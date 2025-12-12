Tỉnh là quê nhà của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nơi sắp khởi động 4 dự án trên 127.000 tỷ đồng của Vingroup đang phát triển ra sao?

Vingroup sẽ khởi động 4 dự án tại tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 19/12

Theo kế hoạch, ngày 19/12 sẽ diễn ra Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng trong cuộc họp sáng ngày 9/12, Bộ đã tổng hợp 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư là trên 1,3 triệu tỷ đồng.

Tại Hà Tĩnh, các dự án được tỉnh đăng ký vào danh mục dự án, công trình trên toàn quốc đồng loạt khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội XIV của Đảng gồm 6 dự án, trong đó có 2 dự án tổ chức khởi công, 4 dự án làm lễ khởi động. Tổng vốn của các dự án đạt hơn 128.552 tỷ đồng, trong đó 1 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, các dự án còn lại từ vốn nhà đầu tư trong nước.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup đăng ký tổ chức lễ khởi động 4 dự án tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, với tổng mức đầu tư trên 127.000 tỷ đồng, bao gồm:

- Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 461 ha.

- Khu đô thị mới Kỳ Trinh (phường Sông Trí), có tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 84 ha.

- Nhà máy Điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, cung cấp điện năng 1.053,3 GWh/năm, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng.

- Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, có tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng, công suất gần 500 MW, sản lượng điện dự kiến hơn 1.322 GWh/năm.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng đăng ký khởi công 2 dự án khác. Đó là dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh (tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, diện tích quy hoạch 2,28ha) và dự án Khu đô thị mới Xuân Thành (tổng mức đầu tư trên 549 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 45,54ha).

Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đang phát triển ra sao?

Tại khai mạc Kỳ họp 34 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII (ngày 9/12), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, ông Hà cho biết, trong 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, tỉnh dự kiến có 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Công nghiệp tiếp tục phục hồi (chỉ số IIP tăng gần 7%); các dự án trọng điểm được đẩy nhanh. Công tác về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn tỉnh hoàn thành 8/8 nội dung tiêu chí NTM vào 30/6/2025. Thương mại, dịch vụ, du lịch tăng khá.

Năm 2025, Hà Tĩnh thu ngân sách ước đạt 19.900 tỷ đồng, đạt 112% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 56.000 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đến 5/12 đạt gần 7.000 tỷ đồng, vượt 23,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 60% kế hoạch địa phương triển khai.

Địa phương đã chấp thuận chủ trương 43 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 120.000 tỷ đồng và 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 22,9 triệu USD.

Năm 2025, tăng trưởng GRDP tỉnh Hà Tĩnh ước đạt 8,78%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ (Ảnh: CTTTĐ tỉnh Hà Tĩnh)

Về mục tiêu trong năm 2026, Hà tĩnh định hướng thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất cho giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hà Tĩnh phấn đấu năm 2026 GRDP tăng từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 101 triệu đồng; thu nhập bình quân trên 63 triệu đồng; giảm nghèo 0,5%/năm…

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 168 triệu đồng vào năm 2030; thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng…

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nêu rõ, với mục tiêu đã đề ra, tiếp tục phát triển công nghiệp giữ vai trò toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng toàn tỉnh là một trong 6 trọng tâm chiến lược. Địa phương cũng đẩy mạnh nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, gắn với chế biến, thương mại hóa sản phẩm và ứng dụng khoa học kỹ thuật; phát triển du lịch trở thành cầu nối giữa nông thôn - công nghiệp - đô thị.

Bên cạnh đó, để tạo động lực phát triển, Hà Tĩnh tập trung khai thác giá trị văn hóa, cảnh quan làm nền tảng hình thành đô thị Hà Tĩnh hiện đại, giàu bản sắc. Tỉnh tập trung thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước tạo ra một hợp phần kinh tế số trong cơ cấu kinh tế tỉnh.

Tỉnh cũng tập trung phát triển giáo dục - y tế, tập trung nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Đại học Hà Tĩnh để tạo động lực nội sinh cho phát triển; đồng thời, quy hoạch và xây dựng đô thị Hà Tĩnh theo hướng văn minh, bền vững, hài hòa văn hóa truyền thống.

