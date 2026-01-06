Để kỷ niệm hành trình hai thập kỷ đổi mới không ngừng, ASUS đã mang đến CES 2026 một dải sản phẩm laptop gaming đầy đột phá, khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm cho game thủ và giới sáng tạo trên toàn thế giới.

Hai tâm điểm của gian hàng năm nay là loạt laptop thế hệ mới được tái định nghĩa với hiệu năng cực khủng ẩn trong thân máy mỏng nhẹ tinh tế. Những "cỗ máy" này được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 300 Series mới nhất, kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt ROG Intelligent Cooling tiên tiến và màn hình ROG Nebula HDR cao cấp.

ROG Zephyrus Duo (GX651): "Quái thú" hai màn hình 16-inch đầu tiên thế giới

Những người đã từng sử dụng hai màn hình để làm việc ắt hiểu rõ cảm giác “rộng rãi” đặc thù, và khó có thể quay lại làm việc với chỉ một chiếc màn hình “chật chội”. ASUS nắm rõ “điểm đau” này, và đã ra mắt chiếc laptop gaming đầu tiên trên thế giới trang bị cặp màn hình cảm ứng 16-inch đồng nhất.

Theo thông tin từ ASUS, cả hai màn hình đều là tấm nền ROG Nebula HDR OLED, độ phân giải 3K, tần số quét 120Hz. Với độ trễ chỉ 0,2ms và hỗ trợ NVIDIA G-SYNC, hiện tượng xé hình hoàn toàn bị loại bỏ, mang lại trải nghiệm mượt mà.

Thiết kế bàn phím không dây tháo rời cho phép bạn biến máy từ một laptop truyền thống thành một trạm làm việc 2 màn hình chuyên nghiệp, cực kỳ phù hợp cho các streamer, lập trình viên hay nhà sản xuất nội dung cần không gian hiển thị rộng lớn.

Máy sở hữu vi xử lý Intel thế hệ mới nhất và GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, sẵn sàng nghiền nát mọi tác vụ AI và game AAA nặng nhất hiện nay.

Hệ thống ROG Intelligent Cooling sử dụng buồng hơi, keo kim loại lỏng và tấm làm mát graphite để giữ cho con cỗ máy luôn mát mẻ dưới áp lực công việc lớn.

ROG Zephyrus G14 & G16 2026: Định nghĩa lại laptop gaming mỏng nhẹ

Dòng Zephyrus G-Series năm nay thực sự là một cuộc cách mạng về tỷ lệ hiệu năng trên trọng lượng. Dù mỏng nhẹ đến kinh ngạc (chỉ từ 1,5kg cho G14 và dưới 2kg cho G16), nhưng sức mạnh bên trong lại khiến các đối thủ phải dè chừng.

Trang bị CPU lên đến Intel® Core™ Ultra 9 386H với thiết kế chiplet tối ưu pin và GPU RTX™ 5090. Đặc biệt, công suất tiêu thụ TGP được đẩy lên mạnh mẽ: G14 đạt 130W (tăng 23%) và G16 đạt tới 160W.

Tiêu chuẩn ROG Nebula HDR mới mang đến độ sáng tối đa 1100 nits và đạt chuẩn VESA DisplayHDR™ True Black 1000, với màn hình OLED 3K/120Hz trên ROG Zephyrus G14, và màn hình OLED 2.5K/240Hz trên ROG Zephyrus G16.

Loạt ảnh về ROG Zephyrus G14





ROG Zephyrus G16 tại CES 2026

Cả hai đều có độ phủ màu 100% DCI-P3 và sai lệch màu Delta E < 1, đáp ứng nhu cầu cho cả chơi game lẫn đồ họa chuyên nghiệp.

Khung nhôm CNC nguyên khối kết hợp với dải Slash Lighting 35 vùng LED độc lập cho phép cá nhân hóa cực mạnh. Bản lề EasyLift thế hệ mới cũng giúp việc mở máy mượt mà và hỗ trợ tản nhiệt tốt hơn.

Hành trình 20 năm và một kỷ nguyên mới của ROG

Gian hàng “Dare to Innovate” tại CES 2026 thay cho lời khẳng định của ASUS về hành trình 20 năm đổi mới không ngừng. Từ sự linh hoạt khó tin của chiếc Zephyrus Duo hai màn hình đến sự tinh tế, mạnh mẽ của bộ đôi Zephyrus G14/G16, ASUS ROG đang mang đến cho game thủ toàn cầu những công cụ tối tân nhất để khai phá hiệu năng và tận hưởng thế giới ảo một cách trọn vẹn.



