Tình hình kinh tế huyện chuẩn bị có thêm nhà máy 1 tỷ USD, sắp lên quận

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 1274/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2025, số lượng quận, danh mục quận dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính, quận, phường dự kiến thành lập mới, số lượng đô thị, khu vực đô thị thực hiện theo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính, giai đoạn 2023-2025 và các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành theo quy định.



Bên cạnh việc thành lập thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng sẽ mở rộng đô thị trung tâm sang khu vực huyện An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính quận Hồng Bàng (thành lập quận An Dương và điều chỉnh 3 xã An Hưng, Đại Bản và An Hồng sang quận Hồng Bàng). Khi đó, khu vực nội thành bao gồm 8 quận: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và An Dương.

Ngày 24/8/2023, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch 222/KH-UBND về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025, trong đó An Dương được chuyển đổi trở thành đơn vị hành chính quận.



An Dương là huyện nằm ở cửa ngõ phía Tây TP. Hải Phòng, An Dương có 16 đơn vị hành chính cấp xã, trên địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua như Quốc lộ 5A, 10, 17B (đường 208), tỉnh lộ 351 và tuyến đường Nguyễn Trường Tộ.



Huyện An Dương có diện tích 104km2, dân số hơn 200.000 người.

Trên địa bàn huyện có 4 khu, cụm công nghiệp (Nhật Bản- Hải Phòng, Tràng Duệ, An Dương, cụm công nghiệp Tàu thủy An Hồng) với tổng diện tích 781,4ha, tỷ lệ lấp đầy đạt từ 69-96%. Huyện đã hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2020 được Chính phủ công nhận tại Quyết định số 811/QĐ-TTg ngày 12/7/2022.

Nổi bật trong đó, Khu công nghiệp (KCN) Tràng Duệ là nơi đặt tổ hợp dự án LG tại Hải Phòng.

Năm 2013, dự án LG Electronics quyết định đầu tư vào KCN Tràng Duệ với dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao với số vốn 1,5 tỷ USD. Năm 2016, KCN Tràng Duệ tiếp tục thành công thu hút dự án LG Display vào KCN Tràng Duệ với số vốn 1,5 tỷ USD (hiện nay đã tăng lên đến 4,65 tỷ USD). Đến hiện tại, qua 4 lần tăng vốn, LG Display vẫn là dự án có vốn đầu tư lớn nhất tại thành phố Hải Phòng và được coi là một trong những dự án điển hình của đầu tư nước ngoài tại TP Hải Phòng.

Tiếp nối dự án LG Display, năm 2017, dự án tiếp theo của tập đoàn LG đã lựa chọn KCN Tràng Duệ làm địa điểm đầu tư. Dự án LG Innotek sản xuất module camera điện thoại với mức đầu tư 1,05 tỷ USD, đến nay đã tăng lên 2,05 tỷ USD.

Các dự án của tập đoàn LG đã phát huy vai trò thúc đẩy hàng loạt các dự án vệ tinh chất lượng cao từ Hàn Quốc đến đầu tư tại KCN Tràng Duệ như: Heesung, Haengsung, Dongyang, Bluecom, LG Chemicals, Ohsung, Dong A Hwasung,...

Trong năm 2023, Dự án của LG Innotek Việt Nam đã tăng vốn đầu tư thêm 1 tỷ USD (nâng tổng vốn đầu tư tại dự án này lên hơn 2 tỷ USD) để xây dựng nhà máy V3 sản xuất mô - đun camera xuất khẩu. Dự án đang được triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cũng đã ký Quyết định 3271/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 2 Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện An Dương vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.



2 Cụm công nghiệp đó là: Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ tại xã Hồng Phong và xã An Hòa, huyện An Dương, có diện tích khoảng 58,8 ha; Cụm công nghiệp Lê Thiện - Đại Bản tại xã Lê Thiện và xã Đại Bản, huyện An Dương. Diện tích khoảng 59,33 ha. Với tính chất cụm công nghiệp là công nghiệp cao, công nghiệp cơ khí, thiết bị điện, điện tử - tin học; công nghiệp hỗ trợ (phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, thiết bị điện, điện tử - tin học cơ khí, điện tử - tin học).

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tích cực

Năm 2023, bám sát chương trình công tác, chủ đề năm, UBND huyện An Dương đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội và đạt những kết quả tích cực. Kết quả 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Công tác thu ngân sách tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.039,672, bằng 115% so với kế hoạch giao.

Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản ước đạt 1.017,43 tỷ đồng, đạt 105,3 % kế hoạch thành phố giao, bằng 100,61% so với kế hoạch huyện, tăng 1,41 % so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp huyện quản lý ước đạt 538,6 tỷ đồng, đạt 100,04 % so với kế hoạch thành phố giao, tăng 12,26 % so với cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ, tổng diện tích lúa 3.293,3 ha, đạt 99,89% kế hoạch, bằng 100,9% so với cùng kỳ; diện tích trồng hoa, cây cảnh đạt 580,2 ha; khắc phục 76,69 ha đất nông nghiệp không canh tác; thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 5.852 tổ chức, công dân, thu hồi 1.151.035m2 đất để thực hiện các dự án; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã An Hưng, Hồng Phong, Đồng Thái với số tiền 155,73 tỷ đồng.