến nhân viên khẩn cấp ngay khi bạn kết nối. Tính năng này sử dụng kết nối vệ tinh, do vậy để truyền tin dễ hơn iPhone sẽ hướng dẫn bạn đến nơi có kết nối vệ tinh tốt nhất.

Ngoài ra, nhờ kết nối vệ tinh, iPhone 14 còn có khả năng chia sẻ vị trí thông qua ứng dụng Find My có sẵn trong IPhone. Ngay cả khi không có kết nối dữ liệu di động hay Wifi bạn vẫn có thể gửi được vị trí của mình. Chức năng này sẽ đảm bảo tính an toàn khi bạn không may đi lạc.

Find My giúp người dùng chia sẻ vị trí một cách dễ dàng mà không cần dùng mạng

SOS qua vệ tính chưa được cung cấp chi tiết về chi phí kết nối vệ tinh nhưng tất cả mọi người khi dùng iPhone 14 sẽ được miễn phí sử dụng trong 2 năm với tính năng kết nối này.

Hiện nay, chức năng này mới chỉ khả dụng tại Mỹ và Canada. Hy vọng trong thời gian sắp tới, nhà Táo sẽ mở rộng quy mô quản lý tính năng SOS khẩn cấp để cho tất cả người dùng được trải nghiệm chức năng thú vị này.

Như vậy, với sự nâng cấp, cải tiến và bổ sung thêm một số các tính năng an toàn, iPhone 14 series đang trở thành chiếc điện thoại được săn đón nhiều nhất. Tất cả nhưng tính năng được trang bị trên sản phẩm này đang càng khẳng định vị thế đỉnh cao của Apple trên thị trường công nghệ. Nếu bạn muốn sở hữu iPhone 14 và các sản phẩm công nghệ chính hãng khác với giá ưu đãi, hãy nhanh tay liên hệ với Viettel Store để cập nhật thông tin mới nhất nhé.

Viettel Store được ra mắt từ năm 2009 là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam nên khi mua hàng tại đây người dùng sẽ được cung cấp những sản phẩm Apple chính hàng với giá ưu đãi, đặc biệt là "siêu phẩm" mới iPhone 14 Series.

Đăng ký ngay - nhận thông tin sớm nhất về iPhone 14 Series!

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Viettel Store

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Hệ thống cửa hàng: https://viettelstore vn/sieu-thi-gan-nhat html

Website: viettelstore.vn

Facebook: https://www.facebook.com/ViettelstoreOnline

Hotline: 1800 8123

Email: hotro@viettelstore.vn