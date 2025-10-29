Tình hình nam diễn viên nổi tiếng bị vỡ nợ, phải về Long An bán bánh mì

La Thành sinh năm 1987, là một trong những diễn viên tài năng của sân khấu phía Nam. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn như: Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Bố Già, Vu quy đại náo, Bệnh viện ma, Đôi mắt âm dương, Làm giàu với ma… Ở lĩnh vực sân khấu, La Thành cũng là cái tên được nhiều người người yêu mến.

Dù vậy năm 2016, thông tin La Thành vỡ nợ lan truyền trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp không liên lạc được với anh. Thời điểm đó, dù có vai diễn trong dự án 'Sắc đẹp ngàn cân' nhưng La Thành cũng vắng mặt trong các sự kiện ra mắt, giao lưu đoàn phim.

Tháng 10/2017, sau gần 1 năm "mất tích", La Thành xuất hiện trở lại và chính thức lên tiếng về tin đồn. Anh cho biết, bản thân vay vốn làm ăn nhưng thất bại nên "ôm" khoản nợ khoảng 3 tỷ đồng.

Diễn viên La Thành.

Song, vì lãi mẹ đẻ lãi con nên số tiền càng lúc càng quá lớn. Trong lúc túng quẫn và thiếu tỉnh táo, La Thành tìm đến cờ bạc với hy vọng kiếm tiền nhanh để trả nợ. Nhưng đây lại là sai lầm khiến anh bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần và vay nặng lãi càng lúc càng nhiều.

Khi chủ nợ đòi tiền ráo riết, thậm chí đe dọa, La Thành sợ hãi nên bỏ trốn. Anh từng kể trên báo Vietnamnet: "Tôi xin ở nhờ một nhà bà con xa ở Long An, ngày ngày phụ họ bán bánh mì và ở một căn phòng nhỏ, nóng nực. Tôi không liên lạc với ai ngoài hai người bạn thân là Anh Đức và Hoàng Phi".

Khoảng thời gian đó, nam diễn viên sinh năm 1987 thừa nhận, sống không khác gì bị “giam lỏng” khi làm việc vào ban đêm, ban ngày ngủ trong phòng, gần như không nói chuyện với ai quá 2 câu.

Sau một thời gian trốn nợ, La Thành chủ động gặp chủ nợ, xin họ cho anh cơ hội làm nghề để kiếm tiền trả dần.

Được sự giúp đỡ của bạn bè, La Thành quay lại nghệ thuật và quyết tâm thay đổi, nỗ lực làm việc để trả nợ. Thời gian đầu mới quay lại, nam diễn viên sinh năm 1987 gặp không ít khó khăn khi các nhà sản xuất và đạo diễn e dè, ngại cộng tác.

La Thành thừa nhận, anh vẫn chịu áp lực vô hình từ dư luận cũng như đồng nghiệp sau ồn ào nợ nần. Và điều đó vẫn khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, anh biết mình đã làm sai nên chấp nhận hết mọi lời dị nghị xung quanh.

La Thành và con gái.

Sau ồn ào nợ nần, anh và mẹ của con gái đã chia tay. Nam diễn viên sống cùng mẹ già và con nhỏ. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng nam nghệ sĩ cho biết, chính mẹ và con gái là nguồn động lực để anh chăm chỉ làm việc, sống có trách nhiệm hơn, thay đổi và làm lại cuộc đời.

Thời gian gần đây, La Thành tham gia nhiều dự án từ phim ảnh đến gameshow truyền hình nhưng anh hầu như không xuất hiện trước truyền thông. Ngoài chăm chỉ làm nghề, La Thành còn góp vốn cùng bạn làm ăn, nhập giày dép về livestream bán hàng trên Tiktok để cải thiện thu nhập.

Tuy nhiên, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên không có bất kỳ trạng thái hoạt động nào công khai. Dòng trạng thái gần nhất mà anh đăng tải là ngày 1/5/2016.

Song trong một lần trả lời báo giới gần nhất, La Thành tâm sự, anh vẫn nỗ lực trả nợ. Anh đều đặn trả nợ mỗi năm tuy chậm vì thu nhập cũng như sức người có hạn nhưng anh vẫn trả.