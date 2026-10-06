Các ứng dụng cập nhật dữ liệu trong nền có thể làm tăng mức tiêu thụ pin iPhone, ngay cả khi người dùng không mở chúng.

Tính năng Làm mới ứng dụng trong nền (Background App Refresh) cho phép ứng dụng cập nhật dữ liệu ngay cả khi không được mở.

Chẳng hạn, ứng dụng Thời tiết có thể tải dự báo mới, hay mạng xã hội cập nhật bài đăng khi iPhone đang ở chế độ chờ. Những hoạt động này sử dụng tài nguyên xử lý và có thể làm tăng mức tiêu thụ pin.

Khi tắt tính năng, ứng dụng vẫn hoạt động bình thường nhưng có thể cần tải dữ liệu mới sau khi được mở. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm người dùng.

Tính năng Làm mới ứng dụng trong nền (Background App Refresh) có thể làm tiêu hao pin dù ở chế độ chờ.

Để tắt tính năng này, người dùng vào Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Làm mới ứng dụng trong nền (Background App Refresh) .

Tại đây, người dùng có ba lựa chọn gồm Off, Wi-Fi và Wi-Fi & Cellular Data. Nếu lựa chọn Off, sẽ tắt hoàn toàn việc làm mới ứng dụng trong nền. Còn nếu lựa chọn Wi-Fi, lúc này thiết bị chỉ cho phép ứng dụng cập nhật khi kết nối Wi-Fi. Nếu lựa chọn Wi-Fi & Cellular Data, thiết bị sẽ cho phép ứng dụng làm mới dữ liệu qua cả Wi-Fi và mạng di động.

Nếu muốn hạn chế hoạt động nền tối đa, người dùng có thể chọn Off. Nếu vẫn muốn ứng dụng cập nhật dữ liệu khi điện thoại kết nối Wi-Fi, lựa chọn Wi-Fi sẽ phù hợp hơn.

Khi bật Nguồn điện thấp (Low Power Mode), iPhone sẽ tự động tắt tính năng Làm mới ứng dụng trong nền. Mức tiết kiệm pin thực tế phụ thuộc vào ứng dụng và cách sử dụng. Vì vậy, tắt tính năng này không đồng nghĩa thời lượng pin sẽ tăng đáng kể trong mọi trường hợp.

Người dùng cũng không nhất thiết phải tắt Làm mới ứng dụng trong nền trên toàn bộ iPhone. Trong phần cài đặt, hệ thống cho phép bật hoặc tắt riêng tính năng này đối với từng ứng dụng.

Mạng xã hội là nhóm ứng dụng có thể cân nhắc hạn chế làm mới trong nền do thường xuyên cập nhật bài đăng và nội dung mới. Việc tắt tính năng giúp giảm hoạt động cập nhật khi ứng dụng không được mở. Trong khi đó, với những ứng dụng cần dữ liệu mới thường xuyên như thời tiết hoặc điều hướng, người dùng có thể cân nhắc tiếp tục bật tính năng này.

Với các ứng dụng ít sử dụng hoặc không cần cập nhật dữ liệu ngay lập tức, tắt Làm mới ứng dụng trong nền có thể giúp hạn chế hoạt động của ứng dụng khi không sử dụng, qua đó giảm mức tiêu thụ năng lượng.