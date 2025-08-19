Tình hình sức khoẻ các nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk

Trưa 19/8, một lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.

"S au khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Trung tâm Y tế Krông Búk đã cử tổ cấp cứu lưu động cùng phương tiện đến hiện trường để sơ cứu, đưa các nạn nhân về bệnh viện. Đồng thời huy động đội ngũ y, bác sĩ túc trực cứu chữa cho các bệnh nhân ", vị này cho hay

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Tổng cộng, Trung tâm Y tế Krông Búk đã tiếp nhận 38 người trong vụ lật xe khách. Trong đó, có 1 bệnh nhân bị mắc kẹt trong xe, sau nhiều giờ phá cửa xe mới đưa được ra ngoài.

Hiện, trung tâm đã chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, sàng lọc và chuyển lên tuyến trên một số bệnh nhân khác. Tất cả các bệnh nhân sức khỏe tạm ổn định.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 5 bệnh nhân, 6 bệnh nhân còn lại đang trên đường chuyển lên bệnh viện.

“ Trong số 5 bệnh nhân đã tiếp nhận, 1 bệnh nhân phải cắt bàn tay, 1 bệnh nhân phải cắt cẳng tay. Sức khỏe các bệnh nhân tạm thời ổn định ” – lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay.

Theo báo cáo ban đầu của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5h15’ cùng ngày, tại Km1714+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, anh Kim Nươl (SN 1986, trú tại TP Cần Thơ) điều khiển xe khách BSK: 50H-550.55 di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai.

Đến Km1714+100 đường Hồ Chí Minh khi vào đoạn đường cong cua, do thiếu chú ý quan sát làm xe khách lật nghiêng về bên phải khiến nhiều người bị thương.